¿Tu primera vez en la Feria de Córdoba? Aquí tienes guía para principiantes si no quieres parecer perdido en El Arenal

La mayoría de cordobeses y visitantes que este año pisará el recinto ferial de El Arenal son veteranos en las lides de la Feria de Córdoba y saben todos los secretos, consejos y detalles a tener en cuenta para disfrutar de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Para otros, sin embargo, este 2026 será la primera vez que encaminen sus pasos hacia la portada de la Feria y que experimenten las sensaciones de una fiesta decana en Andalucía.

La Feria de Córdoba es el broche del Mayo Festivo cordobés y se celebra del 22 al 30 de mayo, con el encendido oficial del alumbrado el viernes 22 a las 22.00 horas. En la práctica, para quien viene de fuera, la semana grande se vive desde el sábado 23 y se alarga hasta la última madrugada de feria.

Varias mujeres tratan de refrescarse con sus abanicos a la entrada del recinto ferial. / MANUEL MURILLO

¿Qué es lo primero que debe saber quien viene a la Feria de Córdoba por primera vez? La primera lección es sencilla: la Feria de Córdoba se celebra en El Arenal, junto al Guadalquivir, y no hace falta invitación para entrar en las casetas. Esa es una de sus grandes diferencias: aquí la feria es abierta, popular y muy de mezclarse. Una fiesta de participación absoluta, con hermandades, peñas, asociaciones, empresas y colectivos implicados, y donde las casetas están “abiertas siempre de par en par a todo el público”.

Aquí tienes algunos consejos prácticos para vivir (y sobrevivir) a la Feria de Córdoba.

Lo que tienes que saber antes de pisar el albero

La Feria de Córdoba es una ciudad efímera con portada, casetas, atracciones, música, comida, caballos, farolillos y mucha agenda social.

La portada es el gran punto de referencia, y cada año repite su homenaje a la Mezquita de Córdoba. Sirve para quedar, para hacerse la foto y para orientarse cuando el grupo empieza a desintegrarse.

En el recinto ferial encontrarás la calle del Infierno, que es la zona de las atracciones, y las casetas, el corazón de la Feria, donde se come, se bebe, se baila, se queda, se entra, se sale y se vuelve a entrar porque “aquí había buen ambiente”. Este año se han dispuesto 85 casetas de libre acceso, salvo algunas excepciones.

Portada del recinto ferial de Córdoba al atardecer. / Manuel Murillo

El momento clave: el encendido

El arranque emocional llega con el encendido del alumbrado, el viernes 22 de mayo a las 22.00 horas. Una vez se apriete el botón, se encenderán más de dos millones de puntos de luz led, con 60.000 sólo en la portada, además de arcos luminosos, y de guirnaldas, farolillos y macetas para decorar el recinto. Este año, la inauguración cuenta con espectáculo flamenco previo y fuegos artificiales a medianoche.

Para quien quiera disfrutar del alumbrado, se recomienda llegar a la portada con tiempo, ya que el encendido congrega a miles de interesados.

Víctor Castro

¿Cuándo ir a la Feria? No es lo mismo a mediodía que de noche

La Feria de Córdoba cambia mucho según la hora. A mediodía es más familiar, gastronómica y amable. Se va a comer, a saludar, a escuchar música tradicional y a ver el ambiente con luz natural. Este año, además, las casetas tendrán una franja de 13.00 a 17.00 horas con reducción de volumen y música tradicional, pensada para hacer más agradables los almuerzos.

Por la tarde aparece otro clásico: el tardeo, el paseo, los grupos que van entrando y saliendo de casetas, el “vamos a una más” y esa peligrosa sensación de que el día todavía está bajo control. Y por la noche la feria sube revoluciones. Las casetas tienen horario de 13.00 a 05.00 horas, ampliado hasta las 06.00 los viernes y sábados, y llega el momento del baile y la música hasta que el cuerpo aguante.

Para los principiantes, si quieres entender la feria sin agotarte, opta por el mediodía. Si quieres contarla como experiencia, no te pierdas la noche.

Cómo no parecer perdido en una caseta

Primera norma: entra con naturalidad. En Córdoba, la caseta no es un reservado secreto. Mira la carta, pide, busca mesa si hay, o espera con paciencia si está llena. No hace falta entrar preguntando “¿se puede pasar?” con cara de estar invadiendo el recinto.

