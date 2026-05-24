El Ayuntamiento cifra en 18 grados la disminución de temperatura bajo los nuevos toldos de la Feria de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba asegura, en una nota de prensa, que el equipo de los bomberos desplazado al operativo especial de la Feria, en El Arenal, ha tomado una medición que disminuye la temperatura bajo los toldos recientemente instalados por el equipo de gobierno municipal en 18 grados respecto a lo registrado bajo el sol. En concreto, explica el comunicado, "el equipo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Córdoba desplazado al operativo especial de la Feria de Nuestra Señora de La Salud 2026 ha realizado, durante las horas centrales del sábado, distintas mediciones térmicas para evaluar el nivel de efectividad de los toldos instalados por primera vez en el recinto de El Arenal". "Fruto de ese análisis, se han identificado diferencias superiores a los 15 grados Celsius entre las áreas expuestas al sol y los espacios protegidos por estas estructuras", continúa el texto

Concretamente, a las 15.40 horas de este sábado, las "cámaras termográficas detectaban 50º en la superficie expuesta al sol frente a los 32 ºC que marcaban en la que quedaba bajo la sombra de los toldos", explica el Consistorio. Una disminución "todavía más drástica" si como punto de referencia para la medición se tomaba el propio entoldado y no el suelo, pues se han registrado mediciones de 27 grados. "Esto supone una diferencia de 23º de temperatura", aseguran.

Casi 7.000 metros cuadrados en las principales calles del recinto ferial

La edición de 2026 de la Feria ha incorporado como novedad casi 7.000 metros cuadrados de toldos en las principales calles del recinto ferial, una medida "impulsada para combatir el calor y mejorar el confort térmico de visitantes y trabajadores". Esta solución temporal se suma a la "reciente plantación de 184 árboles en el recinto, que garantizarán nuevos espacios de sombra en el futuro, además de contribuir durante el resto del año a la mejora de la calidad del aire de la ciudad".

Montaje de toldos en la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Un "salto de calidad" para la Feria de Córdoba

Para el delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, “las mediciones realizadas por los bomberos ponen de manifiesto el impacto real que están teniendo las nuevas infraestructuras de sombreado, especialmente en un fin de semana marcado por las altas temperaturas, que han superado ampliamente los 35 grados”. “Hablamos de un salto de calidad para nuestra Feria que, además, da respuesta a las peticiones que nos venían haciendo los ciudadanos”, ha enfatizado el concejal.

Urbano ha incidido en que “es importante permanecer hidratado, utilizar estas zonas de sombra durante las horas de mayor incidencia solar y extremar la precaución con las personas más vulnerables, teniendo en cuenta que se esperan altas temperaturas durante toda la semana”.