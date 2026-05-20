Puntos arcoíris en la Feria de Córdoba: numerosas casetas se forman para hacer frente a la ltgbifobia en El Arenal

La Plataforma Córdoba por la Diversidad ha iniciado una campaña entre las casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud con el objetivo de fomentar espacios seguros, inclusivos y libres de lgtbifobia mediante la instalación de Puntos Arcoíris y la adopción de protocolos básicos de actuación ante posibles situaciones de discriminación o violencia.

Según ha informado la plataforma, "la iniciativa busca implicar al tejido social, vecinal y festivo de la ciudad en un compromiso colectivo con la diversidad y el respeto, convirtiendo la Feria de Córdoba en un espacio donde todas las personas puedan disfrutar con libertad y seguridad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género".

Colocación de una de las pegatinas de punto Arcoíris en una caseta. / CÓRDOBA

Pegatina acreditativa como punto arcoíris

Desde la plataforma se está haciendo llegar a las casetas la pegatina acreditativa de espacio libre de lgtbifobia, materiales de apoyo para facilitar su adhesión, incluyendo una guía rápida para personal de barra y seguridad, protocolos de actuación y formaciones. Los elementos identificativo estarán visibles en varios puntos de las casetas adheridas.

“Queremos una feria abierta, diversa y libre de odio. Los Puntos Arcoíris no son solo un símbolo; son una herramienta de prevención, apoyo y visibilización del compromiso de Córdoba con los derechos humanos y la convivencia”, señalan desde la organización.

La caseta Ajetreo se ha sumado a la iniciativa. / CÓRDOBA

Número de casetas que serán puntos arcoíris en la Feria de Córdoba

La plataforma ha agradecido la buena acogida que está teniendo la propuesta entre numerosas casetas y anima al resto de entidades participantes en la Feria a sumarse a esta iniciativa por una Córdoba más diversa, segura y libre de delitos de odio por orientación, identidad y expresión. Según concretan desde la plataforma a Diario CÓRDOBA, de momento ya se han entregado 12 acreditaciones de puntos arcoíris, pero el número seguirá incrementándose porque tienen previsto recorrer el recinto ferial hasta el mismo viernes. Córdoba por la Diversidad calcula que serán entre 20 y 25 las casetas que se sumen a la iniciativa.