CCOO asegura que estará "vigilante" para denunciar "incumplimientos" de horarios comerciales en la Feria de Córdoba

El sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha advertido que estará "vigilante para garantizar que el comercio cordobés cumple con el horario comercial estipulado en el convenio colectivo provincial" durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que ha comenzado este pasado fin de semana, y ha subrayado que no dudará en "denunciar a cualquier establecimiento que no cumpla el convenio".

A este respecto, y a través de una nota, la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, ha remarcado que los trabajadores del comercio "también tienen derecho a disfrutar de la principal Feria de la capital cordobesa y a compartirla con sus familias y amistades, y por eso hacemos un llamamiento a las personas que trabajan en el sector, para que si tienen conocimiento de cualquier incumplimiento del convenio o abuso en esta materia lo denuncien".

El sindicato recuerda que el convenio establece dos tipos de horarios

Merino ha recordado que durante la semana de Feria, hasta el próximo 30 de mayo, según se establece en el artículo 9 del convenio de Comercio, se establecen dos opciones de horario. La primera, es la jornada laboral matinal de cuatro horas de lunes a viernes y de tres horas el sábado, mientras que la segunda es jornada de trabajo de mañana y tarde el lunes y el martes a razón de siete horas diarias, limitándose el horario de mañana al miércoles, jueves y viernes, a razón de tres horas diarias y sin jornada laboral el sábado.

"Todo lo que exceda de esos horarios son horas extra y, por tanto, voluntarias y abonables o compensables", según ha recalcado Merino, quien ha vuelto a hacer un llamamiento al empresariado para que "muestre su lado más social, porque fechas como la Feria no están pensadas para salir de compras, sino para celebrar y disfrutar". En este sentido, la responsable de Comercio de CCOO ha dicho confiar en que "la inmensa mayoría del sector que se rige por el convenio provincial de Comercio respete los horarios de Feria".

Denuncian que "grandes cadenas" plantean "problemas" para cumplir el horario

Por otra parte, Merino ha lamentado que "haya grandes cadenas, que se rigen por el convenio sectorial, estén planteando problemas para cumplir el horario de Feria, mientras el pequeño comercio, en su inmensa mayoría, cumple sin problema los horarios especiales de Feria y lo tiene totalmente normalizado".

De hecho, CCOO ha señalado a una gran cadena de alimentación, "que ha mostrado su intención de incumplir el convenio provincial en materia de horarios de Feria". La responsable sindical ha criticado "la falta de sensibilidad de esta empresa, cuando es bien sabido que durante esta semana la facturación baja".

En cualquier caso, CCOO ha animado a los trabajadores afectados por el convenio provincial de Comercio a que trasladen al sindicato "cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento, para poder actuar y garantizar el cumplimiento del convenio".