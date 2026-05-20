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Junta de Andalucía

Refuerzo del transporte metropolitano de Córdoba para la Feria: 10 líneas, 170 servicios especiales y nuevos horarios conectarán nueve municipios

La nueva parada metropolitana se ubica en la calle Carmen Olmedo Checa, junto al C3A, ofreciendo un acceso más cómodo y seguro al recinto ferial

Entrada a la parada de autobuses de Aucorsa en el recinto ferial.

Entrada a la parada de autobuses de Aucorsa en el recinto ferial. / A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba pondrá al servicio de los usuarios de 9 municipios cordobeses autobuses para la Feria de Córdoba, que se celebrará del 22 al 30 de mayo, y habilita una nueva parada más cómoda y mejor iluminada. La delegada de Fomento de la Junta de Andalucía, Carmen Granados, ha destacado este miércoles el refuerzo del servicio los días 23, 24, 29, 30 y 31 de mayo, con horarios ampliados tanto de ida como de vuelta, adaptados a las distintas franjas de afluencia al recinto ferial.

La nueva parada metropolitana se ubica en la calle Carmen Olmedo Checa, junto al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A. "Está en una zona más cercana al recinto ferial, mejor iluminada y con mejores condiciones de acceso peatonal”, ha asegurado la responsable de la Junta. Además de estas novedades, el Ayuntamiento de Córdoba ha dado a conocer su operativo en materia de movilidad, con su oferta de autobuses de Aucorsa y taxis.

Presentación del dispositivo de movilidad para la Feria de Córdoba: Bernardo Jordano y Ana Tamayo, presidente y gerente de Aucorsa, y la delegada de Transporte, Carmen Granado.

Presentación del dispositivo de movilidad para la Feria de Córdoba: Bernardo Jordano y Ana Tamayo, presidente y gerente de Aucorsa, y la delegada de Transporte, Carmen Granado. / CÓRDOBA

Localidades conectadas con la Feria de Córdoba

Los autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes llevarán de la Feria de Córdoba a sus municipios a los usuarios de Villa del Río, Baena, Montemayor, La Guijarrosa, Fuencubierta, Villaviciosa de Córdoba, Villafranca, Posadas y Almodóvar del Río.

Carmen Granados ha asegurado que el objetivo de este operativo es “facilitar que los vecinos y vecinas del área metropolitana puedan acceder a la feria de una forma cómoda, segura y sin necesidad de utilizar el vehículo privado”.

10 líneas metropolitanas y 170 servicios especiales

El dispositivo contará con 10 líneas metropolitanas y un total de 170 servicios especiales, conectando la capital cordobesa con los municipios de su área de influencia. Esta red permitirá que más de 114.000 personas dispongan de una alternativa eficaz de transporte público para acudir a la feria.

La delegada territorial ha cifrado el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, que destinará cerca de 47.500 euros a este refuerzo extraordinario, “una muestra del compromiso del Gobierno andaluz con el fomento del transporte público y con un modelo de movilidad más sostenible”.

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Asimismo, ha recordado que, en la pasada edición, más de 6.300 personas utilizaron este servicio especial, por lo que ha mostrado su confianza en que este año se supere esa cifra. Los horarios de estos autobuses se pueden consultar en esta web.

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