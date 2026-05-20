Dónde aparcar en la Feria de Córdoba si eres vecino del Campo de la Verdad, Miraflores o Fray Albino y si no lo eres

Los vecinos del Campo de la Verdad, Fray Albino y Miraflores contarán de nuevo este año con una zona de estacionamiento adicional duante la Feria de Córdoba, del 22 al 31 de mayo, cuando la alta demanda de vehículos en las inmediaciones del recinto ferial de El Arenal hacen prácticamente imposible que puedan aparcar cerca de sus casas. Durante muchos años, estos vecinos han reclamado una solución al Ayuntamiento de Córdoba para poder aparcar sus coches estos días, aunque la demanda la hacen extensiva a otros muchos momentos del año, como la Navidad, la Semana Santa o el Mercado Medieval, cuando sufren también esta falta de espacio.

De este modo, el Ayuntamiento de Córdoba volverá a poner a disposición de los vecinos afectados del Campo de la Verdad un espacio adicional, entre el hotel Hesperia y el restaurante Miguelito, donde podrán estacionar durante toda la semana próxima. En total, se reservan 1.735 metros cuadrados de este solar que lleva años sin uso, y al que los vecinos podrán acceder solo si disponen de la identificación de residentes que les concede el Ayuntamiento con las zonas ACIRE, y que ya usan para entrar en otros espacios.

Desvío para el aparcamiento de la Feria de Mayo. / A. J. González

Los residentes con tarjetas Acire 1, Acire 2 y Diario Córdoba podrán acceder hacia el puente de Miraflores para estacionar, además, en los espacios reservados de las calles Carmen Olmedo Checa y José Luis Villegas Zea, junto al C3A, y tras la gasolinera de la avenida Campo de la Verdad.

Estacionamiento al otro lado de la autovía

Para el resto de usuarios que quieran acceder a la Feria de Córdoba con su propio vehículo y no quieran marearse para aparcar por los alrededores, arriesgándose además a ser multados si no lo hacen en los sitios correctos, este año podrán contar de nuevo con el estacionamiento privado de Barea, al otro lado de la autovía A4. Este año, los promotores privados de este párking han incluido novedades como la mejora de la iluminación y la colocación de cuatro taquillas para facilitar el cobro. El precio del bono para toda la semana es de 65 euros.

Además, el delegado de Movilidad, Bernando Jordano, ha asegurado que este estacionamiento contará este año con más vigilancia de Policía Local sobre todo por la noche, despues de que el año pasado se demandar una mayor presencia de los agentes en esta zona de la Feria.