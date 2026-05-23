La odisea de llegar a la Feria de Córdoba entre autobuses, taxis y atascos

La Feria de Córdoba no solo se vive dentro del recinto de El Arenal. Cada día, miles de personas afrontan una pequeña odisea para llegar -y, también, para volver- a casa. Autobuses llenos, taxis imposibles, largas caminatas bajo el calor y atascos interminables forman parte también de la experiencia de irse de feria, con todo lo que eso conlleva.

Para muchos cordobeses, el autobús sigue siendo la mejor alternativa. Es barato, evita el problema de aparcamiento y cuenta con 13 líneas especiales barrio a barrio. La familia Flores lo tiene claro: "Lo mejor es venir en autobús". Aunque esta vez optaron por cogerlo en el centro, normalmente utilizan la línea 24 para acudir al recinto ferial, la que va a El Brillante. Eso sí, reconocen que "en hora punta sí es más complicado". En este sentido, también surge el problema de que en las paradas intermedias suelen ir ya muy llenos.

Alberto, vecino de la zona de María la Judía, denuncia la falta de conexiones directas: "No puedo ir directamente allí, tengo que hacer trasbordo porque a esta hora no hay mi línea, no llego a mi casa y por eso voy a coger el taxi", al tiempo que lamenta que "por la tarde no están todas las líneas activadas". Y es que, las líneas especiales están operativas entre las 19.30 y las 6.30 horas y solo los número 21, 23 y 29, es decir, las zonas Centro, Levante (Fátima) y Poniente (Ciudad Jardín) funcionan desde las 13.00 este sábado y desde las 11.00 a partir del lunes, a excepción de la línea 29, que vuelve en horario de tarde el miércoles.

También Sandra, que vive en Sector Sur y que utiliza la línea 14 (la habitual, no de feria), describe importantes retrasos: "He tardado más de una hora porque no pasaba el bus y no quería irme andando por el calor, pero habría llegado antes", lamenta y defiende que esta línea "une zona sur con Levante pasando por Campo de la Verdad", por lo que "es perfecta para la feria", sobre todo por las tardes, cuando las líneas especiales para la fiesta no están todas operativas. Mucha gente también opta por usar las líneas 7 y 3, autobuses que suelen saturarse bastante por estas fechas.

El autobús sigue siendo el medio de transporte favorito de los cordobeses. / Víctor Castro

Además, Sandra destaca que mantiene el precio habitual y "no más como un bus de feria". Las tarifas de los servicios especiales se cobran de 19.30 a 9.30. El pago en efectivo es como el año pasado, de 1,60 euros, mientras que con el pago con cualquiera de las tarjetas monedero vigentes el billete saldrá a 0,82 euros (incluida la bonificación del 40%). Quedan anuladas todas las demás tarifas.

Sandra lanza una reflexión más allá del ocio, pues "hay gente que tenemos que venir a la feria por obligación, a trabajar, no se puede pensar únicamente en el que viene a comer y a beber", enfatiza.

El taxi: rápido… si hay suerte

El taxi se convierte en una salvación para muchos cuando el autobús falla o el cansancio y el calor aprieta, aunque no siempre garantiza rapidez, ni disponibilidad. María y Marina tuvieron una experiencia positiva gracias al servicio por WhatsApp este sábado por la tarde: "Nos ha recogido en tres minutos, pero eso porque son las cuatro", afirman, conscientes de que en hora punta es más complicado. Ambas aseguran que suelen desplazarse siempre en taxi para acudir a El Arenal.

Muy distinta fue la situación para algunos clientes de, por ejemplo, la parada del hotel Córdoba Center, donde varios usuarios denunciaban esperas de hasta una hora para conseguir un vehículo. Pero esta situación se repite en otras paradas de taxi repartidas por la ciudad, donde suelen hacerse largas colas.

Andando, una alternativa cuando no hace calor

Ante los retrasos y la saturación del transporte, muchos optan directamente por ir o volver caminando. Es habitual ver auténticos ríos de personas cruzando Miraflores para llegar al recinto, pero caminar puede compensar dependiendo de la distancia y de la hora.

Un hombre coge un taxi en El Arenal. / Víctor Castro

Durante las tardes de altas temperaturas el trayecto se hace especialmente duro. "En las horas de más calor se pasa muy mal", reconocen varios asistentes que acudían este sábado a mediodía andando desde la avenida de Barcelona, cuando el termómetro ya casi alcanzaba los 35 grados. Aun así, algunos consideran que ir a pie termina siendo incluso más rápido que esperar un autobús saturado o un taxi imposible de encontrar.

El coche: paciencia y atascos

Quienes deciden acudir en coche particular se enfrentan a otro problema clásico de la feria: el tráfico. Los accesos al recinto registran largas retenciones en las horas punta y encontrar aparcamiento cercano (si no quieres pagar los 10 euros dentro de El Arenal) puede convertirse en una misión complicada. Por eso, muchos conductores coinciden en la misma recomendación: si se va en coche, hay que armarse de paciencia.

El aparcamiento general para vehículos privados estará en la parcela junto a la A-4, en el margen derecho sentido Madrid. La entrada se realiza mediante un acceso provisional a través del ramal de salida en sentido decreciente del enlace del punto kilométrico 401+670. La salida del aparcamiento se hace por Camino de la Barca, hacia avenida de las Lonjas y la vía de servicio paralela a la autovía.