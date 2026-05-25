Autacor denuncia que los taxis pirata de la Feria captan clientes por redes y junto a El Arenal

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Autacor), José María Jiménez, ha denunciado este lunes en la Feria de Córdoba la actividad de taxis pirata, que se publicitan en redes sociales o que permanecen junto al recinto ferial de El Arenal para recoger a los asistentes a la fiesta.

Según ha detallado, se trata de "furgonetas, turismos y todo tipo de vehículos", que presuntamente estarían prestando el servicio de transporte público sin estar autorizados para ello. "Muchas veces se publicitan en redes sociales o están junto a El Arenal recogiendo a personas", ha explicado a los medios de comunicación.

Actuación contra taxistas no autorizados

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de la actuación de la Policía Local desarrollada ayer domingo, detallando que los agentes efectuaron una intervención con taxistas no autorizados y otra con aparcacoches que también carecen de permiso para esa actividad. Ambas situaciones representan infracciones a las normas municipales.

José María Jiménez ha explicado que en esta tarea los profesionales del sector "vamos de la mano de la Policía Local, estamos en ello. Les facilitamos información y los detectamos junto a ellos". Precisamente, al ser nombrado nuevo presidente de la patronal el pasado mes de febrero destacó entre sus objetivos la mejora del servicio del taxi en la Feria de Córdoba.