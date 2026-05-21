Así es la moda flamenca que se verá en la Feria de Córdoba 2026: del blanco impoluto a los tonos tierra y el lunar bicolor

Si hay algo que en los últimos años está experimentando un boom en la Feria de Córdoba es la afición de las mujeres por lucir palmito enfundadas en trajes de flamenca, realzando no solo la figura de las cordobesas sino la imagen colorida del recinto ferial. Muchas mujeres tienen varios vestidos que van alternando a lo largo de los siete días de fiesta, combinando los de estreno con los de otros años actualizándolos gracias a los complementos como el mantoncillo, los pendientes o las flores. Con El Arenal preparado para la inauguración este viernes por la noche, algunas diseñadoras dan sus claves de los trajes que se verán este año.

Basi del Río propone para este 2026 trajes con colores muy claros como el beige "entre los que el blanco va a ser el color estrella". El lunar está muy presente en su colección, con clásicos como el blanco y lunar negro, al igual que el rojo que sigue vigente, ya sea liso o con lunar de otro tono rojo más intenso". No emplea tejidos perforados, "pero sí tira bordada como adorno en el volante, donde también abunda el terciopelo".

Para combatir el calor, sus trajes son "ligerísimos, en tejidos como gasa y también con elastano y organdil, que no pesan nada". Eso sí, "la manga tiene que ser larga".

Basi del Río presenta uno de sus trajes en su atelier de Las Quemadas. / AJ González

El mantoncillo, "es fundamental y debe estar bordado en seda". Y en el pelo, se pueden mezclar "las dalias arriba con claveles pequeños al lado del moño bajo".

Basi del Río aconseja cuidar el maquillaje: "Con los tonos claros de los trajes, van mejor los ojos muy marcados pero no en negro sino en tonos tierra igual que los labios".

Mantoncillo bordado y flores propuestos por Basi del Río para esta Feria de Córdoba. / AJ GonzálezR

En Maricruz Moda Flamenca, Valle García explica que los trajes de este año están elaborados en "tejidos muy ligeros en polilino y gasa y elastanos, "con muchos volantes ya sean canateros o en pico con subidas y bajadas".

En cuanto al color, se verán trajes lisos, que gustan mucho a las más jóvenes, como con lunares, que son un clásico y en el que es tendencia el lunar bicolor. "Los collares vuelven con fuerza este año", destaca Valle, "con pendientes dorados y tradicionales".

Valle García, en la tienda de Maricruz, en la plaza de Chirinos. / AJ González

El mantoncillo es "cuestión de gustos" y se ofrecen múltiples opciones, desde el bordado de seda al pintado multicolor en tejidos como crespón, batista y gasa. Las flores, arriba o en un lado del moño "en un solo color, ya sea un ramillete de claveles o peonías combinados con algún tono del bordado del mantón que resulte favorecedor". El maquillaje, preferentemente natural, pero "con ojos y labios marcados".

Collares y pendientes para esta Feria de Córdoba. / AJ González

Carmen Benítez, diseñadora cordobesa con atelier en Bujalance, ha elaborado para este año una colección en tonos negros, rojos y cavas, sobre todo, cava, sin lunares. "Son muy elegantes y aguantan la moda de muchos años", afirma convencida. "Están realizados en tejidos muy ricos como jaquard, piqué, perforados, croché, tafetán bordado en un solo color pero con relieve".

Los trajes son "voluminosos, pero ligeros" y con mangas para todos los gustos, tanto largas como cortas, con volantes y sin ellos.

Carmen Benítez, con su colección 'Mírame'. / Escamilla

Los complementos que combinan con sus trajes son dorados que en su opinión "nunca fallan" y que combina con "muchas flores". En su caso, ella misma elabora diademas con claveles de colores a juego con el vestido. Para sus vestidos, no recomienda mantoncillo porque están muy elaborados y no los admite.

En La Peineta, se renuevan los diseños para adaptarse a las tendencias actuales. Según Miriam Torrecilla-Galvín, "entre los más demandados este año se encuentran los trajes canasteros en todos sus estilos, ya que su versatilidad es infinita". Asegura que "se sigue trabajando el vestido con volante de capa y con mucho éxito el vestido con volumen".

En sus diseños, usan "tejidos de primerisima calidad que ofrecen la garantía de que darán buenos resultados". Está temporada destaca "el streck, los crespones, polinos y organdil siendo el perforado tejido estrella". En cuanto al colorido, "el lunar toma ventaja al liso", afirma, "lo que abre un abanico infinito de combinaciones, destacando los lunares con lunares del mismo tono más oscuro".

Miriam, de La Peineta, en calle María Auxiliadora. / CÓRDOBA

También introducen las tiras bordadas como adornos especiales en los volantes. Coincide en que "la manga sigue siendo larga con o sin volantes buscando que el vestido realce el cuerpo de la mujer, como una segunda piel".

El complemento estrella sigue siendo "el mantoncillo bordado en colores con fleco en distintos color, pero siempre de calidad y adornados con un bonito broche o cinta de terciopelo para que queden fijos y den mayor comodidad". En el pelo, sugiere "flores combinadas con los tonos del mantoncillo o vestido" junto a pendientes y peinetas en tonos dorados".

Diseño de Juana Martín de la colección 'Herencia'. / JUANA MARTÍN

A buen seguro que por la Feria de Córdoba se verá alguno de los espectaculares trajes de la diseñadora Juana Martín, que este año ha presentado una colección titulada Herencia en la que combina los trajes de flamenca y las piezas de calle inspirada en las flores. Claveles, jazmines y rosas dan forma a piezas de artesanía en tonos naranja, rojos, salmón junto a los clásicos blancos y negros realizados en tejidos nobles: tafetán, organzas, satenes y encajes.