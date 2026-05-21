¿Cómo llegar a la Feria de Córdoba? Camino de El Arenal a pie, en autobús, taxi, a caballo o en coche

La vida de Córdoba, y su movilidad, se trasladan del 22 al 30 de mayo al recinto ferial de El Arenal que, con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, se convierte en el centro neurálgico de la capital.

Su localización, a las afueras de la ciudad, impacta de lleno en la movilidad urbana, con decenas de miles de cordobeses y visitantes desplazándose hacia y desde un mismo punto a la vez. Hay varias opciones para llegar al recinto ferial: a pie, en autobús, taxi, vehículo privado o a caballo. Todas las opciones están contempladas en el Plan de Tráfico de la Feria de Córdoba.

A la Feria de Córdoba, a pie

El plan establece también una serie de accesos recomendados según el medio por el que se acuda a la Feria. Para peatones, plan recomienda varios ejes de entrada: el eje norte-sur por Escritor Sebastián Cuevas y Periodista José Luis de Córdoba; el eje Ribera, por Ronda de los Mártires y Balcón del Guadalquivir; el eje sur, por el puente del Arenal; el eje este, por la avenida de las Lonjas y Periodista Antonio Rodríguez Mesa; y, como viales de aproximación, la avenida Compositor Rafael Castro.

Vista aérea de la Feria de Córdoba. / Córdoba

Acceso caballos y carruajes

Las calles Alfaros, Alfonso XIII, Claudio Marcelo, Diario de Córdoba y San Fernando se configuran como eje o vías preferentes de circulación para los vehículos de servicio público que acceden al Recinto Ferial (Aucorsa y Taxis), residentes y vehículos de dos ruedas, por lo que se prohíbe el paso de caballos y carruajes por ellas, debiendo utilizarse como ruta de acceso para estos animales y vehículos la compuesta por: Conde de Vallellano, Doctor Fleming, Campo Santo de los Mártires, Amador de los Ríos, Corregidor Luis de la Cerda, Cardenal González y salida al Paseo de la Ribera por Cruz del Rastro para continuar por Puente de Miraflores.

No obstante, podrá utilizar cualquier otra ruta que no implique el paso por las calles Alfaros, Alfonso XIII, Claudio Marcelo Diario Córdoba y San Fernando.

El horario oficial para el paseo de caballos y enganches será de 13.00 a 20.00 horas, prohibiéndose la entrada al recinto ferial a partir de las 19,00 horas.

Los caballos, protagonistas de la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Líneas especiales de Aucorsa: a la Feria en autobús

Aucorsa pone en marcha su plan especial de Feria, que mantiene los mismos horarios, precios y rutas que en la edición de 2025. Hay 13 líneas especiales con los mismos recorridos que en pasadas ediciones. Las líneas especiales estarán operativas entre las 19.30 y las 6.30 horas, con excepción del viernes 22 de mayo, que operarán desde las 21.00 horas. Asimismo, el domingo, lunes y martes concluyen el horario a las 2.00 horas.

Las líneas de Aucorsa en la Feria 2026. / RAMÓN AZAÑÓN

Los periodos de funcionamiento de las líneas especiales abarcan los siguientes días:

Viernes 22 : todos los especiales salen a partir de las 21.00 horas hasta la última salida a las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30.

: todos los especiales salen a partir de las 21.00 horas hasta la última salida a las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30. Sábado 23 : los servicios especiales número 21, 23 y 29, es decir, las zonas Centro, Levante (Fátima) y Poniente (Ciudad Jardín) funcionan desde las 13.00, al mismo tiempo que lo hacen las líneas normales de Aucorsa. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 hasta las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29, es decir, las zonas Centro, Levante (Fátima) y Poniente (Ciudad Jardín) funcionan desde las 13.00, al mismo tiempo que lo hacen las líneas normales de Aucorsa. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 hasta las 6.30 de la madrugada, excepto el especial 21, que continuará hasta las 9.30. Domingo 24 : los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales circularán de 19.30 a 2.00.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales circularán de 19.30 a 2.00. Lunes 25 y martes 26: los servicios especiales número 21 y 23 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales prestarán servicio desde las 19.30 hasta las 2.00.

los servicios especiales número 21 y 23 funcionan desde las 11.00. Todos los especiales prestarán servicio desde las 19.30 hasta las 2.00. Miércoles 27 : los servicios especiales número 21, 23 y 29 transitan desde las 11.00. Todos los especiales circulan desde las 19.30 hasta la última salida a las 6.30. Después de las 6.30 continuarán prestando su servicio los especiales 21 y 23.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29 transitan desde las 11.00. Todos los especiales circulan desde las 19.30 hasta la última salida a las 6.30. Después de las 6.30 continuarán prestando su servicio los especiales 21 y 23. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30: los especiales 21 y 23 funcionan de manera ininterrumpida durante las 24 horas. El especial 29 comenzará a las 11.00. Todos los especiales iniciarán el servicio desde las 19.30. La hora de utilización de estos autobuses se prolongará hasta la mañana del día siguiente (jueves 28, hasta las 6.30 del viernes 29; viernes 29, hasta las 6.30 del sábado 30; y sábado 30, hasta las 6.30 del domingo 31).

