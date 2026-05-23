Análisis
Llegar a la Feria de Córdoba: precios del taxi, el bus y el aparcamiento este año
Aucorsa mantiene las tarifas en las líneas especiales y el taxi aplica una subida del 2,7%
Antes de cruzar la portada, hay un cálculo previo que en Córdoba ya es casi rutina: cómo ir a El Arenal sin que el trayecto —y la vuelta— te arruinen el plan. Porque la Feria no se paga solo en la barra, también en el desplazamiento, el aparcamiento y el tiempo que uno invierte en esquivar atascos, encontrar un hueco o cuadrar horarios. Y, en ese capítulo, este año el bolsillo se mueve poco. Taxis, autobuses y parkings llegan sin grandes cambios de tarifas.
Aparcar en el recinto de El Arenal cuesta 10 euros, el mismo precio que el año pasado. «Es abusivo por dejar el coche en un descampado», critica Jorge Gutiérrez, que ha ido con su mujer y su hijo a pasar la tarde, aunque admite que «es la opción más cómoda».
Con todo, estos días el medio más utilizado es el autobús. Aucorsa mantiene las tarifas y el billete sencillo en las 13 líneas especiales de Feria cuesta 1,30 euros entre las 9.30 y las 19.30 horas. A partir de esa franja, el precio sube 30 céntimos.
En cuanto al taxi, este año se ha aplicado una subida del 2,7% en la tarifa (tanto en la bajada de bandera como en el kilometraje), por lo que el coste final varía mucho según el punto de partida y, sobre todo, el tráfico. Durante la Feria se activa la tarifa 2, con una bajada de bandera de 2,27 euros y un precio por kilómetro de 1,26 euros.
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