Córdoba alumbra la Feria de Mayo de la mano de los que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz

Hace años que el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba viene acompañado de un homenaje a alguna figura o colectivo destacado. El Ayuntamiento de Córdoba inició esa tradición cuando el PP empezó a gobernar y, desde entonces, no han faltado causas a las que rendir tributo, hayan sido los mayores de los centros de participación, representantes de los patios, la niña musa del cartel de la Feria o figuras del flamenco como Concha Calero y Merengue de Córdoba.

En 2025, esa alegre afición de agradecer la labor de la buena gente llevó a las autoridades locales a entregar el botón del encendido a los servicios y cuerpos de seguridad que acudieron desde Córdoba a ayudar a las víctimas de la dana de Valencia. Este año, como no podía ser menos, otra desgracia como el accidente ferroviario de Adamuz ha hecho que esos servicios vuelvan a ser protagonistas, en un gesto que ha servido para recordar a las 46 personas que perdieron la vida en los trenes. Acompañados por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y por concejales de los distintos grupos municipales, un montón de manos solidarias han iluminado el recinto ferial, lanzando al mundo una llamada a celebrar la vida y el presente efímero. Esperemos que de aquí a la próxima Feria tengamos la fiesta en paz y libre de tragedias.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a los profesionales que actuaron en la tragedia de Adamuz. / MANUEL MURILLO

Actuación de Oro y Plata

El sorpresón de la noche se ha dado en la portada cuando por primera vez ha sonado música en directo antes de las campanadas, perdón, del encendido del alumbrado. El grupo Oro y Plata, con 40 años de trayectoria nada menos, ha estrenado este momento (que según ha adelantado el alcalde puede que se convierta en costumbre con distintas formaciones musicales, por la aceptación del público) con unas sevillanas y un Soy cordobés que ha puesto a todos los vellos como escarpias. José María Bellido ha destacado esta novedad como parte del "salto de calidad en el recinto" que el Ayuntamiento intenta dar cada año y que esta vez tiene como estrella la instalación de los toldos, que de noche han pasado desapercibidos, pero que este sábado, cuando se esperan de nuevo más de 35 grados en el aeropuerto y unos más en la ciudad, se espera que marquen la diferencia. El recinto ha empezado la fiesta hasta los topes, algo que, según Bellido, es la prueba del acierto de adelantar el inicio del alumbrado a las diez, como se hizo el año pasado, "ya que da margen para venir con los niños y celebrar comidas familiares esta noche".

El alcalde, acompañado por su mujer, Verónica Martos, y una de sus hijas, ha destacado que aunque "no es un día para ponerse triste, sí es un día especial para recordar a los 46 fallecidos ese día y a todos los servidores públicos que estuvieron en Adamuz y que están representados aquí, desde la UME a la policía, los sanitarios, los bomberos, el 112, forenses, justicia y demás servicios de seguridad porque esos mismos son los que hoy están velando por nosotros para que todo salga bien". Por último, ha hecho una llamada a la alegría, al disfrute con responsabilidad y a la hospitalidad para acoger a los que vienen de fuera para acudir a la Feria de Córdoba.

Recuento de casetas En un primer recuento de las casetas presentes en el recinto, el resultado arroja la instalación de 18 casetas tradicionales, 20 discocasetas, entre ellas la de Vox, 25 que cambian formato según la hora del día, 10 restaurantes, 12 casetas familiares, cinco alternativas y la Caseta Municipal, lo que da como resultado dos casetas más que en 2025.

Miles de personas han asistido al pistoletazo de salida de los ocho días de Feria que están por delante para cumplir con la tradición. "Es raro empezar una celebración recordando una tragedia", reconocía uno de los asistentes, "ojalá que esto sirva para que tengamos presente que solo se vive una vez". La vida es corta, pero ancha y en ella caben muchas ferias. Pese al intenso calor de la jornada, algunos cordobeses llevaban ya varias horas trajinando en la Calle del Infierno y en las casetas, impacientes por empezar con el jolgorio cuanto antes. "Vinimos temprano para montar a las niñas en los cacharritos, pero no queríamos perdernos el alumbrado", explicaron Alicia y Fran, "llevan hablando de la Feria desde hace días, por ellas estarían todo el día subidas en una noria". A la vez que se ha hecho la luz en el recinto, las casetas han conectado los altavoces en una de las ediciones con una agenda de conciertos más completa.

Recepción del Ayuntamiento en la Caseta Municipal

Con las luces encendidas y todo el recinto a pleno rendimiento, la Corporación Municipal se ha trasladado a la Caseta Municipal, donde esta noche ha amenizado la fiesta el Grupo Tocata, para la tradicional recepción a los medios y el encuentro de los políticos de todos los colores. Tras unas elecciones autonómicas muy disputadas, hace apenas una semana, toca hacer un paréntesis para celebrar la última cita del Mayo Festivo.

Los jóvenes también han tomado el recinto con ímpetu, ambientando El Arenal con sus perfumes, sus botellas y sus carcajadas. Las modas cambian y no hay otro sitio como la Feria para constatarlo. Donde antes había chanclas y ropa cómoda, cada vez se ven más trajes de chaqueta, corbata y modelitos que marquen silueta, con o sin flor. La preocupación por la imagen y el influjo sevillanizante se imponen pese al calor y la resistencia silenciosa de algunos de los que peinan canas. Lo que no cambia es el deseo de la chavalería de pasarlo en grande. "Esta mañana hemos tenido un examen, de aquí no nos sacan hasta que amanezca", adelantaba un grupo de estudiantes, "por el coche no hay problema, nosotros nos vamos en taxi o en autobús". Esperemos que el ejemplo cunda. La Policía tiene previsto realizar miles de controles de alcohol y drogas. Conviene no olvidarlo.