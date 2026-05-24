Fernando Vega, veterinario de la Feria de Córdoba: «Vemos que cada año vienen menos caballos, por el calor y por el Rocío»

-¿En qué consiste su trabajo en El Arenal?

-Yo aquí tengo, realmente, dos trabajos. Uno es el del control de acceso y documental. Aquí [en el centro de control al inicio de la calle Guadalquivir] controlamos la identificación de los animales: que vengan correctamente identificados con su microchip, con sus documentos de identificación o la tarjeta sanitaria. También verificamos que se cuenta con el seguro de responsabilidad civil. Hay mucha gente que lo que hace es tener una póliza de un seguro prorrogable. Pero si tú abriste esa póliza en el año 2019, por ejemplo, y traes solamente la póliza, aunque ponga anual prorrogable, si no me adjuntas un recibo actual, yo no tengo forma de comprobar que esa póliza está pagada. Además también se controla el atuendo de los jinetes y de los cocheros, tenemos un auxiliar que se encarga de esa parte.

-No se puede ir vestido de cualquier manera.

-No, hay un bando municipal con una normativa muy estricta que tienen que cumplirla.

Fernando Vega, veterinario de los caballos en la Feria de Córdoba, junto a un ejemplar. / A. J. GONZÁLEZ

-¿Y cuál es el segundo trabajo?

-Presto servicio de retén de urgencia con la UVI móvil en caso de que dentro del recinto haya algún percance, accidente o cualquier cosa.

-¿Qué requisitos tiene que tener un caballo para que pueda ir por El Arenal?

-Mi principal misión, ya no como veterinario de la Feria, sino como veterinario, es mirar por el bienestar de los animales. En lo primero que me fijo cuando entra un animal, ya venga a montura, en coche de caballo, en tronco, en limonera o en la modalidad que sea, es ver el estado en el que viene ese animal. Que venga en un estado higiénico sanitario decente, bien hidratado, que no presente síntomas de dolor ni de cojera o de ningún tipo de enfermedad que le impida estar con ciertas garantías dentro del recinto. Una vez que solventamos esa parte y estamos seguros de que el caballo está en unas condiciones aceptables para estar aquí, pues pasamos a la siguiente parte, que es la que comentaba antes del control documental. Y ya, por último, se revisa la indumentaria.

"Mi principal misión, ya no como veterinario de la Feria, sino como veterinario, es mirar por el bienestar de los animales"

-¿Qué ocurre si detecta que un caballo no está en condiciones para circular por el recinto?

-Mi labor es técnica, es decir, yo soy el técnico que tiene el Ayuntamiento aquí, pero yo no tengo potestad ni autoridad como veterinario para impedirle el acceso a nadie a ningún sitio, porque no soy ni fuerza ni cuerpo de seguridad del estado. Entonces, si yo detecto algún inconveniente, algún problema o lo que sea, mi trabajo es notificar a la Policía Local y que ellos sean los que actúen en consecuencia.

-¿Y se ha dado el caso de que tenga que dar aviso a la Policía?

-Este año no, pero en años anteriores sí hemos tenido incidentes de varios tipos. Por ejemplo, hay gente que no trae la documentación correcta o incluso animales que han entrado al recinto en buenas condiciones, pero dentro han tenido algún problema y hemos decidido su expulsión.

Fernando Vega, veterinario de los caballos en la Feria de Córdoba, junto a un ejemplar. / A. J. GONZÁLEZ

-¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta un caballo en la Feria de Córdoba?

-En la Feria de Córdoba tenemos el hándicap, por la fecha en la que se hace, de las temperaturas, hace mucho calor. Hay que decir que este año, al haber puesto el Ayuntamiento los toldos en el paseo de caballos, se nota muchísimo. Aun así tenemos puntos de acceso a agua repartidos por toda la Feria, de los que se informa a los cocheros, y tenemos comunicación directa con Sadeco para que esté constantemente dando mantenimiento a esos puntos. Pero en definitiva, el calor es el principal hándicap que tenemos en la Feria.

-¿En qué días de la Feria suelen pasar más caballos por este punto?

-Los días más fuertes son jueves, viernes y sábado. Eso sí, vemos que cada año vienen menos caballos.

"El calor es el principal hándicap que tenemos en la Feria"

-¿Por qué cree que pasa esto?

-Creo que el calor es una de las variables más importantes y más determinantes. Y la otra, en mi opinión, es la coincidencia de la Feria de Córdoba con la romería del Rocío. Creo que hay mucha parte de los propietarios y aficionados del caballo que se van a hacer la romería.

-¿Qué no debería hacerse nunca con un caballo en la Feria?

La clave está en que aquí intervienen muchos factores. Primero, creo que habría que hacer una labor importante de concienciación de la ciudadanía de a pie sobre respetar los pasos, los paseos de los caballos y a los propios animales. Por suerte, no suele haber accidentes ni percances graves para la cantidad de gente y de caballos que pasan por la Feria. Con respecto a los jinetes y a los cocheros, una de las cosas más importantes que se empezó a hacer hace algunos años son los controles de alcoholemia. Si tú llevas un animal, tanto de montura como un coche de caballos, que es incluso más peligroso, tú no puedes beber. Igual que no puedes coger un coche. Y luego hay que mantener el sentido común en un recinto que involucra a tantísima gente y tantísimas variables que al final se escapan un poco de tu control. Por ejemplo, no te puedes poner, de hecho está prohibido según normativa municipal, a correr con un caballo o a hacer doma. Aquí vienes a pasearte y a enseñar a tus animales.

Fernando Vega, veterinario de los caballos en la Feria de Córdoba, junto a un ejemplar. / A. J. GONZÁLEZ

-En los 12 años que lleva haciendo este trabajo, ¿ha tenido que intervenir en un accidente más grave de la cuenta?

-Tuvimos un percance hace ya unos cuántos años cuando a un coche de caballos se le volcó uno de los caballos. Por suerte, entre comillas, consiguieron tirarlo para el río, pero pegaron un golpe fuerte y el muchacho que iba encima sufrió alguna que otra herida y los caballos también se vieron con lesiones. Más allá de eso ha habido algún golpe de calor, alguna cojera o alguna herida menor, pero poco más.

-¿Se trata a bien a los caballos en la Feria de Córdoba?

Se trata bien. La inmensísima mayoría es gente que trae a los caballos y es responsable de ellos, los cuida y los atiende porque son suyos. Yo llevo varios años aquí y me he encontrado muy pocos casos de gente que no mire por sus animales.