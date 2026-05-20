El plano esencial para disfrutar la Feria de Córdoba 2026: las calles, casetas, accesos y dónde aparcar

Comienza la Feria de Córdoba y, con ella, la capital dice adiós al Mayo Festivo con un colofón de ocho días ininterrumpidos de baile, música, buen comer y mejor compañía en el recinto ferial de El Arenal, que durante una semana se convierte en el epicentro de la vida en la ciudad.

Para que no te pierdas por el recinto ferial, Diario CÓRDOBA ha elaborado este plano con todos los detalles del espacio que alberga la Feria de Nuestra Señora de la Salud, incluidas las 85 casetas que abrirán sus puertas a las 21.00 horas del viernes 22 de mayo. Y es que, si bien, el calendario oficial de la Feria de Mayo en Córdoba es del 23 al 30 de mayo, en realidad la fiesta comienza en la noche del viernes, con el encendido oficial del alumbrado, a las 22.00 horas, al que seguirá el espectáculo de fuegos artificiales a medianoche.

Plano de la Feria de Córdoba 2026 / CÓRDOBA

Listado de casetas de la Feria de Córdoba

En la edición de 2026, la Feria de Nuestra Señora de la Salud cuenta con un total de 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. En una primera presentación, las casetas fueron 82, sin embargo, tres colectivos se han sumado en un segundo plazo de adhesión. El número total de casetas supone una más que en la edición de 2025.

Calle Mezquita

Asociación El Lagarillo

Casa Galicia

El Mantoncillo

Gloria Bendita

Peña A mi Moriles

Calle Judería

ALME

ASPA

Celíacos Córdoba

Círculo Cultural Juan XXIII

Dtardeo Copas

El Meneíto

Hermandades del Trabajo

La Bodega de PTV

La Jarana

Real Círculo de la Amistad

Calle Puente Romano

Al Alimón

Casa de los Pedroches

Casa de Sevilla

El Albero

El Cotarro

El Esparraguero

La Lola

La Maceta

La Santa

La Villa

Caseta de la Feria de Córdoba / A.J. González

Calle Alcázar

Amigos del Salmorejo y Perejil

Asociación Cultural El Costal Viejo

Caseta La Reja

Club Calerito

El Bocao

El Farolillo

Hermandad del Huerto

La Marimorena

La Piconera

La Rinconá

Peña Nueva

Tejares

Calle Corredera

Colega

El Picoteo

Hermandad del Buen Suceso

La Astillera

La Buganvilla

La de Siempre

La Estrella

La Gitanilla

La Puñetera

Pasión

Yerbabuena

Calle Los Patios

Agrupación Jóvenes Abogados Córdoba

Asociación Cultural Los Quintos

El Picaero y Vuelva Ud. Mañana

El Portón

Gazpacho

La Castañuela de Madera

Patios, 5 (Antigua La Puñetera)

La Sultana de Córdoba

La Zambrana

Peña Amigos de las Matildes

Ambiente en una caseta de la Feria de Córdoba / VÍCTOR CASTRO

Calle Tendillas

Ajetreo

Caseta Bomberos

El Estoque

Entrevarales

Geci

La Cena

La Quadra

La Quijotá

La Tentación

La Movida Flamenca

Salsaya

Tentadero

Calle Cristo de los Faroles

La Sacristía

La Trabajadera

Calle Medina Azahara

Caseta de Lunares

Caseta Municipal

Calle Guadalquivir

Partido Popular La Despechá

CCOO-La Martina

Abril

Doma de Campo & Enganche

UGT

PSOE Córdoba Judería-El Cosso

Caseta La Merced

La Montera

La Prensa

Federación de Peñas

Partido Comunista de Andalucía

Acceso al recinto ferial

El plan de tráfico de la Feria establece también una serie de accesos recomendados según el medio por el que se acuda a la Feria. Para peatones, el plan recomienda varios ejes de entrada: el eje norte-sur por Escritor Sebastián Cuevas y Periodista José Luis de Córdoba; el eje Ribera, por Ronda de los Mártires y Balcón del Guadalquivir; el eje sur, por el puente del Arenal; el eje este, por la avenida de las Lonjas y Periodista Antonio Rodríguez Mesa; y, como viales de aproximación, la avenida Compositor Rafael Castro.

Parada de Aucorsa en la Feria / A. J. GONZÁLEZ

Para caballistas y coches de caballos (durante el horario de paseo de caballos) la entrada al recinto ferial se realizará por el Puente de Miraflores y la avenida del Campo de la Verdad, pasando por el Puente del Arenal y entrando al mismo por la calle Guadalquivir, en cuyo inicio se instala el punto de control de acceso al paseo de caballos.

Aucorsa y el servicio de Taxi de Córdoba dispondrán de sendas terminales, en la zona asfaltada frente al recinto ferial. La entrada y salida a la terminal de Aucorsa será por la calle Compositor Rafael Castro, en el espacio comprendido entre Glorieta del Centro Comercial del Arcángel y Glorieta de Mercacórdoba. La entrada del terminal de Taxi de Córdoba, será por la Glorieta del Centro Comercial el Arcángel y la salida por el paso de peatones anulado existente entre la Glorieta antes citada y la de Mercacórdoba.

¿Dónde aparcar en la Feria de Córdoba?

Para vehículos privados

El aparcamiento general para vehículos privados estará en la parcela junto a la A-4, en el margen derecho sentido Madrid. La entrada se realizará mediante un acceso provisional a través del ramal de salida en sentido decreciente del enlace del punto kilométrico 401+670. La salida del aparcamiento se hará por Camino de la Barca, hacia avenida de las Lonjas y la vía de servicio paralela a la autovía. En momentos de congestión podrá establecerse sentido único de circulación en Camino de la Barca para facilitar la salida de vehículos.

Acceso aparcamiento de la Feria. / A. J. GONZÁLEZ

Para motos

Se habilitará un aparcamiento vigilado para motocicletas, ciclomotores y bicicletas en la explanada de la vía auxiliar de calle Compositor Rafael Castro, junto al estadio Enrique Puga.

Para movilidad reducida

Habrá espacios en una parte de la explanada destinada a Ciudad del Feriante y en una zona reservada dentro del aparcamiento general de Camino de la Barca.

Para residentes

Los residentes de Miraflores y Fray Albino podrán usar zonas de estacionamiento habilitadas con tarjeta o distintivo autorizado por Movilidad. Estarán en las explanadas de la avenida Campo de la Verdad, junto a la gasolinera, y en espacios habilitados en el entorno de Miraflores.