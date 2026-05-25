¿Cuánto cuesta pasar un día en la Feria de Córdoba?

Córdoba llega a la traca final del Mayo Festivo con las cuentas a las puertas del final de mes y muchas ganas de fiesta y vivir el día al máximo en el recinto ferial de El Arenal, donde la capital cierra 49 días de fiesta con la celebración de la Feria de Córdoba desde la noche del viernes 22 de mayo a la madrugada del domingo 31.

Visto lo visto durante el primer fin de semana de Feria en El Arenal, Córdoba y los cordobeses tienen muchas ganas de fiesta, y han respondido a la convocatoria con un recinto ferial ‘hasta los topes’ con colas para entrar a las casetas, reservas para comer completas desde hace semanas y atracciones a pleno rendimiento para la diversión de grandes y pequeños.

Todo ello a costa del bolsillo (o la tarjeta) en un sprint final de celebraciones en la que, sin duda, es la cita ‘más costosa’ del Mayo cordobés, y a la que el gasto en la jornada de Feria se suma el añadido de traje, complementos y otros arreglos para lucir como nunca en El Arenal.

Platos de flamenquines en la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Pero, ¿cuáles son los precios de la Feria de Córdoba? El coste para disfrutar de una jornada de fiesta en la fiesta de Nuestra Señora de la Salud es muy variable en función de cómo se plantee la fiesta. Transporte, comida y atracciones… todo suma en la cuenta final.

Para controlar el gasto, las recomendaciones son las habituales. Desde fijar un presupuesto diario, apostar por el transporte público para ahorrarte el parking o comer algo antes de llegar al recinto ferial para salvar un poco las cuentas.

Esto cuesta comer en la Feria de Córdoba

A partir de un análisis de las casetas realizado por Diario CÓRDOBA, la inflación también se deja notar en las comidas de la Feria de Córdoba con precios que oscilan entre los 10 euros de una ración de croquetas o una tortilla de patatas, a los 18 o 20 euros de un plato de jamón.

Cuestión aparte son las bebidas, con jarras de rebujito a 12 euros, copas entre 8 y 9 euros, cerveza en torno a los 3 euros, al igual que los refrescos y la botella pequeña de agua a 2 euros.

Precios en la caseta La Rosa de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Estos son los precios aproximados de los platos típicos de Feria:

Plato de jamón: 18-20 euros

Plato de queso: 15 euros

Salmorejo: 10 euros

Tortilla de patatas: 10 euros

Flamenquín: 10-14 euros

Croquetas: 10 euros

Montaditos: 6 euros

Rebujito: 12 euros

Copas: entre 8 y 9 euros

Cerveza: 3 euros

Refrescos: 3 euros

Agua: 2 euros

La revolución de los menús

Una de las formas que gana adeptos en los últimos años y ayuda a controlar el gasto en la Feria, o al menos a equilibrarlo, son los menús cerrados, cada vez más presentes en las casetas. Su precio oscila entre los 30 y 55 euros, en función del número de pases y de las condiciones –sentado o de pie-.

El precio de un viaje en la calle del Infierno

Otro de los gastos más frecuentes en la Feria de Córdoba se realiza en la Calle del Infierno, con una oferta de más de 60 cacharritos. La mayoría de los tickets tiene un precio medio de 5 euros; mientras que alguna de las atracciones más populares, como la noria, cuesta 6 euros por viaje, y las destinadas a los más pequeños rebajan su coste a cuatro euros.

En este apartado la clave está no en el precio de la atracción sino en el número total de viajes, que va incrementando la cuenta final. ¿El truco para ahorrar en las atracciones? Acudir a la Feria de Córdoba el Día del Niño y de la Niña, que se celebra el miércoles 27 de mayo con tickets al 50%.

Montaña rusa en la Feria de Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

Esto es lo que cuesta desplazarse hasta la Feria

En el presupuesto para la Feria de Córdoba se debe añadir el traslado al recinto ferial de El Arenal. Las autoridades han recomendado utilizar el transporte público para acudir al recinto ferial.

La opción más económica es el autobús urbano. Aucorsa ha dispuesto 13 líneas especiales de autobús para la Feria de Córdoba, con un amplio recorrido y horario. El billete especial de Feria cuesta 1,30 euros de 9.30 a 19.30 horas, y 1,60 euros a partir de las 19.30 y 0,68 euros con tarjeta, y el transbordo sigue siendo gratuito.

Parada de autobús en el recinto ferial de El Arenal. / A. J. GONZÁLEZ

El taxi es la otra alternativa de transporte público. Habrá entre 508 vehículos disponibles y dos tarifas. De lunes a viernes, moverse hasta entre las 6 y las 21 horas se aplica la tarifa número 2.

En el caso de cogerlo estos días, pero entre las 21 y las 6 horas, o los sábados y domingos, se aplicará la tarifa número 3. Puede consultar la información detallada en este enlace.

Otra de las opciones que cada año gana más adeptos es alquilar un coche de caballos para acudir al recinto ferial. Aquí el gasto parte de los 100 euros por viaje. Y si uno quiere arriesgarse a ir con coche, el precio del parking especial de Feria es de 10 euros.