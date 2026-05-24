Eventos, espectáculos y actividades
Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este domingo en El Arenal
Repasamos la programación prevista jornada a jornada para que disfrutes de lo mejor de la fiesta
Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.
Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dio comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.
Encuentro rociero
Este domingo, tercer día de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, a partir de las 17.00 y en la Caseta Municipal, continuará el maratón de coros que participan en el encuentro rociero Camino del Arenal, con la actuación de los grupos Alba (17.00), La Unión (17.30), Yerbabuena (18.00), Arcoiris (18.30), Ritmo y Compás (19.00), Azahar (19.30), Sol y Luna (20.00), Peña Flora El Arte de Nuestra Tierra (20.30) y Aromas de Azahar (21.00). La presentación está a cargo de Francis Moreno, del dúo Oro y Plata.
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Domingo 24
Caseta Municipal desde las 14 a las 17 horas.
Lunes 25
Caeta Municipal desde las 17 a las 19.30 horas.
Jueves 28
Pasacalles rociero desde la Portada de la Feria a las 20.30 horas. A la llegada de los coros, actuará el grupo de sevillanas Requiebros en la Caseta Municipal a las 20.45 horas.
Caseta Municipal
Domingo 24 de mayo
- 22.30 horas. Grupo Conexión.
Lunes 25 de mayo
- De 15.00 a 16.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Nanes Luna y Academia de Baile de Flora e Hija.
- 20.30 horas. Grupo Homenaje a Nuestra Tierra.
- 22.00 horas. Gala de copla Anabel Seoane y Cristina Serrano.
Martes 26 mayo
- Retablo de baile con Jorge del Pino, Katy Reyes y Antonio Alcázar.
- 21.30 horas. El Claus y su grupo.
Caseta Gloria Bendita
Domingo 24
- En el escenario principal, Los Cortés a las 18 horas, Olivetti sonará a las 22 horas y Quike AV a partir de la 1.
Lunes 25
- En el escenario principal, Manuel Moral a las 18 horas, en Clave de Dos a las 22 horas y Dani del Lío a la 1.
- En el escenario peña flamenca, María González actuará a las 19 horas.
Martes 26
- Dani del Lío a las 1.00 hora.
- Amanda Sánchez a las 18.00 horas.
- Los Cortés a las 19.00 horas.
- José Ignacio Alonso y Amigos a las 20.00 horas.
- Third Floor a las 23.00 horas.
Caseta Gazpacho
- Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta este sábado 23 a las 18 y 21 horas, el lunes 25 a las 17.30 y 20 horas; el martes 26, a las 17.30 y 20 horas, el miércoles 27 a las 17.30 y 20 horas, el jueves 28 a las 17.30 y 20 horas, el viernes 29, a las 20 y 23 horas y el sábado 30 a las 23 horas.
Caseta Yerbabuena
Domingo 24
- Las Jipas a las 16.30 horas.
- Higuanero a las 19 horas.
Lunes 25
- Planeta 80 a las 18 horas.
- Deyavú a las 21 horas.
Martes 26
- Planeta 80 a las 18 horas.
- Planeta 80 a las 22 horas.
- Deyavú a las 23 horas.
Caseta Los patios 5 (antigua La Puñetera)
Domingo 24
- Los Tabernícolas a las 18.30 horas.
Lunes 25
- Rafa Romera a las 20 horas.
Martes 26
- Olivetti a las 21 horas.
Caseta La Puñetera (Corredera 2)
Domingo 24
- Grupo de animación 5º pino.
Lunes 25
- Trueno azul y grupo de animación 5º pino.
Martes 26
- Planeta 80 y Grupo de Animación 5º Pino a las 21 horas.
Caseta Juan 23
Domingo 24
- Clave de rock, escuela Adrián Phoenix y Mi amigo Migue a las 17 horas.
- Jaloque a las 20 horas.
- Dj Kaderas a las 23 horas.
Lunes 25
- Etnobeat Party Vol 12, La Nave EAP, Zilah, Runcake y exhibición de Batucada Bloco TBT, Madurescentes y Escuela TBT a partir de las 18 horas.
- F.R.A.C. Fundación de raperos atípicos de Cádiz a las 21.30 horas.
Martes 26
- La Rocktambulo Band a las 17.30 horas.
- Rocío de la Mata, María Jesús Cortés, Escuela Kauri a las 18.30 horas.
- Breakin' Band a las 21 horas.
- Resaca a las 22.30 horas.
Caseta Casa de los Pedroches
Domingo 24
- Olivetti.
Lunes 25
- Calét.
Martes 26
- Salud Tito a las 21 horas.
Caseta de la Federación de Peñas
Domingo 24
- 15.30 horas. Grupo Tablao.
Lunes 25
- 15 horas. Coro rociero La Barca.
- 16 horas. Coro Ritmo Sureste.
Martes 26
- 15:00, Coro Romeros de la Vega.
- 16:00, Academia de Baile Nanes Luna.
- 21:30, cena Hermandad Peñas de Córdoba y Grupo Sentimientos.
Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba
El miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.
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