Precios de los buses de Feria

Las tarifas de los servicios especiales entrarán en funcionamiento a partir de las 19.30 horas. Desde las 9.30 hasta las 19.30 los autobuses cobrarán la tarifa normal bonificada al 40%, permitiéndose el transbordo desde las líneas regulares. La bonificación del 40% no se aplica en el billete sencillo, cuyo coste es de 1,30 euros. Las tarifas de los servicios especiales se cobrarán de 19.30 a 9.30. El pago en efectivo será como el año pasado, de 1,60 euros, mientras que con el pago con cualquiera de las tarjetas monedero vigentes el billete saldrá a 0,82 euros (incluida la bonificación del 40%). Quedan anuladas todas las demás tarifas.

En taxi a El Arenal

Es la otra alternativa de transporte público. Habrá 509 vehículos disponibles y dos tarifas. De lunes a viernes, moverse hasta entre las 6 y las 21 horas se aplica la tarifa número 2.

En el caso de cogerlo estos días, pero entre las 21 y las 6 horas, o los sábados y domingos, se aplicará la tarifa número 3. Puede consultar la información detallada en este enlace.

Parada de taxis en la entrada al recinto ferial. / A. J. González

Aparcamientos en la Feria de Córdoba

Para vehículos privados

El aparcamiento general para vehículos privados estará en la parcela junto a la A-4, en el margen derecho sentido Madrid. La entrada se realizará mediante un acceso provisional a través del ramal de salida en sentido decreciente del enlace del punto kilométrico 401+670. La salida del aparcamiento se hará por Camino de la Barca, hacia avenida de las Lonjas y la vía de servicio paralela a la autovía. En momentos de congestión podrá establecerse sentido único de circulación en Camino de la Barca para facilitar la salida de vehículos.

Aparcamiento para la Feria de Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

Para motos

Se habilitará un aparcamiento vigilado para motocicletas, ciclomotores y bicicletas en la explanada de la vía auxiliar de calle Compositor Rafael Castro, junto al estadio Enrique Puga.

Para movilidad reducida

Habrá espacios en una parte de la explanada destinada a Ciudad del Feriante y en una zona reservada dentro del aparcamiento general de Camino de la Barca.

Para residentes

Los residentes de Miraflores y Fray Albino podrán usar zonas de estacionamiento habilitadas con tarjeta o distintivo autorizado por Movilidad. Estarán en las explanadas de la avenida Campo de la Verdad, junto a la gasolinera, y en espacios habilitados en el entorno de Miraflores.

Parking del recinto ferial del Arenal / A.J. GONZÁLEZ

Estos son los cortes de tráfico por la Feria de Córdoba

Si se acude al recinto ferial de El Arenal en vehículo particular, o a la hora de moverse por la capital, hay que tener en cuenta que se han establecido cortes de tráfico con motivo de la Feria de Córdoba.

Este plan tendrá dos fases. Una primera fase o fase ordinaria, que cubrirá todos los días de Feria (excepto las horas con fase especial). En este tramo se hará un desvío del tráfico rodado proveniente de la autovía con dirección a la ermita de los Santos Mártires por la vía auxiliar de la calle Compositor Rafael Castro hacia calle Periodista Sebastián Cuevas. Además, se hará un corte de tráfico de la calle Periodista Sebastián Cuevas y se prohibirá el acceso y la circulación de vehículos al recinto ferial, salvo los autorizados. Asimismo se corta el tráfico rodado en la calle La Guitarra, en cuya explanada colindante se instalarán las terminales de Aucorsa y taxis, que este año traen novedades.

Y una fase especial: desde las 20.00 horas de cada día, y hasta las 7.00 horas del día siguiente, excepto los días 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31, que se prolongará hasta las 8.00 horas. En este tramo se cortará el tráfico rodado en las calles Diario de Córdoba y San Fernando, excepto para Aucorsa y el taxi de Córdoba, vehículos de dos ruedas, y vehículos de residentes con tarjeta ACIRE. Para el resto se cortará el tráfico rodado en Campo Madre de Dios (tramo comprendido entre las calles Agustín Moreno y la ermita de los Santos Mártires) y en la avenida Compositor Rafael Castro. Asimismo, se cortará en la avenida del Campo de la Verdad (donde se colocarán vallas New Jersey delimitando un doble carril para uso exclusivo del transporte público) y Puente del Arenal; en avenida de la Diputación a la altura de la calle Batalla de los Piconeros; en la calle Periodista Ricardo Rodríguez, desde Compositor Rafael Castro hasta la avenida del Arcángel, y la avenida de las Lonjas (donde no podrá estacionarse), para la instalación del mercadillo, los domingos 18 y 25 de mayo y 1 de junio.

Parada de Aucorsa en la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Salidas a la A-4 y al casco

Aquellos vehículos que circulan por Campo Madre de Dios y no se les permite la circulación hacia el recinto ferial, a la altura de Agustín Moreno, serán desviados hacia Ntra. Sra. de la Fuensanta siguiendo por Calderón de la Barca y las Lonjas hacia la autovía A-4. Los vehículos que accedan por Agustín Moreno al casco histórico lo harán solo para acceder a la zona de Alfonso XII, tal y como se circula de forma habitual.

Vías de circulación especial

Desde las 18.00 horas del día 23 de mayo hasta las 8.00 horas del día 1 de junio de 2024 se les da carácter de vías de especial circulación a las calles del recinto ferial, las del barrio del Santuario; barrio de Ciudad Jardín (con motivo de los espectáculos taurinos); Campo de la Verdad y el barrio de Miraflores, donde se establece zona peatonal con acceso restringido a residentes.