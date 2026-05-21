Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aucorsa FeriaEnrique RiquelmeDesaparecida CórdobaConsorcio FeriaTaxis FeriaDónde aparcar cerca de la FeriaCalor en la FeriaIncendio ZocoVapeo augeVirus del NiloCrimen de TuliaTres décadas atentado ETAHuelga de médicosSadeco Tribunal de CuentasRecarga AucorsaONCE en FátimaNegociación AndalucíaUrgencias en la FeriaZapateroResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

FERIA DE CÓRDOBA

¿Hasta qué hora abren las casetas de la Feria de Córdoba?

Un total de 85 casetas abren del 23 al 30 de mayo en las fiestas de Nuestra Señora de la Salud

Ambiente en una de las casetas de la Feria de Córdoba

Ambiente en una de las casetas de la Feria de Córdoba / VÍCTOR CASTRO

María Roso

Ocho días ininterrumpidos de fiesta, 85 casetas, calle del Infierno bullendo entre música, sonidos y luces; buen comer, buen ambiente y una celebración abierta a todos y para todos. Es la Feria de Córdoba, en honor a Nuestra Señora de la Salud, con la que Córdoba pone el cierre al Mayo Festivo.

La fiesta comenzará oficialmente el viernes 22 de mayo a las 22.00 horas con el encendido del alumbrado en el recinto ferial de El Arenal. Dos horas más tarde llegarán los fuegos artificiales y con ellos quedará oficialmente inaugurada la Feria de Córdoba, que se extenderá del 23 al 30 de mayo.

El Arenal se anima desde primera hora en el día del inicio de la Feria de Córdoba

El recinto ferial de El Arenal, de noche. / MANUEL MURILLO

85 casetas en la Feria

La edición de 2026 de la Feria de Nuestra Señora de La Salud cuenta con 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. Cabe recordar que la Feria de Córdoba se caracteriza por su carácter abierto, ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.

La Feria de Córdoba en imágenes: un martes para tomárselo sin prisas en El Arenal

Interior de una caseta de la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

Horario de las casetas

El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 23.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.

El tardeo se impone en las casetas de la Feria de Córdoba para disfrute de propios y extraños

Este es el horario de las casetas de la Feria de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Celebraciones privadas en casetas autorizadas

Si algo caracteriza a la Feria de Córdoba es ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.

Noticias relacionadas y más

De acuerdo con la normativa del Ayuntamiento, las casetas deberán permanecer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional. En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.

Horario de la Calle del Infierno

En el caso de las atracciones de la Calle del Infierno, en el recinto ferial, pueden funcionar desde las 21.00 horas del viernes 22 de mayo, y hasta las 6.00 horas del sábado. El jueves, viernes y sábado, el horario es de 12.00 a 6.00 horas; y el resto de días, de 12.00 a 4.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia del niño herido al salir despedido de un cacharrito en la Feria pide ayuda ciudadana
  2. Clausuran durante cinco horas una atracción de la Feria de Córdoba al sufrir un niño un accidente
  3. Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
  4. Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
  5. El calor resiente la caja de los caseteros y apunta al gran desafío de la Feria de Córdoba
  6. Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026
  7. Estos son los precios de los cacharritos en la Feria de Córdoba
  8. Esto es lo que cuesta pasar un día en la Feria de Córdoba

¿Hasta qué hora abren las casetas de la Feria de Córdoba?

¿Hasta qué hora abren las casetas de la Feria de Córdoba?

¿Hay festivos en Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud? La respuesta tiene truco

¿Hay festivos en Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud? La respuesta tiene truco

Así es la moda flamenca que se verá en la Feria de Córdoba 2026: del blanco impoluto a los tonos tierra y el lunar bicolor

Guía básica para los hombres que quieran vestir elegantes de día y de noche en la Feria de Córdoba

Así es el plan de Aucorsa para la Feria de Córdoba: 13 líneas especiales para comunicar todos los barrios con El Arenal

Hacemos Córdoba denuncia "la persistente" falta de transporte a la periferia durante la Feria

Hacemos Córdoba denuncia "la persistente" falta de transporte a la periferia durante la Feria

Puntos arcoíris en la Feria de Córdoba: numerosas casetas se forman para hacer frente a la ltgbifobia en El Arenal

Puntos arcoíris en la Feria de Córdoba: numerosas casetas se forman para hacer frente a la ltgbifobia en El Arenal

Dónde aparcar en la Feria de Córdoba si eres vecino del Campo de la Verdad, Miraflores o Fray Albino y si no lo eres

Dónde aparcar en la Feria de Córdoba si eres vecino del Campo de la Verdad, Miraflores o Fray Albino y si no lo eres
Tracking Pixel Contents