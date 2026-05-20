Así es el dispositivo de Cruz Roja para la Feria de Córdoba: voluntarios de toda España, ambulancias, vehículos rápidos y un centro móvil de coordinación

La entidad Cruz Roja volverá a desplegar durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba un amplio dispositivo sanitario y preventivo con el objetivo de ofrecer "una respuesta rápida, coordinada y eficaz" ante cualquier emergencia que pueda producirse en el recinto ferial de El Arenal y su entorno, explica en una nota de prensa.

El operativo, coordinado junto al Ayuntamiento de Córdoba y el resto de organismos de emergencia, permanecerá activo desde las 20.00 horas del 22 de mayo hasta las 07.00 horas del 31 de mayo, cubriendo así todos los días de celebración de uno de los acontecimientos multitudinarios más importantes de la ciudad.

Organización del operativo diario de trabajo

La cobertura sanitaria diseñada por Cruz Roja contempla distintos niveles de activación en función de la afluencia de público prevista para cada jornada. En los momentos de mayor actividad, especialmente durante los fines de semana y las jornadas con mayor concentración de personas, el dispositivo podrá alcanzar hasta 30 profesionales y personas voluntarias trabajando simultáneamente.

Entre los recursos movilizados figuran ambulancias de soporte vital básico (SVB), una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), vehículos de apoyo logístico para incidentes con múltiples víctimas y un centro móvil de coordinación desde el que se gestionará toda la operativa del dispositivo.

Un puesto sanitario con áreas específicas

El operativo estará integrado por personal médico, de enfermería, socorristas, técnicos de emergencias sanitarias, operadores de comunicaciones, equipos de coordinación logística y profesionales de apoyo psicosocial, preparados para intervenir ante cualquier incidencia sanitaria que pueda surgir durante la Feria.

Voluntarios de Cruz Roja en una ambulancia, en la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

El puesto sanitario instalado en el recinto ferial, en calle Medina Azahara, contará con áreas específicas de admisión y triaje, botiquines asistenciales, puestos de atención urgente y una unidad de observación con capacidad ampliada para atender patologías relacionadas con intoxicaciones etílicas, alteraciones de consciencia, traumatismos o golpes de calor, incidencias que históricamente concentran buena parte de las asistencias durante la Feria.

Más accesibilidad, apoyo psicosocial y punto arcoíris

El dispositivo volverá a incorporar medidas dirigidas a favorecer una Feria más accesible, inclusiva y segura. Entre ellas, el puesto de socorro dispondrá de servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española, así como de bucle magnético individual para personas usuarias de audífonos o implante coclear.

Asimismo, el operativo contará con un espacio de lactancia materna y con un área de atención psicosocial y acompañamiento emocional, tanto para pacientes como para familiares que puedan verse afectados por situaciones de especial tensión o nerviosismo derivadas de incidencias sanitarias o episodios de aglomeración.

Como novedad, en esta edición de 2026 la caseta en la que presta atención Cruz Roja funcionará también como punto arcoíris, de modo que las personas que se encuentren en ella estarán preparadas para dar respuesta a posibles delitos de odio, especialmente si van dirigidos contra personas del colectivo LGTBIQ+.

Prevención frente a agresiones sexistas y delitos de odio

Cruz Roja colaborará además en las acciones de sensibilización y prevención frente a cualquier tipo de agresión sexista o situación de acoso, en línea con la campaña municipal “Fiestas libres de agresiones sexistas: diviértete desde el respeto”.

La organización facilitará igualmente información y acompañamiento a personas que puedan verse afectadas por delitos de odio o situaciones de discriminación.

Recomendaciones para una feria más segura

Como en años anteriores, Cruz Roja desarrollará también labores de prevención y sensibilización entre la ciudadanía, difundiendo recomendaciones para disfrutar de una Feria más segura y saludable.

Entre ellas, la entidad recuerda la importancia de mantener una correcta hidratación, moderar el consumo de alcohol, evitar comidas copiosas y utilizar calzado cómodo para prevenir accidentes y problemas físicos derivados de largas jornadas en el recinto ferial.

Voluntarios de Cruz Roja en la Feria de Córdoba del pasado 2025. / Manuel Murillo

Además, colaborará con el Área de Protección Civil en el reparto de pulseras identificativas destinadas a menores y personas con necesidades específicas, una medida preventiva que permitirá agilizar su localización y acompañamiento en caso de pérdida o desorientación dentro del recinto.

Refuerzo con voluntariado de toda España

El grueso del voluntariado participante procederá de Córdoba y su provincia, aunque el operativo volverá a contar con el apoyo de personas llegadas desde diferentes puntos del territorio nacional.

Está confirmada la participación de integrantes de las asambleas de Valle Nervión, Salamanca, Casas Ibáñez, Valencia, Vilalba, Málaga, A Coruña, Vigo, Sierra de Cazorla, Mar Menor Norte, Pamplona, Oviedo y Osona, además de voluntariado procedente de Madrid y de las Islas Canarias.

La responsable del Área de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Córdoba, Nerea Casas, ha destacado “el magnífico trabajo previo del voluntariado, que lleva meses formándose para esta semana tan especial para Córdoba, y con el deseo de poder dar la respuesta que la ciudadanía merece”.