Plan de Aucorsa para la Feria de Córdoba: precios, horarios y recorridos de las líneas especiales de autobús hacia El Arenal

A la Feria de Córdoba, en autobús. Del 23 al 30 de mayo, la vida de la capital se traslada a El Arenal con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, el broche de oro al Mayo Festivo, que convierte el recinto ferial en el centro neurálgico de la ciudad y, como consecuencia, también de la movilidad.

Entre los diferentes medios de transporte hacia la Feria, el Ayuntamiento de Córdoba insiste, un año más, en el uso del transporte público, como el autobús, o el traslado a pie, para evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado.

Para ello, Aucorsa pone en marcha su plan especial de Feria, que mantiene los mismos horarios, precios y rutas que en la edición de 2025, aunque con algunas novedades para facilitar la fluidez en los desplazamientos.

Aucorsa anima a coger el autobús para ir a la feria. / CÓRDOBA

13 autobuses especiales de Feria

Aucorsa mantiene las 13 líneas especiales con los mismos recorridos que en pasadas ediciones. Las líneas especiales estarán operativas entre las 19.30 y las 6.30 horas, con excepción del viernes 22 de mayo, que operarán desde las 21.00 horas. Asimismo, el domingo, lunes y martes concluyen el horario a las 2.00 horas.

Las líneas de Aucorsa en la Feria 2026. / RAMÓN AZAÑÓN

Los periodos de funcionamiento de las líneas especiales abarcan los siguientes días:

Viernes 22 : todos los especiales salen a partir de las 21.00 horas hasta la última salida a las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30.

: todos los especiales salen a partir de las 21.00 horas hasta la última salida a las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30. Sábado 23 : los servicios especiales número 21, 23 y 29, es decir, las zonas Centro, Levante (Fátima) y Poniente (Ciudad Jardín) funcionan desde las 13.00, al mismo tiempo que lo hacen las líneas normales de Aucorsa. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 hasta las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29, es decir, las zonas Centro, Levante (Fátima) y Poniente (Ciudad Jardín) funcionan desde las 13.00, al mismo tiempo que lo hacen las líneas normales de Aucorsa. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 hasta las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30. Domingo 24 : los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales circularán de 19.30 a 2.00.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales circularán de 19.30 a 2.00. Lunes 25 y martes 26: los servicios especiales número 21 y 23 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales prestarán servicio desde las 19.30 hasta las 2.00.

los servicios especiales número 21 y 23 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales prestarán servicio desde las 19.30 hasta las 2.00. Miércoles 27 : los servicios especiales número 21, 23 y 29 transitan desde las 11.00. Todos los especiales circulan desde las 19.30 hasta la última salida a las 6.30. Después de las 6.30 continuarán prestando su servicio los especiales 21 y 23.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29 transitan desde las 11.00. Todos los especiales circulan desde las 19.30 hasta la última salida a las 6.30. Después de las 6.30 continuarán prestando su servicio los especiales 21 y 23. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30: los especiales 21 y 23 funcionan de manera ininterrumpida durante las 24 horas. El especial 29 comenzará a las 11.00. Todos los especiales iniciarán el servicio desde las 19.30. La hora de utilización de estos autobuses se prolongará hasta la mañana del día siguiente (jueves 28, hasta las 6.30 del viernes 29; viernes 29, hasta las 6.30 del sábado 30; y sábado 30, hasta las 6.30 del domingo 31).

Bus de Aucorsa para la Feria de Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

Precios y recarga de los buses de Feria

Las tarifas de los servicios especiales entrarán en funcionamiento a partir de las 19.30 horas. Desde las 9.30 hasta las 19.30 los autobuses cobrarán la tarifa normal bonificada al 40%, permitiéndose el transbordo desde las líneas regulares. La bonificación del 40% no se aplica en el billete sencillo, cuyo coste es de 1,30 euros. Las tarifas de los servicios especiales se cobrarán de 19.30 a 9.30. El pago en efectivo será como el año pasado, de 1,60 euros, mientras que con el pago con cualquiera de las tarjetas monedero vigentes el billete saldrá a 0,82 euros (incluida la bonificación del 40%). Quedan anuladas todas las demás tarifas.

Tiempo de espera

Se recomienda informarse en el canal de WhatsApp de Aucorsa sobre el tiempo de espera aproximado de los autobuses en las distintas paradas o hacerlo a través del chatbot de la Feria que puso en marcha el Ayuntamiento.