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Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este viernes en El Arenal
Repasamos la programación prevista jornada a jornada para que disfrutes de lo mejor de la fiesta
Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo, con encendido del alumbrado a las 22.00 horas del viernes 22. Ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal y que echan el cierre al Mayo Festivo.
Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones, los cacharritos, de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación musical y cultural que dará comienzo este viernes con el encendido del alumbrado y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.
Viernes 22, empieza la fiesta
Este 2026, se mantiene la novedad instaurada en 2024, y el encendido del alumbrado tendrá lugar a las 22 horas, dos horas antes de lo habitual. Lo que sí se mantiene a la hora tradicional es el festival de fuegos artificiales que inaugura Feria de Nuestra Señora de la Salud. El cielo de Córdoba, sobre el puente de El Arenal, se iluminará a las 00.00 horas. Las casetas podrán abrir sus puertas desde las 21.00 horas y la calle del Infierno estará activa desde las 18.00 horas.
En la Caseta Municipal, la actividad dará comienzo a las 22 horas con música ambiental hasta las 00.30 horas cuando está prevista la actuación del Grupo Tocata.
La música en directo tendrá una presencia importante en El Arenal durante durante la Feria, en la que muchas casetas han organizado un cartel plagado de conciertos de tarde y noche. Habrá flamenco, pero también bandas de versiones y grupos de rock y otros sonidos más alternativos.
Este viernes, empieza la fiesta en la caseta Patios 5 (antigua La Puñetera), donde sonará la música de Reconvers a partir de la 1.30 horas.
Olivetti Versiones ofrecerá una docena de conciertos en la Feria y el día 22 de mayo se estrenarán en la caseta Los Tejares (Alcázar 4).
Planeta 80 está abonado este año a la caseta Yerbabuena (Corredera 9), donde actuará siete días. El primer concierto será este viernes 22 con dos sesiones a las 22.30 y a las 00.30 horas.
Versión 2.0 estará en la caseta Gazpacho (Los patios 8) todos los días de la Feria, empezando por este viernes, cuando animarán la fiesta a las 22.30 y a las 00.30 horas.
En la caseta Juan 23 (calle Judería), a las 22 horas, sonará la música de Eselchino & Elnanoboyese.
En la caseta de la Federación de Peñas, el grupo Jácara se subirá al escenario a partir de las 00.00 horas.
En la calle Corredera 2, se abrirá la nueva caseta La Puñetera, que para la inauguración y previa reserva han preparado una actuación de Chanely y Montoya con el grupo de animación Quinto pino, formado por cinco cubanos que bailan canciones de feria.
En la caseta Casa de los Pedroches, en Puente Romano 7, este viernes habrá concierto de Trapo y Saliva.
En la caseta La Zumbá (calle Alcázar), este viernes inaugural ofrecerán un concierto Los Tabernícolas.
La caseta Gloria Bendita ha hecho un gran despliegue y contará con tres escenarios y tres atmósferas diferentes con música en directo. El día de inauguración de la Feria, el escenario principal se estrenará con dos conciertos a cargo de Tete Pineda a las 23 horas y Julio Zerpa a la 1.00 horas. A esa misma hora, en el escenario Peña Flamenca actuará Rafa Romera.
Cartel de toros
La plaza de toros de Los Califas acoge hoy el tercer festejo de abono de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Tras la novillada del pasado sábado, en la que triunfó Julio Norte, y la corrida del domingo, en la que salió por la puerta grande Daniel Luque, el ciclo anuncia hoy a los jóvenes matadores de toros Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de Núñez de Tarifa. El festejo, previsto a las 19.00 horas, será ofrecido por Canal Sur Televisión.
Sábado 23
El sábado 23 de mayo, primer día de la Feria de Córdoba, tendrá lugar la Exhibición de Carruajes de Tradición. A las 11.00 horas, los carruajes participantes se concentrarán en la avenida del Alcázar donde a las 11.30 horas dará comienzo el recorrido por Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, Jardines de la Agricultura, avenida de los Mozárabes, avenida de Vallellano, avenida del Corregidor, Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores y Recinto Ferial. Se espera que lleguen a la Caseta Municipal a las 14.00 horas.
El sábado 23 de mayo tendrán lugar los actos centrales en honor a la Virgen de la Salud. A las 12.00 horas, en la Ermita de la Virgen de la Salud, en el Cementerio de la Salud, se celebra una misa. A continuación, a las 13.00 horas, la imagen saldrá en procesión hacia el recinto ferial con el siguiente recorrido: avenida de los Custodios, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, Puente del Arenal, recinto ferial, con llegada a las 14.00 horas a la Caseta Municipal.
Cartel de Toros
El sábado 23, será el turno de la corrida de rejones, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.
Encuentro Rociero Camino de El Arenal
El tradicional encuentro rociero Camino de El Arenal cumple su 28ª edición en esta Feria, con un encuentro que se celebrará los días 23, 24 y 25 de mayo. Además, el jueves 28, a las 20.30 horas, tendrá lugar el tradicional pasacalles desde la portada hasta la Caseta Municipal.
Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba
El miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.
Programación de la Caseta Municipal
Esta es la programación prevista para los próximos días en la Caseta Municipal, donde habrá actuaciones todos los días de la Feria de Córdoba.
Sábado 23 de mayo
- 22.00 horas. Orquesta Banda Imposible
- 23.00 horas. Concierto extraordinario Feria de Mayo: Las Rodes
- 01.30 horas. Orquesta Banda Imposible
Domingo 24 de mayo
- 22.30 horas. Grupo Conexión
Lunes 25 de mayo
- De 15.00 a 16.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Nanes Luna y Academia de Baile de Flora e Hija
- 20.30 horas. Grupo Homenaje a Nuestra Tierra
- 22.00 horas. Gala de copla Anabel Seoane y Cristina Serrano
Martes 26 de mayo
- De las 15.30 a 17.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Jorge del Pino, Academia de Baile de Katy Reyes y Academia de Baile de Antonio Alcázar.
- 21.30 horas. Actuación de El Claus y su grupo
Miércoles 27 de mayo
- 14.30 horas. Actuación de flamenco Grupo Isa Jurado
- 16.00 horas. Actuación musical Mister Plan Versiones
- 19.30 horas. Magia infantil por el Día del Niño y la Niña, con Pablo Romon y La Guerrera K-Pop Runi.
- 20.30 horas. XXX Taller Artesanal de Peluquería “El Moño Cordobés”
- 22.00 horas. Orquesta Adagio
- 23.00 horas. Espectáculo estelar Noche Andaluza
Jueves 28 de mayo
- 13.30 horas. Animación musical Grupo de Ida y Vuelta
- 15.30 horas. Actuación en directo con Grupo Electra
- 20.45 horas. Grupo de sevillanas Requiebros
- 23.00 horas. Actuación estelar Grupo Los Enganches
Viernes 29 de mayo
- 14.00 horas. Actuación musical Flamenco 2.0
- 21.00 horas. Música en directo con Orquesta Aldebaran
- 23.00 horas. Concierto extraordinario Feria de Mayo con RockoPop
Sábado 30 de mayo
- 15.00 horas. Concierto grupo Calleha Sur
- 17.00 horas. Programación infantil, espectáculo Narizotas
- 21.30 horas. Actuación en directo de la Orquesta Aldebaran
- 23.00 horas. Concierto extraordinario “Feria de Mayo” con La Corredera
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