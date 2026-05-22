Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este viernes en El Arenal

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, con encendido del alumbrado a las 22.00 horas del viernes 22. Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dará comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

Viernes 22, empieza la fiesta

Este 2026, se mantiene la novedad instaurada en 2024, y el encendido del alumbrado tendrá lugar a las 22 horas, dos horas antes de lo habitual. Lo que sí se mantiene a la hora tradicional es el festival de fuegos artificiales que inaugura Feria de Nuestra Señora de la Salud. El cielo de Córdoba, sobre el puente de El Arenal, se iluminará a las 00.00 horas. Las casetas podrán abrir sus puertas desde las 21.00 horas y la calle del Infierno estará activa desde las 18.00 horas.

En la Caseta Municipal, la actividad dará comienzo a las 22 horas con música ambiental hasta las 00.30 horas cuando está prevista la actuación del Grupo Tocata.

La música en directo tendrá una presencia importante en El Arenal durante durante la Feria, en la que muchas casetas han organizado un cartel plagado de conciertos de tarde y noche. Habrá flamenco, pero también bandas de versiones y grupos de rock y otros sonidos más alternativos.

Este viernes, empieza la fiesta en la caseta Patios 5 (antigua La Puñetera), donde sonará la música de Reconvers a partir de la 1.30 horas.

Un concierto en una caseta de la Feria el año pasado. / MANUEL MURILLO

Olivetti Versiones ofrecerá una docena de conciertos en la Feria y el día 22 de mayo se estrenarán en la caseta Los Tejares (Alcázar 4).

Planeta 80 está abonado este año a la caseta Yerbabuena (Corredera 9), donde actuará siete días. El primer concierto será este viernes 22 con dos sesiones a las 22.30 y a las 00.30 horas.

Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) todos los días de la Feria, empezando por este viernes, cuando animarán la fiesta a las 22.30 y a las 00.30 horas.

En la caseta Juan 23 (calle Judería), a las 22 horas, sonará la música de Eselchino & Elnanoboyese.

En la caseta de la Federación de Peñas, el grupo Jácara se subirá al escenario a partir de las 00.00 horas.

En la calle Corredera 2, se abrirá la nueva caseta La Puñetera, que para la inauguración y previa reserva han preparado una actuación de Chanely y Montoya con el grupo de animación Quinto pino, formado por cinco cubanos que bailan canciones de feria.

En la caseta Casa de los Pedroches, en Puente Romano 7, este viernes habrá concierto de Trapo y Saliva.

En la caseta La Zumbá (calle Alcázar), este viernes inaugural ofrecerán un concierto Los Tabernícolas.

La caseta Gloria Bendita ha hecho un gran despliegue y contará con tres escenarios y tres atmósferas diferentes con música en directo. El día de inauguración de la Feria, el escenario principal se estrenará con dos conciertos a cargo de Tete Pineda a las 23 horas y Julio Zerpa a la 1.00 horas. A esa misma hora, en el escenario Peña Flamenca actuará Rafa Romera.

Cartel de toros

La plaza de toros de Los Califas acoge hoy el tercer festejo de abono de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Tras la novillada del pasado sábado, en la que triunfó Julio Norte, y la corrida del domingo, en la que salió por la puerta grande Daniel Luque, el ciclo anuncia hoy a los jóvenes matadores de toros Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de Núñez de Tarifa. El festejo, previsto a las 19.00 horas, será ofrecido por Canal Sur Televisión.

Sábado 23

El sábado 23 de mayo, primer día de la Feria de Córdoba, tendrá lugar la Exhibición de Carruajes de Tradición. A las 11.00 horas, los carruajes participantes se concentrarán en la avenida del Alcázar donde a las 11.30 horas dará comienzo el recorrido por Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, Jardines de la Agricultura, avenida de los Mozárabes, avenida de Vallellano, avenida del Corregidor, Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores y Recinto Ferial. Se espera que lleguen a la Caseta Municipal a las 14.00 horas.

El sábado 23 de mayo tendrán lugar los actos centrales en honor a la Virgen de la Salud. A las 12.00 horas, en la Ermita de la Virgen de la Salud, en el Cementerio de la Salud, se celebra una misa. A continuación, a las 13.00 horas, la imagen saldrá en procesión hacia el recinto ferial con el siguiente recorrido: avenida de los Custodios, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, Puente del Arenal, recinto ferial, con llegada a las 14.00 horas a la Caseta Municipal.

Cartel de Toros

El sábado 23, será el turno de la corrida de rejones, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

Encuentro Rociero Camino de El Arenal

El tradicional encuentro rociero Camino de El Arenal cumple su 28ª edición en esta Feria, con un encuentro que se celebrará los días 23, 24 y 25 de mayo. Además, el jueves 28, a las 20.30 horas, tendrá lugar el tradicional pasacalles desde la portada hasta la Caseta Municipal.

Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba

El miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.

Programación de la Caseta Municipal

Esta es la programación prevista para los próximos días en la Caseta Municipal, donde habrá actuaciones todos los días de la Feria de Córdoba.

Sábado 23 de mayo

22.00 horas. Orquesta Banda Imposible

23.00 horas. Concierto extraordinario Feria de Mayo: Las Rodes

01.30 horas. Orquesta Banda Imposible

Domingo 24 de mayo

22.30 horas. Grupo Conexión

Lunes 25 de mayo

De 15.00 a 16.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Nanes Luna y Academia de Baile de Flora e Hija

20.30 horas. Grupo Homenaje a Nuestra Tierra

22.00 horas. Gala de copla Anabel Seoane y Cristina Serrano

Martes 26 de mayo

De las 15.30 a 17.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Jorge del Pino, Academia de Baile de Katy Reyes y Academia de Baile de Antonio Alcázar.

21.30 horas. Actuación de El Claus y su grupo

Miércoles 27 de mayo

14.30 horas. Actuación de flamenco Grupo Isa Jurado

16.00 horas. Actuación musical Mister Plan Versiones

19.30 horas. Magia infantil por el Día del Niño y la Niña, con Pablo Romon y La Guerrera K-Pop Runi.

20.30 horas. XXX Taller Artesanal de Peluquería “El Moño Cordobés”

22.00 horas. Orquesta Adagio

23.00 horas. Espectáculo estelar Noche Andaluza

Jueves 28 de mayo

13.30 horas. Animación musical Grupo de Ida y Vuelta

15.30 horas. Actuación en directo con Grupo Electra

20.45 horas. Grupo de sevillanas Requiebros

23.00 horas. Actuación estelar Grupo Los Enganches

Viernes 29 de mayo

14.00 horas. Actuación musical Flamenco 2.0

21.00 horas. Música en directo con Orquesta Aldebaran

23.00 horas. Concierto extraordinario Feria de Mayo con RockoPop

Sábado 30 de mayo