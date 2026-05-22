Mayo festivo
Los carruajes toman la ciudad este sábado como antesala del primer gran día de la Feria de Córdoba
La duodécima edición recupera su recorrido tradicional tras el itinerario alternativo del pasado año
La Exhibición de Carruajes de Tradición vuelve a convertirse este sábado en una de las estampas más singulares, elegantes y esperadas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, una cita que se presenta como antesala del primer gran día de la gran fiesta del mayo cordobés.
En su duodécima edición, este acto, profundamente arraigado en la ciudad, recupera además su recorrido tradicional tras el itinerario alternativo estrenado el pasado año. Limoneras, troncos, tándems, tresillos y cuartas desfilarán por la Ribera en una jornada donde la tradición ecuestre, el patrimonio y el ambiente festivo se dan la mano ante la mirada de cordobeses y visitantes.
Así será la Exhibición de Carruajes de Tradición de Córdoba
La cita comienza a las 11.30 horas con la concentración de los carruajes en el Paseo de la Ribera, frente al Alcázar de los Reyes Cristianos, donde permanecerán expuestos al público y podrán contemplarse de cerca.
Media hora después, a las 12.00 horas, arranca la exhibición en la explanada de los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Aquí se presentan uno a uno los carruajes participantes, detallando sus características, tipos de enganches, guarniciones y curiosidades históricas, en un homenaje vivo al arte del enganche y a una tradición centenaria.
De manera paralela, la Ermita de la Virgen de la Salud acoge la misa solemne oficiada por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González.
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¿A qué hora salen hacia El Arenal los carruajes?
A las 13.30 horas, los carruajes ponen rumbo a El Arenal iniciando el tradicional traslado del estandarte de la Virgen de la Salud desde el Alcázar hasta el recinto ferial, uno de los momentos más simbólicos y emotivos de la jornada.
El recorrido recupera este año su trazado habitual: desde la Ribera cruzarán el puente de Miraflores, recorrerán parte del barrio del Campo de la Verdad y atravesarán el puente del Arenal antes de llegar a la Feria.
La jornada culmina a las 14.30 horas con la tradicional foto de familia en la portada de la Feria junto a las autoridades, antes del broche final con el paseo de los participantes por el Paseo de Caballos.
Elegancia y reivindicación
Estampas del cortijo andaluz, ecos de las campiñas inglesas y francesas y siglos de tradición vuelven así a entrelazarse en Córdoba en una cita que cada año reivindica la elegancia y la pervivencia del mundo del enganche como parte esencial de la identidad cultural y festiva de la ciudad.
De esta forma, se dará inicio al primer día grande de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
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