Córdoba contará con 509 taxis disponibles para la Feria de Mayo, aunque sin reserva previa

Llega la Feria de Córdoba y con ella novedades en materia de movilidad. El Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación de Taxistas de Córdoba (Autacor) han acordado una nueva distribución de la parada de taxis del recinto ferial de El Arenal para tratar de dar mayor agilidad a la salida de vehículos y más comodidad a los usuarios. Los cambios se ponen en marcha después de que el año pasado se produjeran algunos problemas y críticas en esta materia.

Este año tampoco se podrán reservar taxis durante los días de la Feria, es decir, del 22 al 30 de mayo. Los responsables del sector toman esta decisión porque extienden que con la flota disponible no pueden garantizar dar respuesta a toda esa demanda. "Preferimos espera que enfado", ha explicado el presidente de los taxistas, José María Jiménez, para justificar que se anule este servicio durante las fiestas para dar mayor fluidez y un servicio más rápido ante la imposibilidad de que los vehículos acudan donde se les demanda.

Cuatro carriles en vez de tres

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha dado a conocer este miércoles todas las novedades relativas al transporte público que dará servicio en la Feria de Córdoba, y que incluyen algunas que afectan a los taxis. La principal novedad es que los taxistas recuperarán los 4 carriles de salida y entrada a su parada de la Feria, en lugar de los tres que tuvieron el año pasado, si bien el espacio que se reserva en esa zona de El Arenal para ellos no varía.

José María Jiménez, nuevo presidente de los taxistas de Córdoba / Víctor Castro

El presidente del sector en Córdoba ha explicado hoy que la idea es hacer "una parada más atractiva y ágil" para los usuarios cordobeses, que contará con un refuerzo en horas punta y mayor vigilancia de Policía Local en determinados momentos de la jornada, con la presencia de una patrulla a ciertas horas.

509 taxis de flota disponible

La flota de taxis de Córdoba trabajará al completo durante los nueve días de Feria, de modo que la ciudad volverá a tener a su disposición 509, es decir, la flota completa. Otra de las novedades es que los taxis podrán circular sin restricción horaria ninguna, pasando de 18 a 24 horas sin restricción para que el resto de clientes de la ciudad (los que no usan el taxi para ir a la Feria) no tengan problema ninguno.

El presidente de Autacor ha pedido comprensión a la ciudadanía durante estos días: "Estamos los que estamos y somos los que somos", ha dicho para recordar que aunque lo justo, los trabajadores del taxi también tienen que descansar durante estos días.