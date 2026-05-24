Cruz Roja atiende a 339 personas en el inicio de la Feria y alerta del aumento de incidencias por el calor

Cruz Roja ha atendido a 339 personas desde el inicio del dispositivo especial desplegado en la Feria de Córdoba, activado el pasado viernes 22 de mayo en El Arenal. En este mismo periodo, el operativo sanitario ha realizado 77 evacuaciones en ambulancia, la mayoría de ellas al hospital de campaña habilitado por la propia organización.

El análisis de los datos refleja una clara concentración de la actividad asistencial durante el fin de semana, coincidiendo con los momentos de mayor afluencia al recinto. Así, el sábado 23 de mayo se ha convertido en la jornada de mayor presión asistencial, con 202 personas atendidas y 42 evacuaciones, lo que supone cerca del 60% del total de asistencias registradas hasta el momento. Por su parte, el domingo acumula 97 atenciones y 22 traslados (la organización ha enviado su comunicado pasado el mediodía), mientras que el viernes, día de inicio del dispositivo, se cerró con 40 intervenciones y 4 evacuaciones.

Las heridas, a la cabeza

En cuanto a la tipología de las asistencias, predominan las incidencias leves propias de grandes concentraciones de público, como heridas (139 casos), intoxicaciones (44), alteraciones de consciencia (32) y traumatismos (30), a las que se suman cefaleas y otros malestares generales.

Desde el punto de vista de las causas, las caídas y golpes concentran cerca del 31% de los casos, seguidas de otras incidencias no especificadas (más del 40%) y de situaciones relacionadas con la ingesta de alcohol u otras sustancias (casi el 12%).

Suben los incidentes por el calor

Especial atención merece, en estos primeros días de feria, el aumento de casos relacionados con las altas temperaturas, con alrededor de una veintena de asistencias por cuadros compatibles con insolación o exposición prolongada al calor, una cifra que muestra una tendencia al alza conforme avanzan las jornadas festivas.

En este sentido, Cruz Roja advierte de que factores como la exposición continuada al sol, las largas jornadas en el recinto ferial, la falta de hidratación o el consumo de alcohol favorecen la aparición de episodios de agotamiento por calor, mareos, debilidad, cefaleas intensas o incluso pérdida de consciencia, situaciones que pueden revestir gravedad si no se actúa con rapidez.

Una ambulancia de la Cruz Roja en El Arenal, durante la Feria. / CÓRDOBA

Sumisión química y agresión sexual

Asimismo, durante estos primeros días del dispositivo, Cruz Roja ha activado protocolos de actuación ante posibles casos de sumisión química y ante posible agresión sexual, siguiendo los procedimientos establecidos de atención sanitaria, acompañamiento y coordinación con los recursos especializados.

El 24% de los atendidos son menores de edad

El perfil de las personas atendidas revela además una mayor incidencia entre la población joven, ya que el grupo de 18 a 35 años concentra el 50% de las asistencias, seguido de menores (23,9%) y personas de entre 36 y 65 años (22,1%). Asimismo, el 59% de las personas atendidas son mujeres, frente a un 41% de hombres, y la gran mayoría corresponde a población local (81%).

El sábado registra una subida anual de atenciones

En comparación con ediciones anteriores, el volumen de asistencias registrado en este inicio de feria mantiene la tendencia habitual, aunque con un ligero incremento en las jornadas de mayor afluencia. En concreto, las 202 atenciones registradas el sábado de 2026 superan los datos del mismo día en 2025 y 2024 (181 casos en ambos años), consolidando esta jornada como la de mayor carga asistencial del dispositivo.

El dispositivo de Cruz Roja, que permanecerá activo hasta el próximo 31 de mayo, está diseñado para adaptarse a la afluencia de público en cada momento, pudiendo alcanzar hasta 30 profesionales y personas voluntarias trabajando simultáneamente en los momentos de máxima actividad. Ante el aumento de las temperaturas y la previsión de que continúen los días de alta afluencia, Cruz Roja recomienda hidratarse de forma frecuente incluso sin sensación de sed, evitar el consumo excesivo de alcohol, utilizar protección solar, cubrirse la cabeza, descansar en zonas de sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

Asimismo, la organización recuerda la importancia de prestar especial atención a colectivos más vulnerables, como menores, personas mayores o quienes padecen enfermedades crónicas.