La Policía Nacional reparte pulseras identificativas para menores durante la Feria de Córdoba

La Policía Nacional en Córdoba, con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, ha puesto en marcha una iniciativa preventiva de seguridad, consistente en el reparto gratuito de pulseras identificativas para menores. El objetivo es facilitar la localización inmediata de las familias en caso de que algún menor se pierda o se desoriente en el recinto ferial durante los días de celebración.

Como ha recordado la Policía, la Feria de Córdoba es uno de los eventos festivos con mayor afluencia de público de la provincia, que concentra a miles de personas, "creando un contexto en el que la posibilidad de que un menor se pierda, aunque sea de forma momentánea, puede generar una situación de elevada tensión tanto para el o la menor como para su familia".

Calle del Infierno de El Arenal, durante una Feria pasada. / A. J. GONZÁLEZ

Anotar el teléfono en la pulsera

Con el fin de agilizar al máximo el reencuentro con la familia o persona responsable, la Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía, de forma gratuita, unas pulseras identificativas en las que los progenitores, tutores o acompañantes adultos pueden anotar un número de teléfono y persona de contacto. De este modo, cualquier Policía o ciudadano que localice a un menor solo o desorientado podrá consultar la pulsera y contactar de inmediato con su familia, evitando traslados innecesarios y reduciendo al máximo el tiempo de reencuentro.

Puntos de recogida de la pulsera

Desde hoy miércoles y hasta el viernes 29 de mayo, las pulseras pueden recogerse en la Comisaría Provincial de Policía Nacional situada en la plaza de la Policía Nacional en horario de atención al ciudadano.

Niños en una atracción de la Feria. / Manuel Murillo

Durante la Feria, también podrán recogerse en la Oficina de Denuncias Conjunta de Policía Nacional y Policía Local, situada en la zona de atracciones del recinto ferial, junto a la caseta Municipal.

Además, los agentes de la Policía Nacional que patrullarán por el recinto ferial en vehículo policial dispondrán de estas pulseras, pudiendo solicitárselas a los mismos.