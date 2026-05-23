Evolución de los carteles de la Feria de Córdoba: 130 años anunciando el Mayo Festivo

El joven artista cordobés Rafael Castejón ha sido en este 2026 el encargado de crear el último cartel anunciador de las Fiestas y Feria de Córdoba, para lo cual el pintor ha estudiado minuciosamente los cambios que se han producido en la cartelería en los últimos 130 años. Asegura que «resulta muy interesante haber estudiado la evolución de los carteles de Feria para basarme en ella y encontrar la inspiración para el cartel de 2026. A través de este análisis, he podido observar cómo la cartelería ha ido transformándose junto con la sociedad para adaptarse a las innovaciones y a las distintas modas artísticas, que siempre han quedado reflejadas en estos carteles».

A mediados del siglo XIX, apunta, «los carteles eran simplemente listas en las que se mostraban los horarios y la información de los actos. Posteriormente, nace el cartel moderno, concebido como un mensaje único de comunicación visual. A partir del cartel de 1892, se aprecia un salto importante entre los antiguos modelos tipográficos y los nuevos carteles ilustrados».

Julio Romero de Torres

De esta forma, en el año 1896, «Julio Romero de Torres realiza su primer cartel de Feria con una edad similar a la mía», apunta Castejón. «En este momento -añade-, la imagen adquiere un protagonismo absoluto: aparecen composiciones verticales complejas, figuras femeninas, escenas de baile y fondos paisajísticos como los campos de Feria, la Puerta de Almodóvar o la torre de la Catedral».

Renovación decorativa

"Desde el cartel de 1920 en adelante, se produce una renovación decorativa en la que se perciben influencias del Art Nouveau", recoge en su análisis, "y, sobre todo, del Art Déco. Surgen esquemas más sintéticos, planos de color, ritmos geométricos y una mayor estilización de las figuras femeninas, algo que he intentado recrear en mi propuesta".

Desde 1939, monotonía

Según Castejón, "a partir de 1939, se observa cierta monotonía, ya que se repiten esquemas tradicionales y predominan nuevamente escenas festivas convencionales, a menudo con figuras femeninas de tipología folclórica".

Eclecticismo y sello personal

Por último, observa que "desde 1970 hasta 2002 se desarrolla un periodo ecléctico, en el que conviven la reinterpretación del clasicismo de Julio Romero de Torres con soluciones fotográficas, collages y propuestas más conceptuales". Sin embargo, añade Castejón, "en la década de 1990, se incorporan las herramientas informáticas al diseño de carteles y, a partir del año 2000, deja de predominar un estilo único: cada artista plantea el cartel desde su propio lenguaje".

Rafael Castejón presenta el cartel de Fiestas y Feria de Córdoba 2026. / Manuel Murillo

Cartel de 2026

Sobre el cartel de este año, Rafael Castejón afirma que «en este 2026 he querido volver, tanto técnica como compositivamente, a aquello que se ha consolidado con el tiempo en el imaginario colectivo cordobés como el verdadero cartel de Feria». Explica que él pertenece «a una generación marcada por el globalismo», aunque considera que «muchos jóvenes estamos recuperando aquello que nos identifica, lo que el pueblo ha hecho suyo y con lo que realmente se siente representado».