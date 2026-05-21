FERIA DE CÓRDOBA
¿Hasta qué hora abren las casetas de la Feria de Córdoba?
Un total de 85 casetas abren del 23 al 30 de mayo en las fiestas de Nuestra Señora de la Salud
Ocho días ininterrumpidos de fiesta, 85 casetas, calle del Infierno bullendo entre música, sonidos y luces; buen comer, buen ambiente y una celebración abierta a todos y para todos. Es la Feria de Córdoba, en honor a Nuestra Señora de la Salud, con la que Córdoba pone el cierre al Mayo Festivo.
La fiesta comenzará oficialmente el viernes 22 de mayo a las 22.00 horas con el encendido del alumbrado en el recinto ferial de El Arenal. Dos horas más tarde llegarán los fuegos artificiales y con ellos quedará oficialmente inaugurada la Feria de Córdoba, que se extenderá del 23 al 30 de mayo.
85 casetas en la Feria
La edición de 2026 de la Feria de Nuestra Señora de La Salud cuenta con 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. Cabe recordar que la Feria de Córdoba se caracteriza por su carácter abierto, ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.
Horario de las casetas
El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 23.
De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.
Celebraciones privadas en casetas autorizadas
Si algo caracteriza a la Feria de Córdoba es ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.
De acuerdo con la normativa del Ayuntamiento, las casetas deberán permanecer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional. En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.
Horario de la Calle del Infierno
En el caso de las atracciones de la Calle del Infierno, en el recinto ferial, pueden funcionar desde las 21.00 horas del viernes 22 de mayo, y hasta las 6.00 horas del sábado. El jueves, viernes y sábado, el horario es de 12.00 a 6.00 horas; y el resto de días, de 12.00 a 4.00 horas.
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