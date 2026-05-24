La Policía interviene en sendos accidentes en la Barca Vikinga y en una caseta durante el primer sábado de la Feria de Córdoba

La Policía Local intervino este sábado en sendos accidentes registrados en la Barca Vikinga y en una caseta instalada en la Feria de Córdoba. En el primer caso, una persona sufrió una posible fractura de tobillo del pie derecho, según la información difundida este domingo desde el Ayuntamiento de la capital.

Así, el balance de actuaciones de la Policía Local en el recinto ferial de El Arenal también señala que los agentes detuvieron a un individuo por presunto maltrato en el ámbito familiar. La fiesta recibió ayer una destacada afluencia de público en una jornada con altas temperaturas y entre los requerimientos sobresalen, asimismo, los 10 auxilios efectuados por intoxicaciones derivadas de la ingesta de alcohol y drogas.

En cuanto a las infracciones a las normas municipales, un año más destacan las negativas de acceso a casetas, que dieron lugar a nueve actuaciones policiales, en tanto que se presentaron 17 hojas de reclamaciones.

Nueve riñas

De su parte, la Policía Nacional detalla este domingo que el primer sábado de Feria ha concluido con una persona detenida. Se trata de un individuo que tenía pendiente una reclamacion judicial por un robo con fuerza y que fue localizado por los agentes en El Arenal. Asimismo, sus efectivos desarrollaron nueve intervenciones en riñas registradas, un dato similar a la decena de peleas contabilizadas el viernes pasado.

En el marco de su labor preventiva y de seguridad, los agentes de este cuerpo identificaron a 85 personas y levantaron 60 actas por infracciones a la Ley de seguridad ciudadanda durante el segundo día de la fiesta. En último lugar, destaca la prestación de 11 servicios humanitarios.