Plan de seguridad para la fiesta
La Policía Local estrenará etilómetros en la Feria de Córdoba: "Son muy fiables y más operativos que los antiguos"
Los nuevos aparatos tienen la boquilla para soplar en la parte frontal y no en el lateral, lo que hace más sencilla la labor tanto para los agentes como para los conductores
La Feria de Córdoba 2026 estrenará toldos... y etilómetros, un aparato que mide el nivel de alcohol por aire espirado de forma fidedigna, además de válida para multar (no así el alcoholímetro, que se usa más para controles rápidos). El Ayuntamiento de Córdoba ha adquirido recientemente cuatro etilómetros que se usarán por primera vez durante la Feria, es decir, durante los controles de alcohol que la Policía Local tiene previsto hacer durante toda la semana.
Mariano, policía local de Córdoba, ha explicado, sobre los nuevos aparatos, que son "más operativos" que los que se usan normalmente en el cuerpo, además de "muy fiables". Sobre dicha operatividad, el agente detalla que estos etilómetros nuevos tienen la boquilla en la parte frontal, mientras que los antiguos la tienen en el lateral.
El hecho de que la boquilla tenga esta posición permite que la prueba sea más sencilla de realizar tanto para el policía como el que sopla. Además, estos etilómetros cuentan con un soporte y una impresora portátil que se conecta al aparato a través de Bluetooth.
Acerca de la fiabilidad, el agente señala que, por un lado, estos etilómetros están calibrados "para que la verificación sea con los rangos homologados" y, por otro, explica que lo que miden son "los metabolitos de alcohol por aire espirado que tiene el conductor en el pulmón".
También se harán controles de drogas
Además de los controles de alcohol, la Policía también podrá realizar controles de drogas. El policía, sobre esto último, comenta que el cuerpo cuenta con dos unidades de detección de drogas. En este caso, el control se hace con un kit de muestreo donde se coloca la saliva previamente obtenida del conductor. Y, a través de unos reactivos, se puede saber si se han consumido sustancias estupefacientes. Las principales y más comunes que suelen detectarse son cannabis y cocaína.
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