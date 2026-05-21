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Sadeco refuerza la limpieza de la Feria de Córdoba con 65 operarios, 30 vehículos y nuevas furgonetas

El presidente de la empresa municipal recuerda a la ciudadanía la "responsabilidad compartida" para mantener limpio el recinto durante la celebración

El presidente deSadeco, Miguel Ruiz Madruga, presenta el plan operativo de la empresa para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. En la portada del recinto ferial El Arenal

El presidente deSadeco, Miguel Ruiz Madruga, presenta el plan operativo de la empresa para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. En la portada del recinto ferial El Arenal / AJ González / COR

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha presentado este jueves el dispositivo de limpieza de la Feria de Córdoba, que se celebrará desde el 22 al 30 de mayo, al tiempo que ha recordado a la ciudadanía que mantener el recinto ferial de El Arenal limpio es "una responsabilidad compartida". El año pasado, Sadeco recogió 427.000 kilos de residuos durante toda la semana de feria.

Este año, además, Sadeco tiene ya operativos 15 de los nuevos 30 vehículos, furgonetas recolectoras, que se han adquirido para la recogida de papeleras y de los restos que se quedan en los laterales de las islas de contenedores. La empresa ha invertido algo más de 1,5 millones para la compra de los mismos.

El dispositivo de limpieza de la Feria contará con 65 trabajadores de media (entre las 57 y 71 personas), que trabajarán de manera exclusiva en El Arenal. Además, el operativo tendrá una media de 30 vehículos de distintos tipos, desde compactadores, a lavacontenedores, cisternas de riego, barredoras y baldeadoras. Además, este año Sadeco contará con dos palas recogedoras para facilitar la limpieza de la zona del botellón de los más jóvenes.

Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025 Córdoba. Botellon en el balcon del guadalquivir

Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025 Córdoba. Botellon en el balcon del guadalquivir / Manuel Murillo / COR

Aseos, papeleras, contenedores y un servicio de inspección

Además, Sadeco desplegará una infraestructura de apoyo con 39 aseos públicos, seis de ellos adaptados para personas con movilidad reducida, que se sumarán a los tres módulos de aseo que instala Infraestructuras, 140 papeleras de feria, 850 papeleras de aro, 99 contenedores de gran capacidad y 272 contenedores específicos. Además, se va a contar permanentemente con un servicio de inspección que ayudará a que los caseteros "hagan las cosas bien, aunque lo suelen hacer bien", ha dicho Ruiz Madruga.

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"El Ayuntamiento tiene que hacer sus deberes, tiene que poner dispositivos que nos permitan recomponer la feria después de días exigentes, pero también a nuestros caseteros y a todas las personas que van a disfrutar de la feria también les pedimos que sean conscientes de que es responsabilidad de todos", ha dicho el presidente de la entidad.

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