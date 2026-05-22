Antes del alumbrado, El Arenal ya era fiesta: así vive Córdoba su primera noche de Feria

La mayoría piensa que la Feria de Córdoba comienza con el encendido del alumbrado, pero se equivoca. Y no es su culpa, es que no tienen hijos, sobrinos o hermanos pequeños. La Feria empieza mucho antes, exactamente a la hora en la que los niños empiezan a tirar de la mano de sus padres camino de la calle del Infierno.

Mientras la portada aún esperaba apagada y El Arenal se desperezaba poco a poco, las primeras familias ya se plantaban frente a las taquillas de los cacharritos, abiertas desde las 18.00 horas, para inaugurar, de manera oficiosa, la primera noche de feria. A las 21.00, las casetas levantaban el telón y no han faltado los cordobeses que preferían hacer tiempo con un rebujito bajo farolillos.

Los cordobeses disfrutan de la fiesta desde horas antes del encendido de la portada / Víctor Castro

Durante esas horas, el recinto ferial todavía tenía algo de víspera. Gente ultimando detalles, caseteros acelerando preparativos y grupos de cordobeses paseando sin bullicio componían una imagen muy distinta a la que terminará dejando la noche.

Los niños, los primeros en inaugurar la Feria de Córdoba

Pero en la calle del Infierno ya no había espera posible. El sonido de las atracciones, las luces y el trasiego de familias confirmaban que la Feria había echado a andar antes de su inauguración oficial.

"Nosotros venimos todos los años temprano por los niños. Si esperamos más luego es imposible montarse tranquilos en los cacharritos", comentaba María Dolores, vecina de Córdoba, mientras vigilaba a sus hijos en una de las atracciones de la calle del Infierno.

Los más pequeños volvieron a convertirse en los protagonistas de ese primer tramo de la tarde. La zona de atracciones ha ido ganando ambiente conforme avanzaba la tarde, en una imagen que se repite cada año en la jornada inaugural.

Córdoba abre las casetas y enciende la música

Mientras tanto, el resto del recinto empezaba a transformarse lentamente. La música ha comenzado a sonar a las 22.00 horas, tras el encendido de la portada. En los minutos previos, el grupo Oro y Plata y algunos coros rocieros han ensalzado el ambiente con las primeras sevillanas, que, bailadas con ganas, han despertados los primeros oles. Todo ello antes de que la portada iluminase El Arenal y Córdoba clamase que ya está de Feria.

Y, obviando ese momento y los fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados de la noche está previsto para las 00.30 horas, con la primera actuación de la Feria. Tocata, sexteto adamuceño con más de dos décadas de trayectoria y conocido por sus versiones de clásicos del pop y el rock de los años 80 y 90, será el encargado de animar la fiesta.

Así, entre el bullicio de los cacharritos, las primeras sevillanas y el goteo constante de visitantes, la Feria de Córdoba ha arrancado de forma anticipada horas antes de que la portada terminara de iluminarse por completo y el cielo de El Arenal anunciara oficialmente el comienzo de una nueva semana de Feria.

Entre el albero, los cordobeses han ido llenando las 85 casetas. "La primera noche es casi la que más nos gusta porque todavía no estamos cansadas y no hay tanta gente como otros días. Además tienes el encendido que es como el momento icónico", señalaban Carmen y Lucía, dos jóvenes cordobesas que habían quedado con su grupo de amigas para cenar antes del inicio de la fiesta.

"Tenemos amigos que han venido desde Badajoz y queríamos que vieran el ambiente desde el principio", explicaba Rafael junto a varios conocidos llegados de fuera que recorrían por primera vez el recinto de El Arenal. El primer día tiene algo de mágico. Quizá porque todo está todavía por estrenarse o porque la feria aún conserva cierta calma antes del vértigo de los próximos días.