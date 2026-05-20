Así es la Calle del Infierno de la Feria de Córdoba: atracciones, horarios, precios y Día del Niño

La Feria de Córdoba se vive de dos maneras: en las casetas repartidas por el recinto ferial de El Arenal y en la Calle del Infierno, como se conoce, tanto oficial como popularmente, a la zona donde se distribuyen las atracciones, ‘cacharritos’ para los cordobeses, donde mayores y pequeños disfrutan de viajes, volteretas y rodeos.

Es uno de los puntos neurálgicos del recinto ferial, y el lugar donde se concentran más público, gritos y risas por metro cuadrado. Durante toda la Feria de Nuestra Señora de la Salud, del 23 al 30 de mayo, cordobeses y visitantes podrán disfrutar de la fiesta, aunque las atracciones serán las más madrugadoras del recinto ferial, ya que las bases del Ayuntamiento de Córdoba establecen que pueden empezar a funcionar desde las 18.00 horas del viernes 22 de mayo –tres horas antes de la apertura de las casetas y cuatro horas antes del encendido oficial del alumbrado-.

Público en la Calle del Infierno / Manuel Murillo

Las atracciones de la Feria de Córdoba

Más de 60 atracciones y 200 puestos de juegos, comida y bebida concurren en la Feria de Córdoba para amenizar la fiesta en el recinto ferial. En la categoría de ‘cacharritos’ se distingue entre los infantiles, para mayores y los familiares.

No faltarán una edición más la noria, señera de la Feria de Córdoba junto con la portada, la barca vikinga más viral, el Ratón Vacilón, los tiovivos, coches de choque o los ponis.

Horarios de la Calle del Infierno

Las atracciones de la Calle del Infierno pueden funcionar desde las 18.00 horas del viernes 22 de mayo, y hasta las 6.00 horas del sábado. El jueves, viernes y sábado, el horario es de 12.00 a 6.00 horas; y el resto de días, de 12.00 a 4.00 horas.

Noria de la Feria de Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

Precios de las atracciones de la Feria de Córdoba

Los precios de las atracciones están bastante unificados. A la espera de lo que marquen los tickets este año, en la edición de 2025, el precio medio estaba en 5 euros por viaje.

En el caso de la noria, el ticket sube hasta los 6 euros y las atracciones para los más pequeños alcanzan los 4 euros.

El Miércoles de Feria las atracciones tienen descuento. / Manuel Murillo

Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba

El miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.