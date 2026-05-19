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El broche de oro del Mayo Festivo

Sin reguetón en la Feria de Córdoba: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas

Los caseteros también deberán reducir el volumen de la música hasta las 17.00 horas

DJ en la caseta de La Prensa, durante la Feria del año pasado.

DJ en la caseta de La Prensa, durante la Feria del año pasado. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Si por algo se caracteriza la Feria de Córdoba es por ser una fiesta abierta a todo el mundo y con posibilidades que se adaptan, prácticamente, a todos los gustos. A diferencia de otras ferias o de otras fiestas de la ciudad, como son las Cruces de Mayo, en la Feria de Córdoba no solo se escuchan sevillanas, rumbas o flamenco -lo que se consideraría la música tradicional de la ciudad o, al menos, dentro de sus eventos festivos-; en el recinto ferial de El Arenal también tiene cabida, por ejemplo, la música latina, como el reguetón, la bachata o la salsa.

Sin embargo, en la Feria de 2026 esto va a cambiar, al menos durante unas horas. Según ha explicado este martes el delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento, Julián Urbano, las casetas no podrán poner reguetón o cualquier música no tradicional entre las 13.00 y las 17.00 horas, todos los días de la Feria.

alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga; el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; la delegada de Igualdad, Marian Aguilar; y el delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, informan sobre la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. Preparativos Feria

El delegado de Fiestas del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano. / VÍCTOR CASTRO

A partir de las 17.00 horas, todo tipo de música está permitido. Antes, sin embargo, solo podrán sonar sevillanas, rumbas o flamenco. La norma se aplicará a todas las casetas, ya sean aquellas más tradicionales, donde el flamenco y las sevillanas están más extendidos, o las conocidas como discocasetas, donde estos estilos suelen mezclarse con los últimos hits del momento.

También habrá que bajar la música en la Feria de Córdoba

Como ha adelantado Urbano, y como ya se hace en las Cruces, las casetas también deberán bajar la música en cierto horario. Pese a que El Arenal es un recinto relativamente apartado de zonas de viviendas, lo cierto es que tampoco está muy lejos de barrios como el Campo de la Verdad o el Arcángel. Por lo tanto, para garantizar el derecho al descanso, las casetas deberán reducir el volumen de su música desde las 13.00 a las 17.00 horas.

alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga; el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; la delegada de Igualdad, Marian Aguilar; y el delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, informan sobre la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. Preparativos Feria

Preparativos en El Arenal para la Feria 2026. / VÍCTOR CASTRO

Un espectáculo antes del alumbrado

Estos dos asuntos relacionados con la música y el ruido son, básicamente, las principales novedades de la Feria de este año en cuanto a programación. Aunque como ha comentado Urbano durante la presentación de la fiesta, que ha tenido lugar en El Arenal, este año también se celebrará un pequeño espectáculo de sevillanas antes del alumbrado -que tendrá lugar este viernes 22 a las 22.00 horas-.

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Camiones y furgonetas este martes en una calle de El Arenal, durante los preparativos de la Feria.

Camiones y furgonetas este martes en una calle de El Arenal, durante los preparativos de la Feria. / VÍCTOR CASTRO

Será novedad también el lanzamiento de una aplicación móvil para geolocalizar casetas y se modifica el horario de suministros (la entrega de mercancía a las casetas), que se hará de 6.00 a 12.00 horas.

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