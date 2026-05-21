Todo lo que debes saber de la Feria de Córdoba 2026: una guía completa con casetas, plano, horarios, programación y novedades

Llega el punto final al Mayo Festivo en Córdoba o, lo que es lo mismo, llega la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El recinto ferial de El Arenal está listo para recibir a cordobeses y visitantes con un calendario de ocho días de fiesta ininterrumpida, en una celebración abierta al público, de libre acceso, de todos y para todos, y que, además, es una de las ferias decanas de Andalucía.

Entre las novedades de este año destaca la instalación de toldos que ayudarán a mitigar el calor en unas jornadas de fiesta donde se esperan máximas de hasta 37º, que la sensación térmica puede elevar a 40 grados en El Arenal.

Para que no te pierdas ni un detalle y disfrutes de la celebración, hemos elaborado una guía imprescindible con todo lo que necesitas saber para vivir, y disfrutar, la Feria de Córdoba 2026.

El abanico ha sido un buen aliado en esta feria. / A. J. GONZÁLEZ

Fechas de la Feria de Córdoba

El calendario de fiestas del año 2026 aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba establece que la Feria de Córdoba, comenzará el sábado 23 de mayo y concluirá una semana después, el sábado 30 de mayo (concretamente en la madrugada del domingo 31 de mayo). No obstante, la fiesta empieza un poco antes, en la noche del viernes 22 de mayo, con el encendido oficial del alumbrado y es habitual que esa jornada haya cenas y celebraciones en las casetas distribuidas por el recinto ferial de El Arenal.

Alumbrado y fuegos artificiales

Este 2026, se mantiene la novedad instaurada en 2024, y el encendido del alumbrado tendrá lugar dos horas antes de lo habitual. De esta forma, las luces vestirán la Feria de Nuestra Señora de la Salud a las 22.00 horas. Un total de 2 millones de puntos de luz led, 302 arcos, dos letreros decorativos y 7.500 guirnaldas vestirán de luz el recinto ferial.

Lo que sí se mantiene a su hora tradicional es el festival de fuegos artificiales que inaugura oficialmente cada año la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El cielo de Córdoba, sobre el puente de El Arenal, se iluminará a las 00.00 horas, dos horas después de que las luces prendan en el recinto ferial.

Víctor Castro

85 casetas de libre acceso

En la edición de 2026, la Feria de Nuestra Señora de la Salud cuenta con un total de 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos, que mantienen su apertura al público. Esto supone una más que en la celebración del año pasado.

Si algo caracteriza a la Feria de Córdoba es por ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.

Horario de las casetas

El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 23.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.

Una de las casetas de la Feria de Córdoba / A.J. González

Cierres autorizados

El Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional. De acuerdo con la normativa, las casetas deberán permanecer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional. En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.

Plano de la Feria de Córdoba

Las 85 casetas instaladas se distribuyen en diez calles diferenciadas en el recinto ferial de El Arenal.

Plano de la Feria de Córdoba 2026 / CÓRDOBA

Calle del Infierno: atracciones y Día del Niño

La Calle del Infierno con sus tradicionales 'cacharritos' espera a niños y mayores a partir de las 18.00 horas del viernes 23 de mayo. Más de 60 atracciones y más de 200 puestos de juegos, comida y bebida. Además, el miércoles 27 de mayo se celebrará el tradicional Día del Niño y de la Niña, con un 50 por ciento de descuento en los tickets.

Niños en una atracción de la Feria de Córdoba / MANUEL MURILLO

Una Feria de Córdoba, accesible

El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado el avance de las medidas para mejorar la accesibilidad del recinto de El Arenal. Toda la flota de transporte público está adaptado, al igual que un 5% de los taxis. En el recinto ferial se cuenta con códigos Navilens para personas con discapacidad visual, la colocación de suelo podotáctil en la calle del Potro, la reserva de aparcamientos para personas con movilidad reducida o el hecho de que todas las casetas tengan ya baño adaptado y tramo de barra para personas en silla de ruedas.

Para que niños con autismo o con discapacidad cognitiva puedan disfrutar de las atracciones, el lunes y el martes de 16.00 a 21.00 horas no habrá música en la calle del Infierno. Además, tendrán prioridad a la hora de acceder a los cacharritos, no tendrán que esperar cola.

Vista aérea de la Feria de Córdoba. / Córdoba

Cómo llegar al recinto ferial

Hay varias opciones para llegar al recinto ferial: a pie, en autobús, taxi, vehículo privado o a caballo. Todas las opciones están contempladas en el Plan de Tráfico de la Feria de Córdoba.

Al Arenal, a pie

Para peatones, esos accesos son por el Puente del Arenal, Ronda de los Mártires, Compositor Rafael Castro, Balcón del Guadalquivir, C/Escritor Sebastián Cuevas, Periodista José Luis de Córdoba, Periodista Antonio Rodríguez Mesa y avenida de las Lonjas.

