Reportaje
Los precios de los ‘cacharritos’ bajo lupa, ¿cuánto cuesta montarse en una atracción en la Feria de Córdoba?
Los empresarios del sector mantienen las tarifas de atracciones pese a sufrir algunas escaladas en los costes
Montarse en el Ratón Vacilón, el Super Canguro, la noria o los coches de choque cuesta este año lo mismo que el pasado. Las atracciones, en la línea de muchas casetas, mantienen prácticamente intactas sus tarifas ante unos cambios que, según el sector, han sido «mínimos» en los últimos meses. Los primeros en celebrarlo son los padres; los segundos, los hijos. Eso sí, los seis euros siguen siendo el precio más habitual para viajes que, en muchos casos, no llegan al minuto.
En el Ratón Vacilón —una de esas paradas obligadas de la Feria— George, que ayuda en la gestión, reivindica su «valor casi de patrimonio» dentro de la fiesta cordobesa y «casi de toda Andalucía». Explica que es el segundo año que no suben los precios y que «la gente lo agradece mucho».
En los coches de choque, Rafael Lanza también mantiene en cuatro euros la experiencia. En su caso, es el tercer año que sostiene las tarifas pese a que, admite, «la luz está carísima» y «han subido algunas cosas». Lanza viene de la feria de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y, tras Córdoba, hará las maletas rumbo a Jaén. Le gusta la feria cordobesa, aunque reconoce que «el calor nos afecta mucho y el albero es horrible».
La noria, por su parte, conserva el precio de seis euros por tercer año consecutivo. Alberto lo explica desde la cabina con un argumento práctico: «Normalmente se montan familias enteras. Es una atracción que se presta mucho a ello». En el Barco Vikingo, Verónica señala que tampoco se han tocado los precios y que el viaje sigue costando cinco euros, lo mismo que en el Súper Canguro, Alcatraz o Los Rápidos. El Ala Delta se queda en seis euros, «lo mismo que desde 2023», apunta una de sus trabajadoras antes de rematar, «cada año nos apretamos un poquito más el cinturón».
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