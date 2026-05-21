Andalmet matiza la previsión para la Feria de Córdoba: “Calor sí, pero sin temperaturas extremas”

¿Hasta dónde subirán los termómetros durante la Feria de Córdoba? El vivir la fiesta en el recinto ferial de El Arenal con marcas cercanas a los 40 grados no es algo ajeno a los cordobeses, acostumbrados a sufrir temperaturas tórridas, tirar de abanico y refugiarse en el aire acondicionado de las casetas para resistir en una fiesta que obliga a tener un grado en la resistencia al calor.

Este 2026, como novedad, el recinto ferial incorpora toldos que ayudarán a mitigar las altas temperaturas, que suben aún más grados por el efecto espejo del albero y el índice ultravioleta –que se espera muy alto- y que quema la piel al sol.

¿La Feria más calurosa?

Tras un mes de mayo con las máximas contenidas, el primer ‘arreón’ veraniego llega a Córdoba de golpe esta semana a tiempo de fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud. Si bien desde mediados de semana, las máximas se mantienen por encima de los 30 grados, será a partir de este viernes cuando las temperaturas se disparen con valores en el entorno de los 36 y 37 grados, que pueden dejar una sensación ambiente en El Arenal cercana a los 40 grados.

Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, indica que en Córdoba las temperaturas máximas que se esperan para este primer fin de semana de Feria de Córdoba (23 y 24 de mayo) serán bastante calurosas, aunque se situarán uno o dos grados por debajo de lo que se espera en diferentes puntos de Sevilla y Huelva, donde los termómetros se quedarán muy cerca de los 40 grados.

El abanico, un buen aliado en la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Así, las máximas son de 35º, el viernes 22; 36º, el sábado 23, y 34º, el domingo 24 de mayo. Se trata de una anomalía térmica, precisa el delegado de la Aemet en Andalucía, temperaturas que son más elevadas que la media de esta época, ya que deberían girar en torno a los 28 o 30 grados de máxima y no situarse entre los 35 o más grados.

Calor, pero no tanto

Desde el canal meteorológico de Andalmet matizan que si bien la Feria de Córdoba empezará con mucho calor, no se espera que sea una de las más calurosas de la historia. “Calor, sí, pero temperaturas extremas, no”, aseguran.

Su pronóstico apunta a que las jornadas del viernes y el sábado serán las más calurosas en el recinto ferial y a que a partir del domingo, el termómetro bajará hasta situarse en el entorno de los 33-34 grados para el resto de días de fiesta.

¿Y lloverá? De momento, las lluvias ni están ni se les esperan, al menos, hasta donde llegan las previsiones más o menos fiables a día de hoy.