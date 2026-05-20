Decana de Andalucía y modelo de apertura: pasado y presente de la Feria de Córdoba

Córdoba se prepara para vivir ocho días de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal con la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que pasa por ser una de las ferias con calendario más extenso, modelo de apertura al público y una de las celebraciones decanas en Andalucía.

Y es que la Feria de Córdoba es una de las más antiguas de la región y, por lo tanto, de España. La pionera es la de la localidad sevillana de Mairena del Alcor, cuya feria se oficializó en 1441, seguida de la Feria del Caballo de Jerez en 1481 y, a continuación, en el podio de la veteranía, la Feria de Córdoba, fijada por los Reyes Católicos en 1482.

Casi una década después de la de Córdoba, en 1491 se instauró la Feria de Málaga, y no sería hasta más de tres siglos después, en 1847, cuando se fija la celebración de la Feria de Abril de Sevilla.

Vista aérea de la Feria de Córdoba, instalada en El Arenal desde 1994 / CÓRDOBA

Orígenes de la Feria de Córdoba

En sus inicios primigenios, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, como se conoce oficialmente a la Feria de Mayo de Córdoba, fue una de las dos ferias ganaderas anuales establecidas por el privilegio real del rey Sancho IV en 1284.

Dos siglos después, en plena Reconquista, los Reyes Católicos, fijaron en 1482 la primera de estas dos citas en el mes de mayo. En su origen, la Feria de Córdoba, como el resto que se celebraban en Andalucía, se centró en la compraventa de ganado y productos agrícolas, para poco a poco incorporar otro tipo de productos y servicios, y terminar convertido en un foco para la fiesta y la celebración.

Coche de caballos en la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

¿Por qué Nuestra Señora de la Salud?

Hubo que esperar dos siglos más para que una de las citas de referencia del Mayo Festivo cordobés obtuviera la denominación que la ha acompañado hasta nuestros días: Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Está documentado que en el año 1665, en unos terrenos extramuros de Puerta Sevilla, donde se ubicaba la Feria por aquella fecha, dos labradores encontraron una pequeña imagen de la Virgen en un pozo. Desde aquel momento se empezó a creer que las aguas del pozo eran sanadoras y de ahí el nombre de Nuestra Señora de la Salud.

De Puerta Sevilla a la Victoria y El Arenal

Con el paso de los años, la fiesta fue creciendo en número de casetas, asistentes y atracciones, por lo que en 1820 se decidió el traslado de la feria desde Puerta Sevilla a Puerta Gallegos, en los Jardines de la Victoria. Y allí permaneció desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX.

1993, la última Feria de Córdoba en La Victoria /

En 1994, ante la evidencia de que la histórica ubicación de la Feria de Nuestra Señora de la Salud se había quedado pequeña, se produjo el traslado de la fiesta hasta el recinto de El Arenal, donde se celebra desde entonces y se mantendrá fiel a su cita anual este año, del 23 al 30 de mayo.

Una Feria de Córdoba, por y para todos

Si algo caracteriza a la Feria de Córdoba es ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. Es decir, todo el mundo, cordobeses y visitantes, puede acceder a las 85 casetas del recinto ferial.

No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional. En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.

Comida en una caseta de la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

Prohibido el acceso a las casetas si…

Eso sí, las casetas tienen autorizada la prohibición de la entrada en ocho supuestos aprobados en las bases del Ayuntamiento de Córdoba:

Cuando el aforo del establecimiento esté completo , debiendo de indicarse el mismo en la entrada de la caseta.

, debiendo de indicarse el mismo en la entrada de la caseta. Cuando se haya superado el horario de cierre del establecimiento.

Cuando manifieste una actitud violenta y/o comportamiento agresivo.

Cuando porte ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo, sexismo o xenofobia.

Cuando origine una situación de peligro o moleste a otros asistentes.

Cuando no reúna unas condiciones higiénicas.

Cuando muestre síntomas de haber consumido drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicos o estado de embriaguez.

Cuando no reúna los requisitos exigidos y aprobados por el Departamento de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba para los días y horarios autorizados y que deberá tenerlo anunciado en la portada con la antelación suficiente.