Drogas, un robo violento y dinero falso: la primera noche de Feria de Córdoba se salda con diez reyertas y cinco detenidos

La primera noche de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, inaugurada oficialmente este viernes con el encendido de la portada, se saldó con más de un centenar de incidencias, según el parte diario difundido por el Ayuntamiento de Córdoba con los datos facilitados por la la Oficina Conjunta de Atención Policial. Entre ellas, 10 reyertas. También fueron detenidas cinco personas por distintas cuestiones.

Miles de personas acudieron desde primera hora al recinto de El Arenal en una jornada marcada por el lleno de las 85 casetas y por la intensa actividad en la calle del Infierno, cuyos cacharritos comenzaron a funcionar desde las 18.00 horas. Las casetas abrieron a las 21.00 y una hora después arrancó oficialmente la fiesta.

Según el balance policial, durante la noche y la madrugada se practicaron 104 intervenciones. La mayoría, 54, fueron identificaciones. Se registraron 28 infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana y se instruyeron tres atestados. La jornada no estuvo exenta de peleas y la Policía tuvo que intervenir hasta en una decena.

Los cordobeses disfrutan de la Feria antes del encendido de la portada. / Víctor Castro

Un detenido por robo y otro por falsificación de moneda

Los agentes detuvieron durante la primera noche de Feria a cinco personas. Una de ellas, por un delito de robo con violencia o intimidación. Otra persona fue arrestada por falsificación de moneda. Las tres restantes fueron detenidas por infracción de la ley de Extranjería.

Además, fueron aprehendidas dos armas blancas y se practicaron 26 intervenciones relacionadas con la incautación de drogas.

Más de 2.000 agentes velan por la seguridad en la Feria de Córdoba

Este año, la Policía Local estrena nuevos etilómetros en la Feria de Córdoba. Los dispositivos, considerados "más fiables y operativos" que los anteriores, facilitan el trabajo tanto de los agentes como de los conductores.

El dispositivo especial de seguridad de la Feria está integrado por más de 2.000 agentes de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica, coordinados para prevenir incidentes y garantizar la seguridad en el recinto y sus alrededores.

Ambiente previo al alumbrado de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

La primera jornada festiva llega además en medio de la polémica abierta entre el Ayuntamiento y los sindicatos de la Policía Local. Siplib, UGT, CCOO y CSIF han denunciado un recorte de efectivos en los servicios extraordinarios respecto al año pasado que, a su juicio, “compromete la seguridad” del recinto ferial.

La Feria de Córdoba continúa este sábado con previsión de una gran afluencia de público al tratarse del primer fin de semana de celebración.