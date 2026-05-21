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FERIA DE CÓRDOBA

¿Hay festivos en Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud? La respuesta tiene truco

Comercios y muchos empleados cuenta estos días con horario especial o jornada reducida, pero solo un sector disfrutará de dos días festivos esta Feria

Vista aérea de la Feria de Córdoba.

Vista aérea de la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

María Roso

A partir de la noche de este viernes 22 de mayo, Córdoba se lanza a ocho días de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal con la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Del 23 al 31 de mayo –con un encendido oficial que tiene lugar a las 22.00 horas del viernes 22-, y con solo un fin de semana de fiesta a tiempo completo, los cordobeses deben esmerarse estos días en compaginar la diversión con la semana laboral de lunes a viernes, en el que hay que encontrar el difícil equilibrio entre ocio y diversión.

¿Hay día festivo en la Feria de Córdoba? La respuesta es no. A diferencia de otras capitales andaluzas, como Sevilla o Jaén, donde se cuenta con un festivo local para disfrutar de la fiesta, en Córdoba los festivos locales se mantienen el 8 de septiembre, Día de la Fuensanta, y el 24 de octubre, Día de San Rafael. Por lo que no se dispone de día oficial no laborable en la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

En el caso de Sevilla, por ejemplo, tampoco existía dicho festivo, que cae en Miércoles de Feria, pero se decidió permutar el dicho festivo por la efeméride local de San Fernando, el 30 de mayo.

En el caso de Córdoba no existe tal cambio y por ello, se trabaja de lunes a viernes mientras también se disfruta de la fiesta en alguna de las 85 casetas dispuestas en El Arenal.

La iluminación de la Feria de Córdoba al atardecer

La iluminación de la Feria de Córdoba al atardecer / A.J.González

Reducción de jornada y horario especial

Ahora bien, en estos días de Feria es habitual que muchos empleados, especialmente en el caso de trabajadores públicos o del sector del comercio, cuenten con reducciones de jornada u horario especial con ocasión de la fiesta. Aunque también hay sectores, como los profesionales sanitarios, los cuerpos de seguridad, la hostelería o los servicios de limpieza, que refuerzan sus jornadas de trabajo con el fin de que todo vaya bien durante la fiesta.

Eso sí, hay un grupo de profesionales que sí podrá disfrutar de unos días extra de descanso coincidiendo con la Feria de Córdoba: los profesores.

Una atracción de la Feria de Córdoba.

Una atracción de la Feria de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Sin clases el Jueves y Viernes de la Feria de Córdoba

Efectivamente, los docentes y el alumnado de la capital tendrán dos días de fiesta por la Feria ya que el jueves 28 y el viernes 29, como es tradición, son días no lectivos. Así lo establece el Consejo Escolar Municipal, que dispone de hasta tres días no lectivos al año, a sumar al calendario escolar oficial de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Así, las aulas cerrarán sus puertas el Miércoles de Feria y la actividad docente no volverá hasta el lunes 1 de junio.

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El Arenal el miércoles de Feria

El Arenal, el miércoles de Feria / A.J. GONZÁLEZ

Horario especial en los comercios

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos comercios cuentan estos días con horario especial por Feria. Es habitual que a partir del Miércoles de Feria, la mayoría de los establecimientos, no es el caso de los centros comerciales, permanezcan cerrados por la tarde. Incluso, algunos comercios directamente cierran todas las tardes de Feria, y los hay que también bajan la persiana el segundo Sábado de Feria, sabedores de que todo el bullicio se concentra estos días en El Arenal.

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