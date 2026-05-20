Aucorsa habilita 13 líneas especiales con las mismas tarifas y el Consorcio Metropolitano amplía su servicio para la Feria de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este miércoles si operativo para la movilidad durante la Feria de Córdoba, que se celebrará entre el 22 y el 30 de mayo, y que incluye una amplia oferta de transporte público tanto de autobuses de Aucorsa y el Consorcio Metropolitano de Autobuses, como de taxis. El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano; la delegada de Transporte de la Junta de Andalucía, Carmen Granados; la gerente de Aucorsa, Ana Tamayo, y el presidente de la Asociación de Taxis. José María Jiménez, han dado cuenta hoy de este dispositivo en la parada de bus y taxis del recinto ferial de El Arenal.

El delegado Bernardo Jordano ha tratado de explicar la dificultad de activar un dispositivo que solo en autobús contabilizó el año pasado un millón de desplazamientos, y ha descrito algunas de las novedades de este año respecto al transporte público, que sigue siendo el más seguro y eficiente para llegar e irse de la Feria. Además, el edil ha informado de que este viernes se recupera la red de establecimientos físicos para la recarga de bonobús en Córdoba.

Los responsables de la movilidad en la Feria de Córdoba, junto a los autobuses especiales de Aucorsa en El Arenal. / CÓRDOBA

13 líneas especiales de Aucorsa

Aucorsa cuenta con un total de 13 líneas especiales que comunican el recinto ferial con cada una de las distintas áreas urbanas. Los periodos de funcionamiento de las líneas especiales abarcan los siguientes días:

Viernes 22 : todos los especiales salen a partir de las 21.00 h. hasta la última salida a las 6.30 h. de la madrugada, excepto el especial 21 que continuará hasta las 9.30 h.

: todos los especiales salen a partir de las 21.00 h. hasta la última salida a las 6.30 h. de la madrugada, excepto el especial 21 que continuará hasta las 9.30 h. Sábado 23 : los servicios especiales número 21, 23 y 29, es decir, las zonas Centro, Levante (Fátima) y Poniente (Ciudad Jardín) funcionan desde las 13.00 h., al mismo tiempo que lo hacen las líneas normales de Aucorsa. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 h. hasta las 6.30 h. de la madrugada, excepto el especial 21 que continuará hasta las 9.30 h.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29, es decir, las zonas Centro, Levante (Fátima) y Poniente (Ciudad Jardín) funcionan desde las 13.00 h., al mismo tiempo que lo hacen las líneas normales de Aucorsa. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 h. hasta las 6.30 h. de la madrugada, excepto el especial 21 que continuará hasta las 9.30 h. Domingo 24 : los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00 h. Todos los especiales funcionan desde las 19:30 h. hasta las 2.00 h.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00 h. Todos los especiales funcionan desde las 19:30 h. hasta las 2.00 h. Lunes 25 y martes 26: los servicios especiales número 21 y 23 funcionan desde las 11.00 h. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 h. hasta las 2.00 h.

los servicios especiales número 21 y 23 funcionan desde las 11.00 h. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 h. hasta las 2.00 h. Miércoles 27 : los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00 h. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 h. hasta la última salida a las 6.30 h. Después de las 6.30 h. continuarán prestando su servicio los especiales 21 y 23.

: los servicios especiales número 21, 23 y 29 funcionan desde las 11.00 h. Todos los especiales funcionan desde las 19.30 h. hasta la última salida a las 6.30 h. Después de las 6.30 h. continuarán prestando su servicio los especiales 21 y 23. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30: los especiales 21 y 23 funcionan de manera ininterrumpida durante las 24 horas. El especial 29 comenzará a las 11.00 h. Todos los especiales iniciarán el servicio desde las 19.30 h. La hora de utilización de estos se prolongará hasta la mañana del día siguiente de esta forma: jueves 28, hasta las 6.30 h. del viernes 29; viernes 29, hasta las 6.30 h. del sábado 30; y sábado 30, hasta las 6.30 h. del domingo 31.

Tarifas de los servicios especiales

Las tarifas de los servicios especiales entrarán en funcionamiento a partir de las 19.30 horas. Desde las 9.30 h. hasta las 19.30 h. los autobuses cobrarán la tarifa normal bonificada al 40%, permitiéndose el transbordo desde las líneas regulares. La bonificación del 40% no se aplica en el billete sencillo, cuyo coste es de 1,30 euros. Las tarifas de los servicios especiales se cobrarán de 19.30 h. a 9.30 h.: el pago en efectivo será como el año pasado de 1,60 euros, mientras que con el pago con cualquiera de las tarjetas monedero vigentes el billete saldrá a 0,82 euros (incluida la bonificación del 40%). Quedan anuladas todas las demás tarifas.

Algunos de los autobuses y paradas de Aucorsa se han tuneado para la Feria de Córdoba, e incluso algunos de ellos ofrecerá música para la cita festiva. Se recomienda informarse en el canal de whatsapp de Aucorsa sobre el tiempo de espera aproximado de los autobuses en las distintas paradas o hacerlo a través del chatbot de la Feria que puso en marcha el Ayuntamiento.

Transportes del Consorcio Metropolitano

La delegada de la Junta de Andalucía Carmen Granados ha informado del servicio de autobuses que el Consorcio Metropolitano de Transportes ofrecerá durante la Feria de Córdoba y del cambio de ubicación de la parada de estos autobuses. Si el año pasado estuvo ubicada en la avenida de las Lonjas este año, para mayor espacio y comodidad, se ha trasladado frente al C3A.

Estos servicios especiales se ofrecerán los días 23, 24, 29, 30 y 31 en horarios que cubren todo el día y en viajes de ida y vuelta. En total, habrá 10 líneas, 170 servicios y una estimación de unos 114.000 usuarios. La Junta de Andalucía destina 48.000 euros a este servicio.

Las localidades con autobuses especiales de transporte a la Feria de Córdoba serán Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Córdoba, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba.