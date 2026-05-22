Córdoba enciende este viernes su Feria de Mayo con más sombras, casetas más grandes y más flamenco y sevillanas

Córdoba dará esta noche el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, la fiesta que pondrá punto final al Mayo Festivo que empezó en abril con ocho días de diversión y alegría. Será la de este año una feria calurosa, según prevé la Aemet, que anuncia mínimas de entre 15 y 16 grados y máximas que el miércoles podrían alcanzar los 37 grados. Eso es algo a lo que los cordobeses están acostumbrados, aunque este año el recinto ferial contará con una ventaja no solo dentro de las casetas, donde el aire acondicionado hace tiempo que se impuso como medida de supervivencia, o por los patios que se pusieron de moda en la pandemia, sino porque hay nuevos arbolitos y se estrenan toldos.

Retirada de toldos en la calle Guadalquivir este jueves previo a la inauguración. / AJ González

Recorrido de sombras no uniforme

La novedad de última hora es que el recorrido de sombras no será uniforme, ya que este viernes hubo que retirar una parte de ellos que ya estaban instalados, para garantizar el giro en caso necesario de los coches de bomberos en el acceso a las calles transversales. En algunas zonas no se han instalado porque no es posible extenderlos al menos al 80% y en algunas zonas de la calle Enmedio, donde la arboleda es más alta, tampoco se han colocado. El paseo por la calle Guadalquivir transcurrirá, pues entre sol y sombra. El Ayuntamiento de Córdoba informó a la comisión de feria que los toldos retirados se recolocarán en otro sitio, probablemente, en la calle Medina Azahara. Una empresa se encargará de retirar los toldos por la noche y abrirlos por la mañana.

Montaje de una de las casetas el día antes de la inauguración. / AJ González

Habrá más sombras y también casetas más grandes, siguiendo la tendencia de los últimos años en los que el recinto no ha crecido en número de entidades participantes aunque las que participan cada vez tienen más metros. En el recorrido por El Arenal, los visitantes verán distintos modelos de casetas: tradicionales, con cierres para socios en cuatro tramos autorizados, populares, discocasetas y merenderos, una fórmula criticada en ediciones anteriores por su desprecio de la estética y que se espera que este año dé un salto de calidad. Algunas casetas como la de Casa de Los Pedroches han decidido darle una vuelta al fondo y a la forma y este año han dejado la gestión en manos del mesón Brigadier El Condesito, que ofrecerá música en directo y un look más depurado y tradicional. Para animar las visitas, este viernes anuncian una degustación de jamón gratuita. Comer un poco gratis nunca está de más en una feria que, según se aventura y a falta de las comprobaciones sobre el terreno, tendrá precios un poco menos populares debido al incremento de los costes de montaje de casetas, como ya han adelantado los afectados. Esperemos que el cuerpo y el bolsillo lo aguanten.

Inauguración por fases

Las casetas podrán abrir este viernes a las 21 horas sin música hasta que se encienda el alumbrado a las 22 horas con el clásico acto en la portada. En ese momento, el recinto de El Arenal cobrará vida aunque desde las 18 horas estarán funcionando las atracciones de la Calle del Infierno. Por último, no será hasta las 00.00 horas cuando se disparen entre el Puente del Arenal y el Puente de la Autovía los clásicos fuegos artificiales de la inauguración. En total, se iluminarán más de 2 millones de puntos de luz, 60.000 de ellos en la portada, además de 302 arcos, más de 9.000 farolillos y 7.500 guirnaldas, entre otros elementos decorativos. También habrá más de 3.500 macetas.

La Feria de Córdoba 2026 será una feria en la que está previsto extremar la vigilancia contra el alcohol y el consumo de drogas, como se anunció hace unos días. Más de 2.000 agentes de la Policía Nacional, Local, Autonómica y Guardia Civil participarán en el dispositivo en el que se estima que se realizarán más de 7.000 controles para comprobar que todo el mundo cumple aquello de "si bebes, no conduzcas". El Ayuntamiento invita a acudir al recinto a pie o en transporte público, para lo cual los cordobeses podrán hacer uso de las líneas especiales que estarán operativas de 19.30 a 6.30 horas (salvo domingo, lunes y martes que concluyen a las dos), con excepción de este viernes, en el que empezarán a funcionar a las 21 horas. Dejar el coche en el parking será otra opción en caso de necesidad. El precio del aparcamiento es de 10 euros para los turismos.

Montaje de la Feria de Córdoba 2026 este jueves previo a la inauguración. / AJ González

Horas de música tradicional bajita

Los enamorados de la música están de suerte porque en la Feria de Córdoba sonará un poquito de todo, tanto en directo como enlatado. Eso sí, junto a la guerra al botellón, este año se ha puesto en marcha una pequeña batalla en favor de la música tradicional. Las casetas tendrán vetado el uso de reguetón, bachata, salsa y demás sones adoptados a la hora del almuerzo, entre las 13 y las 17 horas, todos los días de Feria. En ese tramo, solo podrán sonar sevillanas, rumbas y flamenco aunque bajito. Será para evitar indigestiones por exceso de movimiento tras el consumo de sólidos.