Segunda norma: no confundas “ambiente” con caos. La Feria tiene sus códigos: se comparte espacio, se baila si apetece, se come de pie si toca, se saluda mucho y se acepta que el plan va a cambiar tres veces.

Tercera norma: no todo es sevillanas, pero las sevillanas están. La Feria cordobesa combina música tradicional, flamenco, copla, ambiente de caseta, conciertos y música más actual conforme avanza el día. El truco está en elegir hora y caseta según el cuerpo que traigas.

Una caseta de la Feria de Córdoba / A.J. González

Qué comer y beber sin hacer un turista de postal

La Feria no se entiende sin sentarse a comer algo. Entre los clásicos que no desentonan están el salmorejo, flamenquín, tortilla, raciones de carne, pescaíto, jamón, queso, montaditos y platos de caseta según cada barra. Para beber, fino, cerveza, refrescos y, por supuesto, el rebujito, la bebuda de feria por excelencia. La regla de oro: alternar con agua no te hace menos feriante, te hace llegar al final.

Caballos, carruajes y trajes: mira, disfruta y no estorbes

La Feria también se vive de día por el paseo de caballos y enganches. Consejo práctico: los caballos no son decoración interactiva. No te cruces de golpe para hacer una foto, no invadas el paso y no pongas al niño delante “un segundo”. La foto buena es la que no acaba con un susto.

El paseo de los Carruajes de Tradición por la Feria de Córdoba, en imágenes / Manuel Murillo

La calle del Infierno: no se llama así por casualidad

La zona de atracciones es imprescindible si vas con niños, adolescentes o adultos que quieran desafiar al mareo. Este espacio concentra ‘cacharritos’ – o lo que es lo mismo, atracciones en cordobés-, tómbolas, luces, ruido y ese olor a algodón de azúcar que funciona como GPS emocional. Si quieres ir, el plan sensato es primero, las atracciones y después, la caseta, pues no conviene desafiar a una atracción giratoria con el estómago lleno.

Atracción en la Calle del Infierno / Manuel Murillo

Errores de principiante que se ven venir

Pasamos a enumerar los errores más frecuentes de los principiantes en la Feria: no vayas al Arenal en coche pensando que aparcarás cerca, no quedes con diez personas dentro sin concretar punto exacto, no estrenes zapatos imposibles., no subestimes el calor de mediodía, no preguntes cada cinco minutos “¿pero esta caseta es privada?” porque en Córdoba lo normal es que puedas entrar. Y, sobre todo, no digas “esto es como la Feria de Sevilla”. No lo es, y tampoco hace falta compararlas. La Feria de Córdoba tiene su propio carácter: más abierta, más de calle, más de caseta compartida y más de llegar sin conocer a nadie y acabar hablando con media mesa.

Seguridad, accesibilidad y convivencia

La Feria de 2026 incorpora medidas específicas de seguridad e inclusión. El recinto contará con 36 puntos violeta y un Punto Arcoíris en la caseta de Cruz Roja. También se mantienen medidas de accesibilidad como rampas en casetas, barras bajas, aseos adaptados, acceso prioritario en atracciones para menores con autismo, chalecos de vibración para personas sordas, códigos NaviLens y pulseras identificativas con QR para menores y personas vulnerables.

Esto también forma parte de saber estar en la feria: respetar colas, espacios, horarios, personal de seguridad, servicios de limpieza y a quienes trabajan en las casetas. El buen ambiente no aparece solo, se sostiene entre todos.

Público ante la portada de la Feria / MANUEL MURILLO

Plan perfecto para tu primera vez

Empieza por la portada y hazte la foto obligatoria. Recorre el recinto, mejor con plano en mano, para contemplar esta ciudad en miniatura y ubicarte. Prueba a entrar en una caseta con ambiente, pide algo para comer y beber y observa cómo Córdoba vive su Feria. Si vas de día, busca el paseo de caballos. Si vas de noche, reserva energía para la iluminación y el ambiente de las calles. Y antes de irte, vuelve a mirar la portada desde fuera: ahí se entiende bastante bien por qué Córdoba despide mayo como si no quisiera que terminara.