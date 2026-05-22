Córdoba honra a los servicios que ayudaron en el accidente de Adamuz dejando en sus manos el encendido de la Feria

Un grupo de representantes de las distintas entidades y servicios que participaron en las labores de auxilio y atención tras el accidente ferroviario de Adamuz serán los encargados de encender esta noche, a las 22.00 horas, el alumbrado de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Córdoba quiere reconocer públicamente la profesionalidad, la capacidad de coordinación y la entrega demostradas por los efectivos que intervinieron en las tareas de rescate, asistencia y acompañamiento a las víctimas y familiares.

En el acto, participarán miembros de los diferentes cuerpos y dispositivos que formaron parte del operativo de emergencias activado durante aquellos días como son el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios - Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos del BIEM II, Centro de Emergencias Sanitarias 061, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Red hospitalaria liderada por el Hospital Universitario Reina Sofía, con apoyo de los centros de Montilla y Pozoblanco, Cruz Roja Española, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, la directora de Comunitario del Centro Cívico Poniente Sur, Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba y la directora de Servicio del Centro Cívico Poniente Sur, así como Emergencias 112 Andalucía.

Encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba en 2025. / Manuel Murillo

No es la primera vez que el Ayuntamiento hace un homenaje de este tipo. El año pasado, el encendido del alumbrado correspondió a bomberos, policías locales y miembros de Protección Civil y Emacsa que participaron en las labores de ayuda tras la dana de Valencia, uno de las catástrofes meteorológicas que ha causado más desastre en España. Esta vez, la actuación de estos servicios tuvo lugar tras el accidente que costó la vida a 46 personas y que de algún modo, también estarán presentes en la memoria de los cordobeses esta noche.