Rebujito a 12 euros y menús desde 30, las cuentas para comer y beber en la Feria de Córdoba

Jarra de rebujito a 12 euros, copa a ocho, una ración de croquetas por diez y menús por alrededor de 30 euros. Comer y beber en la Feria de Córdoba se ha encarecido año tras año y, aunque en 2026 muchas casetas han optado por mantener tarifas, lo hacen con precios ya instalados en una franja alta para el bolsillo. La demanda, el coste de materias primas y los gastos asociados a montar y operar una caseta (tasas, alquileres, suministros) siguen marcando el termómetro de un Arenal donde el ambiente se paga… y se disfruta.

Las bebidas resisten

En bebidas, el precio medio de la imprescindible jarra de rebujito se sitúa en 12 euros, con ligeras variaciones según caseta. La cerveza se mueve, por lo general, entre 2,5 y 3 euros. Las copas varían según el combinado, pero la referencia más habitual está entre 8 y 9 euros.

Precios en la caseta La Rosa de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Para quien conduzca o simplemente necesite bajar el ritmo, el refresco suele costar 3 euros (2,50 en algunos puntos) y la botella de agua, 2 euros.

En la caseta Gazpacho explican que este año han decidido no tocar los precios, porque «no han cambiado demasiado los costes y queremos que la gente disfrute», aunque señalan que sí han notado la subida del alquiler del espacio y de la tasa de basura. En La Quijota mantienen el mismo criterio: llevan «dos años sin tocar los precios» en bebida y comida porque, dicen desde la barra, a veces «es mejor tener a la gente contenta y que sepan a lo que vienen que apretar un poco más». Y añaden un matiz que se repite en varias casetas: «Es casi más importante la rotación de gente que subir 50 céntimos a algo».

En La Pasión tampoco han tocado tarifas, aunque uno de sus camareros resume la jerarquía de la noche sin mucho misterio: «El rebujito es el rey indiscutible». Eso sí, conforme avanza la madrugada «la copa la va pidiendo más gente» y la cerveza queda más como opción «para personas más mayores o grupos más reducidos».

Precios en la caseta El Cosso de la Feria. / Víctor Castro

Comer en las casetas

En la comida, el abanico se mueve en precios ya conocidos por los habituales. La tabla de queso ronda los 15 euros, la de jamón se sitúa en torno a 18, aunque varía mucho en función de la calidad de los mismos, el salmorejo aparece habitualmente por 10, los montaditos rondan los 6 euros, la tortilla de patatas ya suele superar los 10, y las croquetas (una de las raciones más pedidas) también se mueven en muchos sitios en torno a esa barrera.

En este punto, algunos caseteros admiten ajustes y otros insisten en que han preferido aguantar. Pedro Míguez, de la caseta de la hermandad del Buen Suceso, explica que este año han tenido que apretar números por «muchos casos», y cita entre ellos la subida del agua, la tasa de recogida de basura y la instalación de la carpa. Aun así, cree que la gente «aguanta y lo entiende bastante bien» porque al final «la Feria está para disfrutar».

En La Puñetera, que se estrena este año, han optado por una fórmula clara: solo menús. Uno sentado de 45 euros con siete pases (croquetas, jamón, entre otros), además de copa y postre; y otro de pie de 32 euros con nueve pases, aunque menos elaborados. Desde la caseta lo defienden como un planteamiento «bastante competitivo» y aseguran que, si han pecado de algo, «ha sido de precavidos» a la hora de fijar los costes.

Precios en la caseta El Cosso de la Feria. / Víctor Castro

De una nueva a una de las más veteranas, como La Pasión. Juan Carlos Soler, con más de dos décadas en El Arenal, cuenta que este año ha optado por mantener precios porque «no se puede estirar más a la gente», especialmente después de haberlos subido el año pasado. Además de la carta —con cifras en la línea de lo habitual—, ofrecen tres menús de entre 30 y 38 euros, que, asegura, son «cada vez más populares». «El negocio ha evolucionado mucho y el tardeo, o que la gente prefiera menús a pensar qué comer, nos ha hecho ajustar algunas cosas», explica. En su caso, habla de cifras de trabajo que dan dimensión al engranaje: «Mínimo 240 personas» al día. Y, aunque asume que el gasto es «bastante elevado», insiste en el espíritu: «Intentamos contribuir a nuestra Feria y a que la gente se lo pase bien, que es de lo que se trata».

Menús, la opción que crece

En menús, el rango cambia mucho según número de pases, calidad del producto y qué incluye en bebida. En El Bocao se ofrecen varias opciones entre 42 y 55 euros, con entre ocho y nueve platos, bebida y una copa incluida.

También hay alternativas más ajustadas: en la hermandad de La Estrella hay un menú para cuatro personas por 35 euros, con seis platos (clásicos como lagrimitas, salmorejo o flamenquín) y otro por 40 euros con siete opciones. Ambos incluyen una copa y barra libre de bebida. En La Villa, el menú de seis platos y postre para cuatro personas sale por 29 euros, y por 35 euros el de siete pases, con propuestas «un poco más cuidadas».