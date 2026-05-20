Fuegos artificiales de la Feria de Córdoba 2026: día, hora y mejores sitios para verlos

El cielo de Córdoba se llenará de fuego, luces y color en la noche de este viernes 22 de mayo para celebrar el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Los fuegos artificiales marcan el anuncio de que la gran fiesta del mayo cordobés comienza a vibrar en El Arenal, desde el encendido del alumbrado a las 22.00 horas.

Este año, la Feria de Córdoba comienza oficialmente el sábado 23 de mayo y se alargará hasta el sábado 30, aunque las celebraciones empezarán un poco antes, como ya es tradición, con la apertura de las casetas. Desde las 21.00 horas del viernes previo, los caseteros abrirán las puertas de sus recintos para recibir a los primeros asistentes. Una hora más tarde, a las 22.00 horas, se encenderá el alumbrado que dará vida al recinto ferial.

Diario CÓRDOBA

Día y hora de los fuegos artificiales de la Feria de Córdoba

Los fuegos artificiales darán la bienvenida oficial a la Feria de Córdoba a las 00.00 horas del sábado 23 de mayo, marcando la transición del viernes al Sábado de Feria. En ese momento, el cielo se iluminará sobre El Arenal y Córdoba estará de fiesta.

¿Cuál es el mejor lugar para ver los fuegos en Córdoba?

El espectáculo pirotécnico es, sin duda, un gran atractivo, pero hay zonas donde se pueden ver mejor que en otras. Los puntos ideales son, obviamente, son las que rodean al recinto ferial, pero hay, sobre todo, cuatro lugares donde uno puede convertirse en un privilegiado espectador de los fuegos artificiales de la Feria de Córdoba.

Paseo de La Ribera

Es, sin duda, uno de los puntos más recomendados, tanto por su distancia a El Arenal como por la vista más abierta y despejada que ofrece. Con el río Guadalquivir al frente y sin el bullicio de las zonas aledañas, este lugar es idóneo para conseguir una de las mejores posiciones desde las que asombrarse con los fuegos artificiales.

Fuegos artificiales de la Feria de Córdoba en una imagen de archivo. / LADIS

Balcón del Guadalquivir

Aunque está muy concurrido cada año, este espacio, que por su amplitud permite grandes aglomeraciones, ofrece una postal panorámica del cielo iluminado. Su proximidad al recinto ofrece la posibilidad de disfrutar del espectáculo sin alejarse.

Zona de entrepuentes

Obviando los puentes, desde donde se puede conseguir una perspectiva muy especial. Toda la zona que conecta el Puente Romano con el Puente de Miraflores es otro de los rincones más populares para asistir a los fuegos artificiales. Bien en las zonas ajardinadas junto al río del Campo de la Verdad o ya adentrándose en el interior del barrio, es posible encontrar un buen mirador para ver el cielo iluminado.

Fuegos artificiales desde la portada de la Feria de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Parque de Miraflores

Un poco más apartado, pero igual de recomendable es el Parque de Miraflores, que, por su amplia extensión, ofrece una alternativa tranquila para vivir esos instantes previos a la Feria de Córdoba y que es ideal para quienes buscan ver los fuegos sin el bullicio de la feria.