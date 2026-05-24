'Skylab', 'Booster', 'Inverter'… guía de la calle del Infierno en la Feria de Córdoba: novedades, atracciones más buscadas y las que más adrenalina generan

Los gritos se escuchan antes incluso de verlas. En la calle del Infierno no hace falta mirar al cielo para localizar las atracciones más intensas, basta seguir las caras de quienes salen tambaleándose, riéndose o intentando disimular el susto. Una parte esencial de la Feria de Córdoba son sus cacharritos. Los hay familiares, los que nunca fallan, los reservados para los más atrevidos… y opciones, desde luego, no faltan.

La gran novedad de este año es Skylab, una atracción que no pasa precisamente desapercibida. Un enorme carrusel de pequeñas naves que gira a gran velocidad, se inclina, gana altura y termina prácticamente en vertical mientras los pasajeros aprietan los dientes entre gritos y carcajadas. «No me siento las piernas», dice Javier Ariza nada más bajarse. «Un poco de miedo sí que he pasado, no te voy a mentir», añade su amigo David Montilla, con el que se ha subido. Ernesto Torrico les ha grabado desde fuera: él no se atreve a montar, pero enseña en el móvil las caras que llevaban y los tres se parten de risa.

En este punto reina el miedo y la velocidad, junto a atracciones más familiares / Víctor Castro

Las atracciones más extremas

No es la única opción para quienes buscan adrenalina. El Extreme, un palo que gira en círculos y se eleva, es otra de las que no deja indiferente a nadie, igual que el Inverter, una especie de péndulo que sube y baja hasta dar una vuelta de 360 grados y dejar a la gente boca abajo durante varios segundos. «Yo ahí no subo ni de broma», suelta Nerea Gutiérrez mientras sus amigos la animan a sumarse a la cola. Pero si de vértigo va la cosa, el rey indiscutible sigue siendo el Gigant XXL, más conocido como booster, donde quienes se montan dan vueltas a gran altura y a un ritmo que no perdona. Daniela Hernández sale con la cara aún desencajada y, con 14 años, reconoce que «un poco de miedo sí he pasado». Su hermano Mateo, en cambio, está «flipando». El padre los abraza, se ríe y los mira como quien acaba de ver una pequeña hazaña doméstica. Otros, como David Montilla, prefieren posponer la decisión y asegura que se montará «de noche, que las vistas son más bonitas», aunque sus amigos le vacilan y juran que nunca lo hará.

‘Skylab’ es la principal novedad para quienes buscan un reto en El Arenal. / Víctor Castro

Hay otro tipo de miedo, más de sobresalto, para quienes entran en el Monasterio, donde las sorpresas son una constante a cada paso. Carlos sale con la cara todavía tensa y enseña cómo, en el último susto, se le ha arrancado un botón de la camisa. Enrique no está mucho mejor y remata: «Tengo hasta escalofríos. Aparecen personas de la nada».

Propuestas como el ‘Monasterio’ son una opción para quienes buscan otros retos. / Víctor Castro

Triunfan las familiares

Pero la calle del Infierno también guarda espacio para planes más tranquilos y familiares. Los coches de choque siguen llenándose en todas sus versiones, igual que las atracciones infantiles, las acuáticas —como Los Rápidos— o la Selva Encantada, que vuelve a ser de las que más cola acumula. También asoman los pequeños toros mecánicos para niños, y el Ratón Vacilón continúa siendo otro de los imprescindibles para quienes buscan risas más que vértigo. Mari Carmen Muñiz espera turno en esta última junto a su hija de nueve años. «Nos montamos todos los años y nos lo pasamos muy bien», cuenta, y le da un beso rápido. Y de esta forma, la Feria confirma su banda sonora más reconocible, junto al flamenco: la de los gritos y risas de calle del Infierno.