Acceso caballos y carruajes

Las calles Alfaros, Alfonso XIII, Claudio Marcelo, Diario de Córdoba y San Fernando se configuran como eje o vías preferentes de circulación para los vehículos de servicio público que acceden al Recinto Ferial (Aucorsa y Taxis), residentes y vehículos de dos ruedas, por lo que se prohíbe el paso de caballos y carruajes por ellas, debiendo utilizarse como ruta de acceso para estos animales y vehículos la compuesta por: Conde de Vallellano, Doctor Fleming, Campo Santo de los Mártires, Amador de los Ríos, Corregidor Luis de la Cerda, Cardenal González y salida al Paseo de la Ribera por Cruz del Rastro para continuar por Puente de Miraflores.

No obstante, podrá utilizar cualquier otra ruta que no implique el paso por las calles Alfaros, Alfonso XIII, Claudio Marcelo Diario Córdoba y San Fernando.

Los caballos, protagonistas en la Feria. / A.J. GONZÁLEZ

Líneas de Aucorsa, a la Feria en autobús

Las líneas especiales para la Feria de Aucorsa volverán a ser 13 y no incluyen ninguna novedad respecto al año pasado en frecuencia y recorrido. Tampoco en las tarifas, que serán las mismas: 1,60 euros en metálico y 0,68 euros con tarjeta, y el transbordo sigue siendo gratuito.

Las líneas de Aucorsa en la Feria 2026. / RAMÓN AZAÑÓN

En taxi

Es la otra alternativa de transporte público. Habrá entre 509 vehículos disponibles y dos tarifas. De lunes a viernes, moverse hasta entre las 6 y las 21 horas se aplica la tarifa número 2.

En el caso de cogerlo estos días, pero entre las 21 y las 6 horas, o los sábados y domingos, se aplicará la tarifa número 3. Puede consultar la información detallada en este enlace.

Aparcamientos

El aparcamiento de Feria o zona de estacionamientos general para vehículos privados se ubicará al margen derecho de la autovía A-4, teniendo el acceso desde la propia autovía dirección a Madrid, por el ramal de que lleva a la glorieta de Mercacórdoba, y su salida por el Camino de la Barca (margen derecho de la autovía, dirección Madrid).

Además, se ha establecido como zona de aparcamiento vigilado para vehículos de dos ruedas la explanada existente en la vía auxiliar de la calle Compositor Rafael Castro, junto al estadio Enrique Puga. Asimismo, habrá un estacionamiento para personas con diversidad funcional en la explanada habilitada como Ciudad del feriante y una zona en el parking general situado en el Camino de la Barca.

Parada de taxis en la entrada al recinto ferial. / A. J. González

Programación de la Feria de Córdoba

La cita cuenta con una amplia programación de conciertos y eventos que dará comienzo el viernes 22 de mayo con el encendido del alumbrado a las 22.00 horas y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31 de mayo. La programación planificada por el Ayuntamiento de Córdoba oferta actividades para todos los públicos, desde exhibiciones ecuestres y coros rocieros hasta las actuaciones musicales en la Caseta Municipal, pasando por los actos en honor a la Virgen de la Salud.

Además, la mayoría de las casetas ya tienen confeccionado el cartel con los conciertos que se podrán ver en sus escenarios entre el 22 y el 31 de mayo y que ya se puede consultar en muchos casos en las redes sociales.

Más que flamenco, que también, en El Arenal triunfan a la hora del tardeo y por la noche los grupos de versiones de los ochenta y noventa, capaces de levantar de la silla a cualquiera. Entre los grupos clásicos de esta cita del Mayo Festivo, que llega con novedades, hay varias bandas de versiones que suelen ser las encargadas de poner la banda sonora a la Feria, entre las que destacan Planeta 80, Tabernícolas, Versión 2.0 y Olivetti, y que habitualmente giran por distintos espacios.

La banda Planeta 80 tiene el éxito asegurado cada feria. / CÓRDOBA

Feria Taurina 2026

La Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba de 2026 se celebra los días 15, 16 y 22, 23 y 24 de mayo, a las 19.00 horas. Con el preámbulo de la celebración de una becerrada organizada por la Escuela Taurina del Círculo Taurino de Córdoba que tendrá lugar el 15 de mayo, luego se celebrarán tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores, festejos que tendrán lugar en el coso de los Califas.

Carteles taurinos en Los Califas

16 de mayo

El abono arranca con una novillada con picadores, con reses de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz para los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana.

17 de mayo

En la primera corrida se lidiarán toros de Juan Pedro Domecq para los diestros Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román.

22 de mayo

El segundo fin de semana arrancará con una corrida de toros de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez.

Paseíllo en el último festejo taurino de la Feria de Córdoba, este domingo, en Los Califas. / Ramón Azañón

23 de mayo

Al día siguiente será el turno de la corrida de rejones, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

24 de mayo

La feria se cerrará con una corrida de toros de Domingo Hernández, en la que harán el paseíllo José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

¿Qué tiempo hará en la Feria de Córdoba?

Los pronósticos anticipan una Feria de Córdoba sin riesgo de lluvias y con subida de las temperaturas, con máximas por encima de los 35 grados a partir del viernes 22 de mayo, manteniéndose la horquilla de entre 35 y 37 grados, al menos, hasta el Miércoles de Feria.