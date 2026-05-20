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FERIA DE CÓRDOBA

El plano esencial para disfrutar la Feria de Córdoba 2026: las calles, casetas, accesos y dónde aparcar

El recinto ferial de El Arenal concentra la vida de la capital del 22 al 30 de mayo con las fiesta en honor a Nuestra Señora de la Salud

Vista aérea de El Arenal en la Feria de Córdoba.

Vista aérea de El Arenal en la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

María Roso

Comienza la Feria de Córdoba y, con ella, la capital dice adiós al Mayo Festivo con un colofón de ocho días ininterrumpidos de baile, música, buen comer y mejor compañía en el recinto ferial de El Arenal, que durante una semana se convierte en el epicentro de la vida en la ciudad.

Para que no te pierdas por el recinto ferial, Diario CÓRDOBA ha elaborado este plano con todos los detalles del espacio que alberga la Feria de Nuestra Señora de la Salud, incluidas las 85 casetas que abrirán sus puertas a las 21.00 horas del viernes 22 de mayo. Y es que, si bien, el calendario oficial de la Feria de Mayo en Córdoba es del 23 al 30 de mayo, en realidad la fiesta comienza en la noche del viernes, con el encendido oficial del alumbrado, a las 22.00 horas, al que seguirá el espectáculo de fuegos artificiales a medianoche.

Plano de la Feria de Córdoba 2026

Plano de la Feria de Córdoba 2026 / CÓRDOBA

Listado de casetas de la Feria de Córdoba

En la edición de 2026, la Feria de Nuestra Señora de la Salud cuenta con un total de 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. En una primera presentación, las casetas fueron 82, sin embargo, tres colectivos se han sumado en un segundo plazo de adhesión. El número total de casetas supone una más que en la edición de 2025.

Calle Mezquita

  • Asociación El Lagarillo
  • Casa Galicia
  • El Mantoncillo
  • Gloria Bendita
  • Peña A mi Moriles

Calle Judería

  • ALME
  • ASPA
  • Celíacos Córdoba
  • Círculo Cultural Juan XXIII
  • Dtardeo Copas
  • El Meneíto
  • Hermandades del Trabajo
  • La Bodega de PTV
  • La Jarana
  • Real Círculo de la Amistad

Calle Puente Romano

  • Al Alimón
  • Casa de los Pedroches
  • Casa de Sevilla
  • El Albero
  • El Cotarro
  • El Esparraguero
  • La Lola
  • La Maceta
  • La Santa
  • La Villa
Las casetas premiadas, en imágenes

Caseta de la Feria de Córdoba / A.J. González

Calle Alcázar

  • Amigos del Salmorejo y Perejil
  • Asociación Cultural El Costal Viejo
  •  Caseta La Reja
  • Club Calerito
  • El Bocao
  • El Farolillo
  • Hermandad del Huerto
  • La Marimorena
  • La Piconera
  • La Rinconá
  • Peña Nueva
  • Tejares

Calle Corredera

  • Colega
  • El Picoteo
  • Hermandad del Buen Suceso
  • La Astillera
  • La Buganvilla
  • La de Siempre
  • La Estrella
  • La Gitanilla
  • La Puñetera
  • Pasión
  • Yerbabuena

Calle Los Patios

  • Agrupación Jóvenes Abogados Córdoba
  • Asociación Cultural Los Quintos
  • El Picaero y Vuelva Ud. Mañana
  • El Portón
  • Gazpacho
  • La Castañuela de Madera
  • Patios, 5 (Antigua La Puñetera)
  • La Sultana de Córdoba
  • La Zambrana
  • Peña Amigos de las Matildes
El tardeo se impone en las casetas de la Feria de Córdoba para disfrute de propios y extraños

Ambiente en una caseta de la Feria de Córdoba / VÍCTOR CASTRO

Calle Tendillas

  • Ajetreo
  • Caseta Bomberos
  • El Estoque
  • Entrevarales
  • Geci
  • La Cena
  • La Quadra
  • La Quijotá
  • La Tentación
  • La Movida Flamenca
  • Salsaya
  • Tentadero

