Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este sábado en El Arenal

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, con encendido del alumbrado a las 22.00 horas del viernes 22. Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dará comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

Carruajes de tradición

Este sábado 23 de mayo, primer día de la Feria de Córdoba, tendrá lugar la Exhibición de Carruajes de Tradición. A las 11.00 horas, los carruajes participantes se concentrarán en la avenida del Alcázar donde a las 11.30 horas dará comienzo el recorrido por Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, Jardines de la Agricultura, avenida de los Mozárabes, avenida de Vallellano, avenida del Corregidor, Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores y Recinto Ferial. Se espera que lleguen a la Caseta Municipal a las 14.00 horas.

Actos en honor a la Virgen de la Salud

Este sábado, tendrán lugar los actos centrales en honor a la Virgen de la Salud. A las 12.00 horas, en la Ermita de la Virgen de la Salud, en el Cementerio de la Salud, se celebra una misa. A continuación, a las 13.00 horas, la imagen saldrá en procesión hacia el recinto ferial con el siguiente recorrido: avenida de los Custodios, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, Puente del Arenal, recinto ferial, con llegada a las 14.00 horas a la Caseta Municipal.

La música en directo tendrá una presencia importante en El Arenal durante durante la Feria, en la que muchas casetas han organizado un cartel plagado de conciertos de tarde y noche. Habrá flamenco, pero también bandas de versiones y grupos de rock y otros sonidos más alternativos.

Maratón de Coros Rocieros Camino de El Arenal

El tradicional maratón de coros rocieros Camino de El Arenal cumple su 28ª edición en esta Feria.

Sábado 23

Caseta Municipal desde las 15 a las 19 horas.

Domingo 24

Caseta Municipal desde las 14 a las 17 horas.

Lunes 25

Caeta Municipal desde las 17 a las 19.30 horas.

Jueves 28

Pasacalles rociero desde la Portada de la Feria a las 20.30 horas. A la llegada de los coros, actuará el grupo de sevillanas Requiebros en la Caseta Municipal a las 20.45 horas.

Caseta Municipal

Sábado 23 de mayo

22.00 horas. Orquesta Banda Imposible.

23.00 horas. Concierto extraordinario Feria de Mayo: Las Rodes.

01.30 horas. Orquesta Banda Imposible.

Domingo 24 de mayo

22.30 horas. Grupo Conexión.

Lunes 25 de mayo

De 15.00 a 16.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Nanes Luna y Academia de Baile de Flora e Hija.

20.30 horas. Grupo Homenaje a Nuestra Tierra.

22.00 horas. Gala de copla Anabel Seoane y Cristina Serrano.

Caseta Gloria Bendita

Sábado 23

En el escenario principal, Miriam Montes a las 18 horas, Cosita Wena a las 22 horas, y Graciani a la 1 horas.

En el escenario, peña flamenca, María González sonará a partir de las 19 horas y Dany Kous a la 1 horas.

Domingo 24

En el escenario principal, Los Cortés a las 18 horas, Olivetti sonará a las 22 horas y Quike AV a partir de la 1.

Lunes 25

En el escenario principal, Manuel Moral a las 18 horas, en Clave de Dos a las 22 horas y Dani del Lío a la 1.

En el escenario peña flamenca, María González actuará a las 19 horas.

Caseta Gazpacho

Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) animando la fiesta este sábado 23 a las 18 y 21 horas, el lunes 25 a las 17.30 y 20 horas; el martes 26, a las 17.30 y 20 horas, el miércoles 27 a las 17.30 y 20 horas, el jueves 28 a las 17.30 y 20 horas, el viernes 29, a las 20 y 23 horas y el sábado 30 a las 23 horas.

Caseta Yerbabuena

Sábado 23

Planeta 80 a las 22 y 1.00 horas.

Domingo 24

Las Jipas a las 16.30 horas.

Higuanero a las 19 horas.

Lunes 25

Planeta 80 a las 18 horas.

Deyavú a las 21 horas.

Caseta Los patios 5 (antigua La Puñetera)

Sábado 23

Olivetti a las 17 horas y Reconvers a las 22 horas.

Domingo 24

Los Tabernícolas a las 18.30 horas.

Lunes 25

Rafa Romera a las 20 horas.

Caseta La Puñetera (Corredera 2)

Sábado 23

Grupo de animación 5º pino.

Domingo 24

Grupo de animación 5º pino.

Lunes 25

Trueno azul y grupo de animación 5º pino.

Caseta Juan 23

Sábado 23

Volpina DJ a las 18 horas.

Los Hermanos Dalton a las 21 horas.

EselChino & elNanoboyese a las 23 horas.

Domingo 24

Clave de rock, escuela Adrián Phoenix y Mi amigo Migue a las 17 horas.

Jaloque a las 20 horas.

Dj Kaderas a las 23 horas.

Lunes 25

Etnobeat Party Vol 12, La Nave EAP, Zilah, Runcake y exhibición de Batucada Bloco TBT, Madurescentes y Escuela TBT a partir de las 18 horas.

F.R.A.C. Fundación de raperos atípicos de Cádiz a las 21.30 horas.

Caseta Casa de los Pedroches

Sábado 23

Long Play.

Domingo 24

Olivetti.

Lunes 25

Calét.

Caseta de la Federación de Peñas

Sábado 23

14.30 horas. Grupo soniqueté.

15.30 horas. Academia de baile Flora e hija.

22.30 horas. Espectáculo de copla.

Domingo 24

15.30 horas. Grupo Tablao.

Lunes 25

15 horas. Coro rociero La Barca.

16 horas. Coro Ritmo Sureste.

Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba

El miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.