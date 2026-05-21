Guía básica para los hombres que quieran vestir elegantes de día y de noche en la Feria de Córdoba

Todo el mundo sabe que la Feria de Córdoba es una cita que tradicionalmente se ha definido por su apertura y por no tener un dress code definido. El estilismo personal puede ser tan heterogéneo como se desee, ya que la libertad en la indumentaria es algo que siempre la ha definido.

Sea como sea, las tendencias cambian y a la vez que se cada vez es más frecuente que las mujeres cordobesas acudan vestidas de flamenca al recinto ferial, los hombres, y en especial los jóvenes, se han animado vestir de una forma más formal y elegante siguiendo la estela de la Feria de Sevilla.

Look de día para la Feria de Córdoba. / AJ González

Una de las firmas que se ha impuesto en la moda masculina cordobesa es la de Silbon, que recomienda diferenciar el look en función de la hora. En esto, hay que tener en cuenta las altas temperaturas que se prevén este año y actuar en consecuencia.

Así, la marca recomienda apostar por una imagen más casual durante el día y dejar el traje más formal, cruzado marino, con camisa en tonos celeste, para la noche. "Con el calor que ha llegado de repente, una americana de lino en color verde o marino con chinos blancos o beige y camisa de sport celeste sería ideal a primera hora", aseguran, mientras recuerdan que los accesorios son muy importantes y subrayan que "la corbata es imprescindible y el pañuelo si se lleva traje". El zapato mocasín marrón es un básico para completar el look.

Americanas ligeras y chinos para el día

En las tiendas de Álvaro Moreno en Córdoba, lo que se está vendiendo estos días va en la misma dirección. Según indican, "para el día, se está comprando mucho americanas ligeras y chinos, tanto en lino como en cotton en tonos oliva y crudo".

Para un toque más sofisticado pensado para la noche y el fin de semana, los cordobeses están apostando por "el traje con corbata y pañuelo en azul y verde y la camisa en tonos claros. En este caso, predomina el cotton y el tejido más elástico. En los pies, "calcetines y zapatos tipo castellano (mocasines) en color marrón chocolate o negro, según el tono del pantalón o el traje". En general, el marrón va mejor con las chaquetas claras y el negro para la noche.