Calle Cristo de los Faroles

  • La Sacristía
  • La Trabajadera

Calle Medina Azahara

  • Caseta de Lunares
  • Caseta Municipal

Calle Guadalquivir

  • Partido Popular La Despechá
  • CCOO-La Martina
  • Abril
  • Doma de Campo & Enganche
  • UGT
  • PSOE Córdoba Judería-El Cosso
  • Caseta La Merced
  • La Montera
  • La Prensa
  • Federación de Peñas
  • Partido Comunista de Andalucía

Acceso al recinto ferial

El plan de tráfico de la Feria establece también una serie de accesos recomendados según el medio por el que se acuda a la Feria. Para peatones, el plan recomienda varios ejes de entrada: el eje norte-sur por Escritor Sebastián Cuevas y Periodista José Luis de Córdoba; el eje Ribera, por Ronda de los Mártires y Balcón del Guadalquivir; el eje sur, por el puente del Arenal; el eje este, por la avenida de las Lonjas y Periodista Antonio Rodríguez Mesa; y, como viales de aproximación, la avenida Compositor Rafael Castro.

Córdoba Feria de Mayo recinto ferial de El Arenal parada de Aucorsa autobuses

Parada de Aucorsa en la Feria / A. J. GONZÁLEZ

Para caballistas y coches de caballos (durante el horario de paseo de caballos) la entrada al recinto ferial se realizará por el Puente de Miraflores y la avenida del Campo de la Verdad, pasando por el Puente del Arenal y entrando al mismo por la calle Guadalquivir, en cuyo inicio se instala el punto de control de acceso al paseo de caballos.

Aucorsa y el servicio de Taxi de Córdoba dispondrán de sendas terminales, en la zona asfaltada frente al recinto ferial. La entrada y salida a la terminal de Aucorsa será por la calle Compositor Rafael Castro, en el espacio comprendido entre Glorieta del Centro Comercial del Arcángel y Glorieta de Mercacórdoba. La entrada del terminal de Taxi de Córdoba, será por la Glorieta del Centro Comercial el Arcángel y la salida por el paso de peatones anulado existente entre la Glorieta antes citada y la de Mercacórdoba.

¿Dónde aparcar en la Feria de Córdoba?

Para vehículos privados

El aparcamiento general para vehículos privados estará en la parcela junto a la A-4, en el margen derecho sentido Madrid. La entrada se realizará mediante un acceso provisional a través del ramal de salida en sentido decreciente del enlace del punto kilométrico 401+670. La salida del aparcamiento se hará por Camino de la Barca, hacia avenida de las Lonjas y la vía de servicio paralela a la autovía. En momentos de congestión podrá establecerse sentido único de circulación en Camino de la Barca para facilitar la salida de vehículos.

Córdoba Feria de Mayo recinto ferial de El Arenal aparcamiento parking de el Arenal

Acceso aparcamiento de la Feria. / A. J. GONZÁLEZ

Para motos

Se habilitará un aparcamiento vigilado para motocicletas, ciclomotores y bicicletas en la explanada de la vía auxiliar de calle Compositor Rafael Castro, junto al estadio Enrique Puga.

Para movilidad reducida

Habrá espacios en una parte de la explanada destinada a Ciudad del Feriante y en una zona reservada dentro del aparcamiento general de Camino de la Barca.

Noticias relacionadas y más

Para residentes

Los residentes de Miraflores y Fray Albino podrán usar zonas de estacionamiento habilitadas con tarjeta o distintivo autorizado por Movilidad. Estarán en las explanadas de la avenida Campo de la Verdad, junto a la gasolinera, y en espacios habilitados en el entorno de Miraflores.

Horario de las casetas de la Feria de Córdoba

La Feria de Córdoba comenzará en la noche del viernes 22 de mayo con el encendido del alumbrado a las 22.00 horas, aunque oficialmente comienza a las 00.00 horas del sábado 23 de mayo, con el lanzamiento de los fuegos artificiales, y el recinto ferial permanecerá iluminado hasta la madrugada del domingo 31.

El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 23.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.

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