Más de dos millones de puntos luz alumbrarán una Feria de Córdoba que tiene en los toldos su mayor novedad

Apenas restan unos días para que la Feria de Nuestra Señora de la Salud ponga el broche de oro al Mayo Festivo de Córdoba. Este martes, además de celebrarse la junta local de seguridad para la fiesta, el alcalde, José María Bellido, y varios concejales se han desplazado hasta El Arenal para contar los principales datos de la cita. Una cita que, a juicio de Bellido, "da un nuevo salto de calidad", sobre todo debido a la instalación de toldos en las calles Guadalquivir y de Enmedio para garantizar mayores espacios de sombra en una semana que se prevé bastante calurosa.

El alumbrado de la Feria de Córdoba

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha sido el encargado de informar del dato de luces que iluminarán la Feria. Según ha explicado Madruga, más de dos millones de puntos de luz compondrán el alumbrado de este año -que se encenderá el viernes a las 22.00 horas-. Solo la portada tendrá 60.000 puntos de luz, que también se localizarán en 302 arcos, 92 conjuntos, dos letreros, 7.500 guirnaldas y más de 9.000 farolillos.

Rueda de prensa del alcalde y varios concejales para informar de las principales novedades de la Feria de Córdoba 2026. / VÍCTOR CASTRO

Hay que tener en cuenta que solo en luz, el Ayuntamiento contrata con Endesa para la Feria 7.000 kilovatios/hora. Ahí también entran, entre otras cosas, todos los proyectores de luz que se colocaron en la parte que da al río para aportar más seguridad o los 28 proyectos nuevos que se han sustituido este año en la calle del Infierno.

En materia de Infraestructuras, Madruga también ha informado de que este año se han colocado más de 3.500 macetas, hasta cuatro kilómetros lineales de vallado o 58 armarios de luces.

Montaje de una caseta para la Feria de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Los toldos, la gran novedad de la Feria de 2026

Más allá de puntos de luces, cajetines o guirnaldas, la gran novedad de este año son los enormes toldos instalados en las calles Guadalquivir (la paralela al río, donde están las casetas de los partidos) y Enmedio (la que está entre Guadalquivir y el Potro). Ahí se han colocado casi 7.000 metros cuadrados de toldos que por la noche se descorrerán (o en el caso de que llueva). Según el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, entre toldos, casetas y árboles, el 81% de la superficie de El Arenal está en sombra.

Estructuras de los toldos colocados en la calle Guadalquivir de El Arenal. / VÍCTOR CASTRO

Y sobre los toldos y la sombra ha insistido Bellido en que no se trata de algo "coyuntural", sino totalmente necesario, sobre todo si se tiene en cuenta que para este viernes la Aemet ya prevé máximas de 35 grados.