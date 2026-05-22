De la portada a los farolillos: las estampas de la Feria de Córdoba que triunfan en Instagram y TikTok

La Feria de Córdoba tiene música, casetas, rebujito, volantes, farolillos y ese misterioso poder de hacer que todo el mundo diga “solo una foto más” cuando ya lleva treinta. Y es que la Feria de Córdoba se vive con los pies en el albero, pero también con la galería del smartphone temblando y la batería agonizando.

Del 23 al 30 de mayo, con encendido del alumbrado el viernes 22, el recinto ferial de El Arenal vuelve a convertirse, por unos días, en el escenario del final del Mayo Festivo cordobés con casetas, atracciones y una vida propia que empieza mucho antes de llegar a la portada.

Pero vayamos a lo importante: ¿dónde se hacen las fotos que luego todo el mundo sube a Instagram, WhatsApp, TikTok o al grupo familiar? Aquí va una guía con los rincones de la Feria de Córdoba donde la foto está prácticamente obligada y es garantía de éxito.

La portada: la foto que no se negocia

Es el punto cero y centro neurálgico de los encuentros en la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El lugar donde todo empieza y donde siempre hay alguien diciendo: “Ponte ahí, pero que salga entera”.

La portada de la Feria de Córdoba es la imagen más reconocible del recinto ferial y aunque todos los años mantiene el mismo diseño, ningún año es la misma. De día funciona, pero de noche, con el alumbrado encendido, juega en otra liga. El momento más buscado llega con el encendido oficial, previsto para las 22.00 horas del viernes 22 de mayo, que es cuando Córdoba se convierte en Feria.

Flamencas ante la portada de Feria. / Manuel Murillo

Eso sí, si quieres una foto sin demasiada gente detrás, paciencia y ángulo bajo. Si quieres realismo cordobés total, deja que salga medio mundo: eso también es Feria.

Bajo los farolillos: el clásico que siempre favorece

No hay filtro que compita con una guirnalda de farolillos bien iluminada. Es el fondo que convierte cualquier foto en una postal de Feria. Vestido de flamenca, camisa blanca, abanico, gafas de sol, grupo de amigos o familia al completo: todo queda bien aquí.

Detalle de una foto con la decoración de una caseta. / A.J.González

El albero: la foto más feria de todas

Puede parecer simple, pero no lo es. El albero es parte del decorado sentimental de la Feria. Ese polvo que acaba en los zapatos, en los volantes bajos del vestido y, probablemente, en el coche al volver a casa, también da algunas de las imágenes más auténticas.

Una foto caminando por el real, con casetas al fondo y el movimiento natural de la Feria, tiene más verdad que cualquier posado rígido. Aquí funciona muy bien la foto de espaldas, abanico en mano, camino de una caseta.

Dos jóvenes se abanican a la entrada de una caseta de la Feria de Córdoba, este viernes. / A. J. González

Las casetas con más ambiente: donde la foto sale sola

En la Feria de Córdoba hay fotos que no se buscan: aparecen. Una sevillana en mitad de una caseta, una mesa larga de amigos, una jarra en alto, un niño dormido en brazos mientras alrededor sigue la fiesta. Eso también es álbum de Feria.

El truco está en no buscar la foto perfecta, sino la foto con historia.

Una familia en una caseta / A. J. González

La calle de las atracciones: luces, vértigo y nostalgia

Si hay un rincón que gana puntos por la noche, es la zona de las atracciones, o como se dice en Córdoba, los 'cacharritos'. Luces de colores, música, movimiento, algodones de azúcar, niños señalando la noria…

Es uno de los lugares más agradecidos para fotos diferentes. Además, este espacio invita a las fotos más gamberras. La noria, los coches de choque, las tómbolas y las luces desenfocadas al fondo dan muchísimo juego.

La calle del Infierno, paraíso para los niños / MANUEL MURILLO

El paseo de caballos: elegancia en movimiento

Por la mañana y a primera hora de la tarde, la Feria tiene otro ritmo. Más pausado, más elegante, más de paseo. El mundo del caballo, los enganches y los trajes tradicionales dejan algunas de las imágenes más bonitas y clásicas del recinto.

Eso sí, si quieres posar con el paseo de caballos al fondo, ten presente la máxima de no molestar ni interferir el paso, y recuerda que siempre se puede pedir permiso.

El puente y el entorno del Guadalquivir: la Feria con Córdoba al fondo

El Arenal tiene una ventaja enorme a la hora de componer una foto y es que está junto al Guadalquivir. Eso significa que, antes de meterse de lleno en el recinto, hay un escenario natural que permite hacer fotos con más aire, más cielo y más Córdoba.

El camino hacia la Feria, el entorno del río y las vistas desde los accesos ofrecen una imagen distinta en la que la Feria no solo como fiesta, sino que forma parte del paisaje cordobés.

Foto en el puente de El Arenal / MANUEL MURILLO

El grupo en la portada: caos, risas y diez móviles a la vez

Ninguna Feria está completa sin la foto de grupo. Esa en la que siempre falta alguien porque ha ido por agua, otro mira al móvil equivocado, dos salen hablando y alguien grita “¡otra, otra!”.

La portada vuelve a ser el lugar elegido para esta misión casi olímpica. Y aunque parezca imposible cuadrar a todo el mundo, precisamente ahí está la gracia. La foto de grupo en la Feria de Córdoba no se mide por la perfección: se mide por la cantidad de recuerdos que caben en ella.

Un grupo de amigas, de despedida de soltera, en la portada de la Feria. / Manuel Murillo

La mejor foto de la Feria de Córdoba no siempre es la más posada

Al final, los rincones más fotografiados de la Feria de Córdoba están claros: la portada, los farolillos, las casetas, las atracciones, el paseo de caballos y el entorno del Guadalquivir. Pero la mejor foto no siempre está donde todo el mundo mira.

A veces está en una mirada cómplice, en una madre arreglando un volante, en un niño con los ojos clavados en la noria, en un grupo de amigos que lleva todo el año esperando ese momento o en alguien que pisa El Arenal y sonríe porque sabe que, por fin, ha empezado la Feria.

Así que carga el móvil, limpia la cámara, busca la luz buena y deja espacio en la memoria, porque en la Feria de Córdoba todo el mundo quiere hacerse una foto.