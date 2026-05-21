Cómo sobrevivir a un día entero en la Feria de Córdoba: calor, calzado, hidratación y otros mandamientos básicos

Todo listo para que Córdoba se lance a vivir la fiesta más multitudinaria del Mayo Festivo, con el que la ciudad despide al mes cordobés por antonomasia: la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Del 23 al 30 de mayo, con el arranque oficioso en la noche del viernes 22 de mayo con el encendido del alumbrado a las 22.00 horas, el recinto ferial de El Arenal vuelve a convertirse en una pequeña ciudad paralela donde todo parece fácil hasta que el calor, el albero y unas sandalias mal elegidas empiezan a decir lo contrario.

La Feria de Córdoba no se improvisa. Se disfruta, se baila, se suda, se brinda, se come, se vuelve a bailar y, en algún momento, se negocia con uno mismo si merece la pena seguir o pedir retirada estratégica. Porque sobrevivir a un día entero en la Feria de Córdoba –y sobre todo, repetir al día siguiente- requiere de arte, pero también de método. Aquí va una guía práctica, útil y con mucho sentido común para disfrutar desde el mediodía hasta la madrugada sin acabar derrotado antes de la segunda vuelta.

Vista aérea de la Feria de Córdoba / CÓRDOBA

El calzado no es un detalle: es la diferencia entre feria y penitencia

Primer mandamiento: no estrenes zapatos en la Feria. Jamás. Ni aunque sean preciosos, ni aunque combinen con el vestido, ni aunque “parezcan cómodos”. La Feria de Córdoba se pisa, se recorre y se pelea metro a metro sobre albero, asfalto, aceras, casetas y zonas de paso.

Lo ideal es llevar un zapato cómodo, sujeto y ya domesticado. Si eres de tacón, que sea sensato. Si eres de zapato plano, que no tenga suela finísima. Y si dudas entre estilo y supervivencia, recuerda: a las cinco de la tarde nadie mira el calzado, pero todo el mundo reconoce la cara de quien ha elegido mal.

El calor no avisa: llega y manda

La Feria de Córdoba cae en mayo, pero mayo en Córdoba puede tener alma de canícula estival. El sol aprieta, las horas centrales pesan y el cuerpo se recalienta con una facilidad. Por eso conviene tomarse muy en serio la protección: crema solar, gafas de sol, abanico y sombra siempre que se pueda.

El abanico no es folclore: es tecnología cordobesa de precisión. Cabe en cualquier bolso, salva conversaciones, evita sofocos y sirve incluso para señalar a alguien al fondo de una caseta con elegancia.

El abanico nunca está de más cuando se va a la Feria de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Agua entre copa y copa: la regla que separa al veterano del valiente

La Feria invita a brindar, claro. Fino, rebujito, cerveza, refrescos, lo que toque. Pero el cuerpo tiene sus límites y el calor no perdona. La norma básica es sencilla: alternar alcohol y agua. Y no está de más recordar que la hidratación es el verdadero secreto de quienes aguantan hasta tarde con dignidad.

Llevar una botella de agua, pedir agua en las paradas y no esperar a tener sed son gestos pequeños que pueden salvar el día. En la Feria, la sed suele llegar tarde, cuando el cuerpo ya está enviando comunicados urgentes.

Comer no es opcional: es parte del plan de resistencia

Otro error clásico: llegar al recinto ferial con el estómago en modo “ya picaré algo”. La Feria se disfruta mejor con una base sólida, por lo que comer bien antes de empezar y hacer paradas durante el día es fundamental.

Una comida seria al principio, algo de picoteo a media tarde y una parada nocturna si la jornada se alarga. Flamenquín, tortilla, salmorejo, montaditos, jamón, queso o lo que se tercie: la gastronomía también es avituallamiento.

La cocina tradicional reina en la Feria / A. J. González

El bolso debe ser ligero, pero inteligente

Ir a la Feria con un bolso enorme es como llevar una maleta de cabina a una verbena. El kit ideal debería incluir lo justo: documentación, móvil, algo de efectivo, tarjeta, pañuelos, abanico, protector solar pequeño y tiritas.

El móvil: batería, ubicación y plan B

Entre fotos, vídeos, mensajes, llamadas perdidas, ubicaciones compartidas y búsquedas de “¿dónde estáis?”, la batería del móvil cae a una velocidad peligrosa. Salir con el teléfono cargado es obligatorio. Además, se aconseja llevar una batería externa y establecer un punto de encuentro pactado en caso de que nos despistemos del grupo y nos quedemos sin móvil. Porque en la Feria de Córdoba perder a tu grupo no es una posibilidad remota: es una tradición no escrita.

El móvil, imprescindible en la Feria de Córdoba / A.J. González

No quieras hacerlo todo en una hora

La Feria tiene un ritmo propio. Quien llega queriendo ver todo, entrar en todas las casetas, hacerse todas las fotos y saludar a media Córdoba en tiempo récord suele acabar fundido. La clave está en dosificar.

La sombra es un tesoro y hay que saber buscarla

En las horas centrales, cualquier sombra vale oro. La pausa en una caseta, una zona menos expuesta o un rato sentado pueden marcar la diferencia entre seguir disfrutando o entrar en modo supervivencia. No es falta de espíritu festivo: es inteligencia climática.

A falta de sombras, algunos sacan los paraguas para pasear por la Feria. / A. J. GONZÁLEZ

Cuidado con el “solo una más”

La frase más peligrosa de la Feria no es “vámonos ya”, sino “solo una más”. Una más de bebida, una más de baile, una más de vuelta, una más de caseta. Y de pronto han pasado tres horas, te duele todo y no recuerdas en qué momento el día se convirtió en noche cerrada. Por ello, hay que saber cuándo parar, descansar o incluso retirarse con dignidad también es parte del manual.

Vestirse bien sí, pero con cabeza

La Feria admite elegancia, color, lunares, camisas planchadas y ganas de lucirse. Pero no conviene olvidar que se trata de una jornada larga. Ropa transpirable, cómoda y adecuada al calor. Nada que apriete demasiado, nada que obligue a recolocarse cada cinco minutos y nada que se convierta en castigo cuando sube la temperatura.

Si vas con niños, el plan cambia

La Feria con niños tiene otra velocidad y un destino en la calle del Infierno. Hay que prever agua, gorras, protección solar, descansos, horarios asumibles y paciencia extra. Mejor evitar las horas de más calor y tener claro que el objetivo no es exprimir la jornada, sino disfrutarla sin que nadie acabe exhausto.

Las atracciones, punto de encuentro para los pequeños en El Arenal / A. J. GONZÁLEZ

La retirada también puede ser gloriosa

Hay quien piensa que sobrevivir a la Feria consiste en aguantar hasta el final, pero sobrevivir consiste en volver a casa con buen recuerdo, los pies razonablemente enteros y ganas de repetir. Si el cuerpo pide descanso, se escucha. Si el calor aprieta, se afloja. Si la jornada ya ha sido redonda, no hace falta estirarla hasta que se rompa porque la Feria de Córdoba siempre da oportunidades para volver.