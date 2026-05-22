La Feria de Córdoba 2026 se recoloca con la llegada de nuevas casetas y los cambios de ubicación de otras

La Feria de Córdoba llega este año con algunos cambios en su reparto de espacios que afecta a una serie de casetas, ya sea porque se incorporan este año al recinto ferial o porque han cambiado de ubicación. Si se compara el listado de casetas de 2025 y el de 2026, el primer nombre de caseta que baila es el de La Peineta, en la calle Judería 2, donde el año pasado estaba La Peineta y este año se encuentra La Jarana, que este año se abre por primera vez.

La siguiente novedad que llama la atención está en la calle Alcázar 1, donde el año pasado se encontraba la caseta La Montera, del grupo Vox, que este año se encuentra en la calle Guadalquivir 16, donde hasta ahora se situaba la hermandad de La Sagrada Familia Cajasur, que desaparece del recinto. Este año, en el número 1 de la calle Alcázar abrirá La Marimorena, que el año pasado estaba en la calle Puente Romano 10. En esta ubicación, estará la caseta de la hermandad del Descendimiento.

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

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Otro puesto que ha quedado libre este año es el de la calle Alcázar 9, que venía ocupando la asociación cultural cofrade La Trabajadera, repescada a última hora, que ahora se instala en Cristo de los Faroles 1. En esa calle, figuraban en 2025 dos casetas, El tinglado y El cortejo, cuyos nombres ya no figuran en el plano. Además de La Trabajadera, se crea como novedad la caseta La Sacristía en Cristo de los Faroles 2. En Alcázar 9, el público encontrará la caseta La Rinconá, de la Asociación Maestros de El Higuerón, que se estrenan en El Arenal este año.

También hay baile de entidades en la calle Corredera 4, donde La Puñetera no es la de años atrás sino una nueva caseta con el mismo nombre que la anterior mientras que, por cuestiones burocráticas, los organizadores de La Puñetera de siempre se encuentran en la calle Los Patios 5.

En la calle Tendillas 1, la caseta del Santo Sepulcro, El Capirote, se ha despedido de la Feria este año y su lugar, abrirá este año la caseta Salsaya. En esta calle, según el plano, ha habido algunos movimientos respecto a la última edición, pero se trata de alteraciones en los números. En total, este año figuran 12 casetas y no 13 como el año pasado. En el número 12, está La Quadra, que ha confirmado su crecimiento en metros, igual que lo ha hecho la caseta Gloria Bendita en la calle Mezquita. Además, en Las Tendillas 11, se suma la caseta joven La movida flamenca, incorporada a última hora en el tiempo de descuento abierto para la repesca de entidades, según informó el concejal Julián Urbano. Por último, en 2025 había solo dos casetas en la calle Medina Azahara, Rincón del Caballo y Caseta Municipal, a las que se unen ahora la caseta De lunares.