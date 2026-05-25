Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este lunes en El Arenal

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

Encuentro rociero

El lunes 25 de mayo, la Caseta Municipal acogerá, de 15.00 a 16.30 horas, un retablo de baile en Feria con las academias de Nanes Luna y Flora e Hija. A partir de las 17.00 horas continuará el Maratón de Coros Rocieros deI encuentro Camino del Arenal. Ya por la noche, actuará el grupo Homenaje a Nuestra Tierra, a las 20.30 horas, y la jornada se cerrará con la gala de copla de Anabel Seoane y Cristina Serrano, a las 22.00 horas.

Itinerario de la exhibición de carruajes. / RAMÓN AZAÑÓN

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Jueves 28

Pasacalles rociero desde la Portada de la Feria a las 20.30 horas. A la llegada de los coros, actuará el grupo de sevillanas Requiebros en la Caseta Municipal a las 20.45 horas.

Caseta Municipal

Lunes 25 de mayo

De 15.00 a 16.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Nanes Luna y Academia de Baile de Flora e Hija.

20.30 horas. Grupo Homenaje a Nuestra Tierra.

22.00 horas. Gala de copla Anabel Seoane y Cristina Serrano.

Martes 26 mayo

Retablo de baile con Jorge del Pino, Katy Reyes y Antonio Alcázar.

21.30 horas. El Claus y su grupo.

Caseta Gloria Bendita

Lunes 25

En el escenario principal, Manuel Moral a las 18 horas, en Clave de Dos a las 22 horas y Dani del Lío a la 1.

En el escenario peña flamenca, María González actuará a las 19 horas.

Martes 26

Dani del Lío a las 1.00 hora.

Amanda Sánchez a las 18.00 horas.

Los Cortés a las 19.00 horas.

José Ignacio Alonso y Amigos a las 20.00 horas.

Third Floor a las 23.00 horas.

Caseta Gazpacho

Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta este sábado 23 a las 18 y 21 horas, el lunes 25 a las 17.30 y 20 horas; el martes 26, a las 17.30 y 20 horas, el miércoles 27 a las 17.30 y 20 horas, el jueves 28 a las 17.30 y 20 horas, el viernes 29, a las 20 y 23 horas y el sábado 30 a las 23 horas.

Caseta Yerbabuena

Lunes 25

Planeta 80 a las 18 horas.

Deyavú a las 21 horas.

Martes 26

Planeta 80 a las 18 horas.

Planeta 80 a las 22 horas.

Deyavú a las 23 horas.

Caseta Los patios 5 (antigua La Puñetera)

Lunes 25

Rafa Romera a las 20 horas.

Martes 26

Olivetti a las 21 horas.

Caseta La Puñetera (Corredera 2)

Lunes 25

Trueno azul y grupo de animación 5º pino.

Martes 26

Planeta 80 y Grupo de Animación 5º Pino a las 21 horas.

Caseta Juan 23

Lunes 25

Etnobeat Party Vol 12, La Nave EAP, Zilah, Runcake y exhibición de Batucada Bloco TBT, Madurescentes y Escuela TBT a partir de las 18 horas.

F.R.A.C. Fundación de raperos atípicos de Cádiz a las 21.30 horas.

Martes 26

La Rocktambulo Band a las 17.30 horas.

Rocío de la Mata, María Jesús Cortés, Escuela Kauri a las 18.30 horas.

Breakin' Band a las 21 horas.

Resaca a las 22.30 horas.

Caseta Casa de los Pedroches

Lunes 25

Calét.

Martes 26

Salud Tito a las 21 horas.

Caseta de la Federación de Peñas

Lunes 25

15 horas. Coro rociero La Barca.

16 horas. Coro Ritmo Sureste.

Martes 26

15:00, Coro Romeros de la Vega.

16:00, Academia de Baile Nanes Luna.

21:30, cena Hermandad Peñas de Córdoba y Grupo Sentimientos.

Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba

El miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.